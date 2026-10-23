Street Art und Graffiti sind längst etablierte Ausdrucksformen zeitgenössischer Kunst. Welche Rolle Frauen in diesem Bereich spielen, zeigt das Buch „Street Art von Frauen – Die 50 wichtigsten Rebellinnen der Szene“ von Diego Lopez, das im Midas Verlag erschienen ist.
Auf 256 Seiten porträtiert der Bildband 50 Künstlerinnen, die mit Graffiti, großflächigen Wandbildern und anderen Formen urbaner Kunst arbeiten. Neben ihren Werken werden auch persönliche Hintergründe, künstlerische Ziele und Erfahrungen thematisiert. Ein Schwerpunkt des Buches liegt außerdem auf der gesellschaftlichen Bedeutung von Street Art.
„Street Art von Frauen“ von Diego Lopez ist als Hardcover mit Fadenheftung erhältlich. Das Buch umfasst 256 Seiten und kostet 39 Euro in Deutschland, 41 Euro in Österreich beziehungsweise 55 Schweizer Franken.
Pressemitteilung Midas Verlag:
Die 50 wichtigsten Street Art Künstlerinnen im Porträt
Diego Lopez
Street Art von Frauen
Die 50 wichtigsten Rebellinnen der Szene
256 Seiten, Hardcover, Fadenheftung
19 x 25 cm, € 39.– (D) | € 41.00 (A) | sFr. 55.-
ISBN: 978-3-03876-250-8 | WG 1580 | lieferbar
Dieses Buch versammelt die persönlichen Erfahrungen, Träume, Ziele, Kämpfe und Beispiele von 50 Street-Art-Künstlerinnen, Graffiti- und Wandmalerinnen, die sich der Rückeroberung des öffentlichen Raums verschrieben haben und die unsere Stadtlandschaften und die Kunstszene insgesamt mit ihren Arbeiten bereichern.
Mit ihren Themen gehen diese Rebellinnen und Pionierinnen der Kunstwelt weit über die Bereiche Feminismus, Umwelt und Rassismus hinaus. Sie beleuchten viele weitere gesellschaftlich brennend relevante und oft auch tabuisierte Themen unserer Zeit. Dieses sorgfältig kuratierte und opulent illustrierte Buch will die Leserinnen und Leser dazu inspirieren, die Straßenkunst von Frauen in unseren Städten gezielt in den Blick zu nehmen und auch in der Street-Art- und Graffiti-Szene auf die Gleichberechtigung hinzuwirken.
Das Autorenteam macht deutlich, wie diese Frauen dafür kämpfen, die Ungleichheiten zu überwinden, die in unserer heutigen Gesellschaft fortbestehen und sich auf den Status der Frauen in vielen Bereichen, einschließlich der Kunst, auswirken.
Hier finden Sie eine Leseprobe als Blätterdatei: www.yumpu.com/de/document/read/67942924/street-art-von-frauen-leseprobe
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