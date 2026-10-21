DxO ViewPoint 6 bringt jedes Element der Szene unter präzise geometrische Kontrolle – mit lokalen Korrekturen, gesteuert durch KI-Masken

Nichts wird generiert, nichts wird erfunden. DxO ViewPoint 6 ordnet die vom Fotografen aufgenommene Szene neu an, und KI- Masken bringen neue Präzision in lokale Korrekturen.

Paris, Frankreich: DxO, weltweit führend in der RAW-Bildverarbeitung und bei optischen Korrekturen, kündigt heute DxO ViewPoint 6 an, die neueste Version seiner Software zur Korrektur von Geometrie, Perspektive und Verzeichnung. Version 6 bringt KI-Masken in ReShape Fusion, das Werkzeug, mit dem sich die Bestandteile einer Szene innerhalb des Bildausschnitts anpassen lassen. Fotografen können eine geometrische Korrektur nun auf ein einzelnes Element der Szene konzentrieren, statt sie auf das gesamte Bild anzuwenden.

„Fotografen haben bei der Perspektivkorrektur lange einen Kompromiss in Kauf genommen: Wer die Geometrie aufrichtet, verliert womöglich einen Teil des Bildausschnitts“, erklärt Jean-Marc Alexia, VP Produktstrategie bei DxO. „Mit KI- Masken in ReShape Fusion können Fotografen das Element festlegen, das sie bearbeiten möchten, das Gitternetz dort verfeinern, wo mehr Präzision nötig ist, und steuern, wie die Korrektur in das umgebende Bild übergeht. Sie ordnen die Bestandteile der Szene neu an und bewahren dabei den Bildausschnitt, den sie gewählt haben.“

Perspektivkorrektur ohne Beschnitt – dank KI-Masken in ReShape Fusion

Manche Geometrieprobleme betreffen nur einen Teil des Bildes: ein Gebäude, das sich neigt, während sonst nichts im Bild schief steht, ein Gesicht, das am Rand eines Gruppenfotos gestreckt wirkt, ein Motiv, das in der Komposition leicht unglücklich platziert ist. Mit KI-Masken kann ReShape Fusion dieses Element nun isolieren und für sich allein korrigieren – und dabei steuern, wie weit die Änderung in das umgebende Bild hineinwirkt. Bei vielen Bildern geht die Korrektur damit nicht mehr auf Kosten der Bildränder.

Genau das war bisher immer der Kompromiss. Herkömmliche Perspektivwerkzeuge wirken auf das gesamte Bild: Wer stürzende Linien aufrichtet, kippt die gesamte Bildebene, aus dem Rechteck wird ein Trapez, und um wieder ein Rechteck zu erhalten, muss beschnitten werden. Je stärker die Korrektur, desto mehr Bildfläche geht verloren.

Zu keinem Zeitpunkt wird etwas generiert. ViewPoint erfindet keine Pixel und füllt an den Rändern nichts auf. Es ordnet die Bestandteile der vom Fotografen aufgenommenen Szene neu an, statt sie nachzubilden, und die Abmessungen des Bildes bleiben unverändert.

So funktioniert es

KI-Masken sorgen für eine präzise Auswahl. Die Korrekturen selbst bleiben in der Hand des Fotografen.

Der Fotograf zieht ein Rechteck um das Motiv, ViewPoint erkennt das darin enthaltene Element und erstellt eine Maske, die seiner Kontur folgt. Das Gitternetz wird anschließend an diese Kontur angepasst, sodass die Kontrollpunkte dort sitzen, wo sich das Motiv tatsächlich befindet, statt auf einem gleichmäßigen Raster über dem ganzen Bild. Die Dichte des Gitternetzes variiert innerhalb des Bildes: grob, wo sich nichts ändern muss, fein, wo gearbeitet wird.

Anschließend bearbeitet der Fotograf das Gitternetz direkt. Bereiche lassen sich für feinere Anpassungen unterteilen oder dort zusammenfassen, wo dieses Detail nicht nötig ist; die Unterteilung kann innerhalb oder außerhalb der Auswahl erfolgen, und einzelne Kontrollpunkte lassen sich ein- oder ausschalten. Diese Kontrolle erstreckt sich auch darauf, wie weit eine Änderung in den Rest des Bildes hineinwirkt – entscheidend, denn wer ein Element umformt, zieht immer auch an seiner Umgebung.

Das Ergebnis ist eine lokale geometrische Korrektur, die präzise genug für die Motive ist, die Fotografen tatsächlich fotografieren. Ein Gesicht am Rand eines Gruppenporträts erhält wieder natürlichere Proportionen, wobei sich steuern lässt, wie sich die Anpassung auf die Personen daneben auswirkt. Dasselbe Gitternetz bewältigt auch umfassendere Aufgaben, etwa ein Element neu zu positionieren oder in der Größe anzupassen, das im Verhältnis zum Rest der Szene unstimmig wirkt. Alle Geometrieprobleme in einer Anwendung Drei Geometrieprobleme tauchen in der Fotografie immer wieder auf, und mit einem Weitwinkelobjektiv werden sie besonders sichtbar. Gerade Linien wölben sich durch tonnenförmige Verzeichnung nach außen. Wird die Kamera geneigt, entstehen durch die perspektivische Projektion stürzende Linien. Motive am Bildrand werden durch Volumendeformation gestreckt – deshalb wirken Personen an den Enden eines Gruppenfotos breiter als die in der Mitte. DxO ViewPoint 6 löst alle drei in einer einzigen Anwendung. Die Verzeichnung wird mithilfe der DxO-Module automatisch korrigiert, die durch Labormessungen an Tausenden von Kamera-Objektiv-Kombinationen entwickelt wurden; dabei bleibt der maximale Bildwinkel erhalten. Die Volumendeformation korrigiert die Streckung von Formen an den Bildrändern – horizontal, vertikal oder in beide Richtungen. Automatische und manuelle Perspektivwerkzeuge übernehmen Korrekturen am gesamten Bild, während ReShape Fusion einen ergänzenden Ansatz für lokale Geometrieanpassungen bietet. Horizontkorrektur und Miniatureffekt runden das Werkzeugset ab.

ViewPoint wird oft mit Architektur in Verbindung gebracht, doch Geometrie ist kein reines Architekturthema. Innenräume, Immobilien, Events, Reisen, Street, Porträt und Landschaft: Überall entstehen Bilder, deren Struktur angepasst werden muss – bei jeder Brennweite. Damit ist ViewPoint weit über seine traditionelle Zielgruppe hinaus relevant.

RAW-Bearbeitungsfunktionen

DxO ViewPoint 6 öffnet RAW-Dateien direkt. RAW-, TIFF- und JPEG-Bilder lassen sich ohne vorherige Konvertierung und ohne Umweg über eine Host-Anwendung in der Standalone-Anwendung bearbeiten. RAW-Dateien werden beim Öffnen mit DxOs eigenem Kameraprofil in DxO Wide Gamut gerendert; ViewPoint liest die eingebetteten Metadaten, lädt das passende DxO Camera-Matching Profile herunter und wendet es an, wodurch die Verzeichnung automatisch korrigiert wird.

Zwei neue Regler bereiten das Bild vor, bevor die Arbeit an der Geometrie beginnt. Die Belichtungskorrektur bietet einen Bereich von −4,00 bis +4,00 EV und steht für alle Formate zur Verfügung. Der Weißabgleich bietet für RAW-Dateien eine Reihe von Voreinstellungen, Regler für Farbtemperatur und Tönung sowie eine Pipette zur Auswahl eines neutralen Tons im Bild; JPEG- und TIFF-Dateien erhalten einen einzelnen Regler und dieselbe Pipette.

Die Bearbeitung ist durchgehend nicht-destruktiv. Korrekturen werden in einer Sidecar-Datei neben dem Bild gespeichert, sodass das Original – RAW, TIFF oder JPEG – nie verändert wird. Schließen Sie ViewPoint, öffnen Sie das Bild am nächsten Tag erneut, und jede Korrektur ist wieder da, über beliebig viele Sitzungen hinweg. ViewPoint schreibt eigene Sidecar-Dateien, die bewusst von denen von PhotoLab getrennt sind, damit sich die beiden Anwendungen nicht gegenseitig in die Quere kommen. Fertige Bilder werden als TIFF mit 8 oder 16 Bit oder als JPEG gespeichert.

Standalone, als Plug-in oder in DxO PhotoLab

DxO ViewPoint 6 läuft als Standalone-Anwendung und als Plug-in für Adobe Lightroom Classic, Adobe Photoshop und Capture One. Nutzer von DxO PhotoLab 10 finden seine Werkzeuge direkt in der Geometrie-Palette von PhotoLab integriert.

Preis und Verfügbarkeit

DxO ViewPoint 6 ist ab heute auf der Website von DxO (shop.dxo.com) für macOS- und Windows-Computer verfügbar:

Neue Lizenz: 119,99 €

Upgrade von DxO ViewPoint 5: 74,99 €

Eine kostenlose 30-Tage-Testversion ist unter https://www.dxo.com/dxo- viewpoint/download verfügbar.