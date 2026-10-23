Die 50 wichtigsten Street Art Künstlerinnen im Porträt

Diego Lopez

Street Art von Frauen

Die 50 wichtigsten Rebellinnen der Szene

256 Seiten, Hardcover, Fadenheftung

19 x 25 cm, € 39.– (D) | € 41.00 (A) | sFr. 55.-

ISBN: 978-3-03876-250-8 | WG 1580 | lieferbar

Dieses Buch versammelt die persönlichen Erfahrungen, Träume, Ziele, Kämpfe und Beispiele von 50 Street-Art-Künstlerinnen, Graffiti- und Wandmalerinnen, die sich der Rückeroberung des öffentlichen Raums verschrieben haben und die unsere Stadtlandschaften und die Kunstszene insgesamt mit ihren Arbeiten bereichern.

Mit ihren Themen gehen diese Rebellinnen und Pionierinnen der Kunstwelt weit über die Bereiche Feminismus, Umwelt und Rassismus hinaus. Sie beleuchten viele weitere gesellschaftlich brennend relevante und oft auch tabuisierte Themen unserer Zeit. Dieses sorgfältig kuratierte und opulent illustrierte Buch will die Leserinnen und Leser dazu inspirieren, die Straßenkunst von Frauen in unseren Städten gezielt in den Blick zu nehmen und auch in der Street-Art- und Graffiti-Szene auf die Gleichberechtigung hinzuwirken.

Das Autorenteam macht deutlich, wie diese Frauen dafür kämpfen, die Ungleichheiten zu überwinden, die in unserer heutigen Gesellschaft fortbestehen und sich auf den Status der Frauen in vielen Bereichen, einschließlich der Kunst, auswirken.

Hier finden Sie eine Leseprobe als Blätterdatei: www.yumpu.com/de/document/read/67942924/street-art-von-frauen-leseprobe