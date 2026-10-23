ZEISS erweitert die Conquest-Apia-Serie um drei weitere Spektive mit unterschiedlichen Objektivgrößen und Einblickvarianten. Die neuen Modelle sollen eine hohe Bildqualität mit kompakten Abmessungen verbinden und richten sich vor allem an Natur- und Vogelbeobachter.
Rund sechs Monate nach der Einführung des Conquest Apia 65 mit Schrägeinblick ergänzt der Hersteller die Serie um drei weitere Varianten. Neben einem Modell mit 85 mm Objektivdurchmesser stehen künftig auch Ausführungen mit Geradeinblick zur Auswahl. Damit umfasst die Conquest-Apia-Familie insgesamt vier Spektive.
Die Produktreihe wird von VALYRA entwickelt und vertrieben, dem langfristigen Lizenznehmer für ZEISS Outdoor. Nach Angaben des Unternehmens sollen die Geräte insbesondere Nutzer ansprechen, die bei der Vogel- und Naturbeobachtung Wert auf transportable Ausrüstung und eine möglichst detailreiche Darstellung legen.
Vier Spektive mit unterschiedlichen Objektivgrößen
Die ZEISS Conquest Apia Serie besteht aus zwei Modellen mit 65 mm und zwei Ausführungen mit 85 mm Objektivdurchmesser. Beide Größen sind jeweils mit geradem oder schrägem Einblick erhältlich.
Die vier Varianten im Überblick:
- ZEISS Conquest Apia 65A: 65-mm-Objektiv mit Schrägeinblick
- ZEISS Conquest Apia 85A: 85-mm-Objektiv mit Schrägeinblick
- ZEISS Conquest Apia 65S: 65-mm-Objektiv mit Geradeinblick
- ZEISS Conquest Apia 85S: 85-mm-Objektiv mit Geradeinblick
Die kleineren Modelle sind vor allem für den mobilen Einsatz vorgesehen. Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise sollen sie sich leichter transportieren lassen und damit beispielsweise für längere Wanderungen eignen.
Die 85-mm-Ausführungen verfügen über einen größeren Objektivdurchmesser, der laut Hersteller insbesondere bei ungünstigen Lichtverhältnissen Vorteile bieten soll. Zudem verspricht ZEISS eine bessere Erkennbarkeit feiner Details bei größeren Beobachtungsentfernungen.
Das ZEISS Conquest Apia 65A ist bereits im Handel erhältlich. Seit Oktober 2026 werden auch das ZEISS Conquest Apia 65S und das ZEISS Conquest Apia 85A bei ausgewählten Fachhändlern angeboten.
Das ZEISS Conquest Apia 85S soll ab Mitte November 2026 folgen. Für denselben Zeitraum ist die Markteinführung der neuen Bereitschaftstaschen vorgesehen.
Pressemitteilung ZEISS:
Die neuen ZEISS Conquest Apia sind erhältlich!
Näher dran an der Tierwelt – vom ersten Anblick bis zum festgehaltenen Moment.
ZEISS Outdoor setzt neue Maßstäbe bei Spektiven mit der Erweiterung der ZEISS Conquest Apia Familie
Leicht, kompakt und leistungsstark: ZEISS erweitert den Zugang zu hochwertiger Beobachtungsoptik für Vogelbeobachter und Outdoor-Enthusiasten.
Aalen, 6. Oktober 2026
Nur sechs Monate nach seiner Markteinführung hat sich das ZEISS Conquest Apia 65 mit Schrägeinblick als attraktive Lösung für Vogelbeobachter und Outdoor-Enthusiasten etabliert. Ausschlaggebend dafür sind die kompakte und leichte Bauweise, die hochwertige Optik sowie das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis.
VALYRA, exklusiver langfristiger Lizenznehmer für ZEISS Outdoor, baut das Conquest Apia Portfolio weiter aus. Neben dem neuen ZEISS Conquest Apia 85 mit Schrägeinblick umfasst die Erweiterung zwei zusätzliche Modelle mit Geradeinblick sowie neue Okulare und weiteres Zubehör. Alle Produkte wurden mit Blick auf die wachsende Nachfrage nach leichter, kompakt gebauter und leistungsfähiger Beobachtungsoptik entwickelt.
Entwickelt für lange Beobachtungen in der Natur, bieten diese Produkte eine mühelose Handhabung, außergewöhnliche Bildklarheit dank der renommierten optischen Leistung von ZEISS sowie bewährte Robustheit für Naturbeobachter, Vogelbeobachter und Outdoor-Enthusiasten.
“Mit der ZEISS Conquest Apia Reihe war es unser Ziel, Spektive für den Outdoor-Markt zugänglicher zu machen”, sagt Stefan Gerner, Produkt Manager für ZEISS Outdoor-Produkte bei VALYRA.
“Immer mehr Naturbeobachter und Outdoor-Enthusiasten legen Wert auf leichte, kompakte und einfach zu transportierende Ausrüstung. Mit der ZEISS Conquest Apia Familie setzen wir neue Maßstäbe, indem wir die bewährte ZEISS Bildqualität in einem kompakten Spektiv-Konzept verfügbar machen.“
“Mit der Erweiterung unseres Produktportfolios um 85-mm-Spektive und Modelle mit Geradeinblick können wir unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Unsere 65-mm-Spektive bieten dank ihrer kompakten Abmessungen und ihres geringen Gewichts Mobilität und Flexibilität und eignen sich ideal für alle, die häufig reisen oder lange Tage in der Natur verbringen. Die 85-mm-Spektive hingegen bieten noch mehr Detailerkennung und eine bessere Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen”.
Die ZEISS Conquest Apia Spektive sind jetzt in vier Ausführungen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden:
- ZEISS Conquest Apia 65A (Angled)
- ZEISS Conquest Apia 85A (Angled)
- ZEISS Conquest Apia 65S (Straight)
- ZEISS Conquest Apia 85S (Straight)
Die wichtigsten Highlights:
- ZEISS Premium-Optik mit HD-Konzept: Bis zu 87 % Lichttransmission und ZEISS T* Vergütung: Klare, helle Bilder
- 20–50× / 24–60× Vergrößerungsbereich: Nahtloser Wechsel von der Beobachtung zur detaillierten Identifikation
- FieldFlattener-Technologie: Ein scharfes Bild über das gesamte Sehfeld
Für lange Tage in der Natur entwickelt:
- Leichtes und kompaktes Design: Bequem zu tragen, wenn Sie unterwegs sind
- Optimierte Gewichtsverteilung: Stabile Beobachtung auf dem Stativ oder aus der Hand
- LotuTec Vergütung: Klare Sicht auch bei Regen, Nebel oder Nässe
- Optimaler Augenabstand: Komfortables, intensives Beobachtungserlebnis
Mühelose Handhabung in jeder Situation:
- Schnelle, präzise Fokussierung: Sofortige Schärfe, wenn Wildtiere auftauchen
- Große Fokus- und Zoomräder: Einfache, intuitive Bedienung
- Ergonomisches Design: Weniger Ermüdung bei längerer Nutzung
Alle Spektive der ZEISS Conquest Apia Reihe sind mit dem gesamten Sortiment an neuem und bestehendem Zubehör kompatibel, darunter die neu verbesserten Bereitschaftstaschen für jedes Modell, und der beliebte magnetische Digiscoping-Adapter. Nicht zu vergessen das ZEISS Stativ-Sortiment, das für ein zuverlässig stabiles Beobachtungserlebnis sorgt.
Verfügbarkeit und weitere Informationen:
Das ZEISS Conquest Apia 65 Straight und das ZEISS Conquest Apia 85 Angled sind ab sofort bei ausgewählten ZEISS Händlern erhältlich. Das ZEISS Conquest Apia 85 Straight sowie die neuen Bereitschaftstaschen werden ab Mitte November erhältlich sein. Das ZEISS Conquest Apia 65 Angled ist bereits bei ZEISS Händlern erhältlich.
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