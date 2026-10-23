ZEISS erweitert die Conquest-Apia-Serie um drei weitere Spektive mit unterschiedlichen Objektivgrößen und Einblickvarianten. Die neuen Modelle sollen eine hohe Bildqualität mit kompakten Abmessungen verbinden und richten sich vor allem an Natur- und Vogelbeobachter.

Rund sechs Monate nach der Einführung des Conquest Apia 65 mit Schrägeinblick ergänzt der Hersteller die Serie um drei weitere Varianten. Neben einem Modell mit 85 mm Objektivdurchmesser stehen künftig auch Ausführungen mit Geradeinblick zur Auswahl. Damit umfasst die Conquest-Apia-Familie insgesamt vier Spektive.

Die Produktreihe wird von VALYRA entwickelt und vertrieben, dem langfristigen Lizenznehmer für ZEISS Outdoor. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Geräte insbesondere Nutzer ansprechen, die bei der Vogel- und Naturbeobachtung Wert auf transportable Ausrüstung und eine möglichst detailreiche Darstellung legen.

Vier Spektive mit unterschiedlichen Objektivgrößen

Die ZEISS Conquest Apia Serie besteht aus zwei Modellen mit 65 mm und zwei Ausführungen mit 85 mm Objektivdurchmesser. Beide Größen sind jeweils mit geradem oder schrägem Einblick erhältlich.

Die vier Varianten im Überblick:

ZEISS Conquest Apia 65A: 65-mm-Objektiv mit Schrägeinblick

65-mm-Objektiv mit Schrägeinblick ZEISS Conquest Apia 85A: 85-mm-Objektiv mit Schrägeinblick

85-mm-Objektiv mit Schrägeinblick ZEISS Conquest Apia 65S: 65-mm-Objektiv mit Geradeinblick

65-mm-Objektiv mit Geradeinblick ZEISS Conquest Apia 85S: 85-mm-Objektiv mit Geradeinblick

Die kleineren Modelle sind vor allem für den mobilen Einsatz vorgesehen. Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise sollen sie sich leichter transportieren lassen und damit beispielsweise für längere Wanderungen eignen.

Die 85-mm-Ausführungen verfügen über einen größeren Objektivdurchmesser, der laut Hersteller insbesondere bei ungünstigen Lichtverhältnissen Vorteile bieten soll. Zudem verspricht ZEISS eine bessere Erkennbarkeit feiner Details bei größeren Beobachtungsentfernungen.

Das ZEISS Conquest Apia 65A ist bereits im Handel erhältlich. Seit Oktober 2026 werden auch das ZEISS Conquest Apia 65S und das ZEISS Conquest Apia 85A bei ausgewählten Fachhändlern angeboten.

Das ZEISS Conquest Apia 85S soll ab Mitte November 2026 folgen. Für denselben Zeitraum ist die Markteinführung der neuen Bereitschaftstaschen vorgesehen.

Pressemitteilung ZEISS: