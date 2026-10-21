Der diesjährige VGH Fotopreis geht an Mats Hoff, der an der Hochschule Hannover (HsH) Visual Journalism and Documentary Photography studiert. Die seit 2008 jährlich vergebene Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und richtet sich an Studierende des Studiengangs. Mit seinem Projekt „Grey Grounds“ untersucht Hoff das Verhältnis zwischen militärischer Präsenz, gesellschaftlichem Alltag und Landschaft am Bundeswehrstandort Munster.

Hoff beschäftigt sich in seinem fotografischen Essay damit, wie sich diese militärische Infrastruktur auf die Menschen und ihre Umgebung auswirkt. Dabei greift er auch aktuelle politische Diskussionen über die Aufrüstung der Bundeswehr, die sogenannte Zeitenwende und eine mögliche Rückkehr der Wehrpflicht auf.

Seine Aufnahmen zeigen unter anderem militärische Übungen, Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und Landschaften, die durch die Nutzung der Bundeswehr verändert wurden. Im Vordergrund steht weniger die Darstellung militärischer Technik als vielmehr die Frage, wie selbstverständlich das Militär zum Alltag einer Stadt gehören kann.

Die Jury würdigte insbesondere den dokumentarischen Ansatz und die unterschiedlichen Perspektiven auf den Standort. Jurymitglied Hannah Schuh, Visual Director des Kunstmagazins ART, hob hervor, dass Hoff nicht nur militärische Abläufe festhalte, sondern auch die Menschen und die Veränderungen der Landschaft berücksichtige.

VGH Förderpreis für Jonathan Funk

Neben dem Hauptpreis vergibt die VGH seit 2025 einen Förderpreis, der mit 2.000 Euro ausgestattet ist. Er soll Studierende bei der Weiterentwicklung eines bereits begonnenen fotografischen Projekts unterstützen. Zusätzlich zur finanziellen Förderung erhalten die Ausgezeichneten ein begleitendes Mentoring.

In diesem Jahr erhält Jonathan Funk den Förderpreis für seine Arbeit „Ji Reh û Ewran – Von Wurzeln und Wolken“. Darin beschäftigt sich der Fotograf mit den politischen und gesellschaftlichen Perspektiven der Region Rojava im Nordosten Syriens nach dem Machtwechsel im Land.

Preisverleihung und Ausstellung in Hannover

Die offizielle Verleihung des VGH Fotopreises 2026 ist für Mittwoch, den 2. Dezember 2026, um 19 Uhr geplant. Veranstaltungsort ist die GAF – Galerie für Fotografie in der Eisfabrik Hannover.

Im Anschluss an die Preisverleihung werden die ausgezeichneten und für das Finale ausgewählten fotografischen Arbeiten öffentlich präsentiert. Die Ausstellung läuft vom 3. Dezember 2026 bis zum 10. Januar 2027.

Die Galerie befindet sich in der Seilerstraße 15d in 30171 Hannover. Geöffnet ist sie donnerstags bis sonntags jeweils von 12 bis 18 Uhr.

Pressemitteilung VGH: