Der diesjährige VGH Fotopreis geht an Mats Hoff, der an der Hochschule Hannover (HsH) Visual Journalism and Documentary Photography studiert. Die seit 2008 jährlich vergebene Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und richtet sich an Studierende des Studiengangs. Mit seinem Projekt „Grey Grounds“ untersucht Hoff das Verhältnis zwischen militärischer Präsenz, gesellschaftlichem Alltag und Landschaft am Bundeswehrstandort Munster.
Hoff beschäftigt sich in seinem fotografischen Essay damit, wie sich diese militärische Infrastruktur auf die Menschen und ihre Umgebung auswirkt. Dabei greift er auch aktuelle politische Diskussionen über die Aufrüstung der Bundeswehr, die sogenannte Zeitenwende und eine mögliche Rückkehr der Wehrpflicht auf.
Seine Aufnahmen zeigen unter anderem militärische Übungen, Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und Landschaften, die durch die Nutzung der Bundeswehr verändert wurden. Im Vordergrund steht weniger die Darstellung militärischer Technik als vielmehr die Frage, wie selbstverständlich das Militär zum Alltag einer Stadt gehören kann.
Die Jury würdigte insbesondere den dokumentarischen Ansatz und die unterschiedlichen Perspektiven auf den Standort. Jurymitglied Hannah Schuh, Visual Director des Kunstmagazins ART, hob hervor, dass Hoff nicht nur militärische Abläufe festhalte, sondern auch die Menschen und die Veränderungen der Landschaft berücksichtige.
VGH Förderpreis für Jonathan Funk
Neben dem Hauptpreis vergibt die VGH seit 2025 einen Förderpreis, der mit 2.000 Euro ausgestattet ist. Er soll Studierende bei der Weiterentwicklung eines bereits begonnenen fotografischen Projekts unterstützen. Zusätzlich zur finanziellen Förderung erhalten die Ausgezeichneten ein begleitendes Mentoring.
In diesem Jahr erhält Jonathan Funk den Förderpreis für seine Arbeit „Ji Reh û Ewran – Von Wurzeln und Wolken“. Darin beschäftigt sich der Fotograf mit den politischen und gesellschaftlichen Perspektiven der Region Rojava im Nordosten Syriens nach dem Machtwechsel im Land.
Preisverleihung und Ausstellung in Hannover
Die offizielle Verleihung des VGH Fotopreises 2026 ist für Mittwoch, den 2. Dezember 2026, um 19 Uhr geplant. Veranstaltungsort ist die GAF – Galerie für Fotografie in der Eisfabrik Hannover.
Im Anschluss an die Preisverleihung werden die ausgezeichneten und für das Finale ausgewählten fotografischen Arbeiten öffentlich präsentiert. Die Ausstellung läuft vom 3. Dezember 2026 bis zum 10. Januar 2027.
Die Galerie befindet sich in der Seilerstraße 15d in 30171 Hannover. Geöffnet ist sie donnerstags bis sonntags jeweils von 12 bis 18 Uhr.
Pressemitteilung VGH:
Mats Hoff gewinnt den VGH Fotopreis 2026 mit seinem Projekt ›Grey Grounds‹
Mats Hoff, Student an der Hochschule Hannover (HsH), erhält den VGH Fotopreis 2026. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2008 jährlich unter den Studierenden des Studiengangs ›Visual Journalism and Documentary Photography‹ der HsH vergeben und zählt zu den höchstdotierten Nachwuchspreisen für Fotografie in Deutschland.
Hoffs fotografischer Essay ›Grey Grounds‹ ist eine persönliche Auseinandersetzung mit der Kleinstadt Munster im niedersächsischen Heidekreis. Mit mehr als 6.000 Soldat*innen und zwei Truppenübungsplätzen ist Munster der größte Standort des deutschen Heeres. Kaum ein anderer Ort in Deutschland ist so stark von der Bundeswehr geprägt: Sie ist hier identitätsstiftend und größter Arbeitgeber der Stadt. Zugleich treffen in Munster ›Zeitenwende‹, Aufrüstung und die Debatte um die Wehrpflicht auf eine über Jahrzehnte gewachsene militärische Infrastruktur. Mats Hoff gelingt es, dieses aktuelle Thema im Spannungsfeld von Alltäglichkeit und Aufrüstung, Verteidigungspolitik und Militarisierung sichtbar zu machen. Seine präzise Bildsprache richtet den Blick gerade auf die leisen, manchmal überraschenden Zwischentöne.
»In einer Zeit, in der viel über die ›Zeitenwende‹ gesprochen wird, nimmt sich Mats Hoff Zeit, genau hinzuschauen und eine Nahaufnahme der Bundeswehr zu erarbeiten. Am Standort Munster dokumentiert er Übungen, porträtiert Personen in ihren Funktionen und zeigt, wie die Nutzung durch die Bundeswehr auch die Landschaft in Niedersachsen verändert. Dieser Ansatz hat die Jury überzeugt«, sagt Jurymitglied Hannah Schuh, Visual Director ART – Das Kunstmagazin.
»Angefangen hat für mich alles mit dem Autobahnschild ›Deutsches Panzermuseum‹. Irgendwann habe ich mich gefragt, was für ein Ort dahintersteckt – und das zu einer Zeit, in der über Aufrüstung, die Bundeswehr und die Rückkehr der Wehrpflicht diskutiert wurde. So entstand der Wunsch, mich fotografisch damit auseinanderzusetzen«, so der Preisträger Mats Hoff zu seiner Projektidee.
Der Fachjury gehörten in diesem Jahr an: Henner Flohr, Leiter der F.A.Z.Bildredaktion; Lara Huck, Bildredaktion DIE ZEIT; Nicole Neumann, Bildredaktion DER SPIEGEL; Guido Schmidtke, Senior Photo Editor STERN; Hannah Schuh, Visual Director ART – Das Kunstmagazin; Katharina Täschner, Kuratorin C/O Berlin, und eine Vertreterin der VGH Versicherungen.
VGH Förderpreis geht an Jonathan Funk
Seit 2025 wird parallel zum VGH Fotopreis der mit 2.000 Euro dotierte VGH Förderpreis vergeben. Er unterstützt die Fortsetzung eines fotografischen Projekts finanziell und durch ein begleitendes Mentoring. Preisträger 2026 ist Jonathan Funk, der die Jury mit seinem laufenden Projekt ›Ji Reh û Ewran – Von Wurzeln und Wolken‹ überzeugte. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Zukunft der Region Rojava im Nordosten Syriens nach dem Machtwechsel im Land.
Große Bandbreite der Einreichungen
Die hohe Qualität und die Vielfalt der studentischen Arbeiten überzeugten die Jury. Die 37 für den 19. VGH Fotopreis eingereichten Projekte nehmen sowohl deutsche als auch internationale Themen in den Blick. Die Fotograf*innen reisten dafür unter anderem nach Afghanistan, Syrien, Mexiko, Bolivien, Chile, in die USA und in die Westsahara. Eine lobende Erwähnung als Finalist*innen des Juryprozesses erhielten Henryc Fels, Jana Junker, Eyad Abou Kasem und Jana Margarete Schuler.
»Wir danken den VGH Versicherungen für die langfristige, nachhaltige und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns sehr, dass wir mit beiden Preisen vielversprechende Nachwuchsfotografie unterstützen können«, sagt Prof. Dr. Karen Fromm, Professorin im Studiengang ›Visual Journalism and Documentary Photography‹.
Preisverleihung und Ausstellung
Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 2. Dezember 2026, um 19 Uhr in der GAF – Galerie für Fotografie in Hannover statt. Im Anschluss zeigt die GAF vom 3. Dezember 2026 bis zum 10. Januar 2027 die Preisträgerarbeit sowie die Arbeiten der Finalist*innen.
Über den VGH Fotopreis und den Studiengang
Mit dem VGH Fotopreis fördern die VGH Versicherungen seit 2008 den Studiengang ›Visual Journalism and Documentary Photography‹ der Hochschule Hannover. Der Studiengang hat als einziger in Deutschland einen Schwerpunkt auf visuellem Journalismus und Dokumentarfotografie. Ausgehend von den Medien Fotografie und Video vermittelt er multidisziplinäre visuelle Kompetenzen; im Fokus stehen journalistische und dokumentarische Erzählweisen.
Auf einen Blick
Preisträger VGH Fotopreis 2026:
- Mats Hoff ›Grey Grounds‹
Preisträger VGH Förderpreis 2026:
- Jonathan Funk ›Ji Reh û Ewran – Von Wurzeln und Wolken‹
Finalist*innen:
- Henryc Fels ›Blindgänger‹
- Jana Junker ›I’m fine, thanks‹
- Eyad Abou Kasem ›Der Lange Weg Nach Hause‹
- Jana Margarete Schuler ›Zwischen Blut und Glitzer‹
Termine:
- Preisverleihung und Ausstellungseröffnung: Mittwoch, 2. Dezember 2026, 19 Uhr
- Ausstellung: 3. Dezember 2026 bis 10. Januar 2027
Ort:
- GAF – Galerie für Fotografie Eisfabrik, Seilerstraße 15d 30171 Hannover
Öffnungszeiten:
- Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 18 Uhr
Weitere Informationen: https://www.vgh.de/de/unternehmen/newsroom/vgh-fotopreis
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