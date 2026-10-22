Häuser in Form von Schuhen, organisch gestaltete Paläste und ungewöhnliche Kirchenbauten: Der Bildband „Geniale Gebäude“ von Imogen Fortes stellt Architekturprojekte vor, die sich von konventionellen Bauformen unterscheiden. Auf 240 Seiten zeigt das Buch Beispiele aus verschiedenen Ländern und vermittelt einen Einblick in experimentelle Architektur.

Architektur muss nicht immer geradlinig und funktional aussehen. Dass Gebäude auch ungewöhnliche Formen annehmen können, zeigt der Bildband „Geniale Gebäude – Architektur, die aus dem Rahmen fällt“ von Imogen Fortes. Das im Midas Verlag erschienene Buch versammelt Fotografien von Bauwerken, deren Gestaltung sich bewusst von klassischen architektonischen Konventionen entfernt.

Die Auswahl reicht von Wohnhäusern mit ungewöhnlichen Silhouetten bis zu öffentlichen Gebäuden, deren Gestaltung von natürlichen Formen oder alltäglichen Gegenständen beeinflusst wurde. Laut Verlag soll der Bildband einen Überblick über unterschiedliche Ansätze experimenteller Architektur vermitteln.

Von Südfrankreich bis Peking

Zu den vorgestellten Beispielen gehören terrakottafarbene, organisch geformte Palastbauten in Südfrankreich sowie Gebäude in Polen, die durch verzerrte Fassaden und ungewöhnliche Proportionen auffallen. Andere Bauwerke erinnern an Tiere, Schuhe oder Picknickkörbe.

Auch größere Architekturprojekte finden Berücksichtigung. Dazu zählen Nationalbibliotheken, Kirchen und markante Gebäude in Städten wie Bilbao und Peking. Einige der gezeigten Sakralbauten greifen laut Verlag Formen aus der Natur auf, etwa die Konturen von Bergen oder Gletschern.

Die Fotografien sollen verdeutlichen, wie unterschiedlich Architekten mit geometrischen Formen, Materialien und räumlichen Strukturen umgehen. Dabei steht vor allem die äußere Gestaltung der Gebäude im Mittelpunkt.

240 Seiten mit internationaler Architektur

Der Bildband richtet sich an Leser, die sich für Architektur, Design und Fotografie interessieren. Die Zusammenstellung soll auch Menschen ohne architektonische Vorkenntnisse einen Zugang zu ungewöhnlichen Baukonzepten ermöglichen, erklärt der Verlag.

Neben privaten Wohngebäuden werden öffentliche Bauwerke aus verschiedenen Regionen der Welt vorgestellt. Gemeinsam ist ihnen eine Gestaltung, die bekannte architektonische Formen aufgreift, verändert oder bewusst hinterfragt.

Das Hardcover umfasst 240 Seiten und erscheint im Format 19 × 25 Zentimeter. Die deutschsprachige Ausgabe trägt die ISBN 978-3-03876-398-7.

Preis und Verfügbarkeit

Der Bildband „Geniale Gebäude – Architektur, die aus dem Rahmen fällt“ von Imogen Fortes kostet 34 Euro in Deutschland, 34,70 Euro in Österreich und 39 Schweizer Franken in der Schweiz.