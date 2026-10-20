Sigma erweitert sein Objektivangebot für spiegellose APS-C-Kameras. Das neue 50–120mm F2.8 DC OS | Contemporary kombiniert eine durchgängige Lichtstärke von F2.8 mit einer kompakten Bauweise. Zudem erscheint das Reisezoom 16–300mm F3.5–6.7 DC OS | Contemporary erstmals mit Nikon-Z-Anschluss.

Sigma 50–120mm F2.8: Kompaktes Telezoom für APS-C

Mit dem Sigma 50–120mm F2.8 DC OS | Contemporary stellt der japanische Objektivhersteller ein neues Telezoom für spiegellose APS-C-Kameras vor. Die Brennweite entspricht umgerechnet auf das Kleinbildformat etwa 75 bis 180 mm. Damit richtet sich das Objektiv unter anderem an Fotografen, die Porträts, Details oder Produkte aufnehmen möchten.

Ein wesentliches Merkmal ist die durchgängige Lichtstärke von F2.8. Anders als bei Zoomobjektiven mit variabler Anfangsblende bleibt die maximale Blendenöffnung über den gesamten Brennweitenbereich konstant. Das erleichtert Aufnahmen bei schwächerem Licht und ermöglicht eine gezielte Freistellung des Motivs.

Drei F2.8-Zoomobjektive mit weniger als einem Kilogramm

Sigma legt bei der Neuentwicklung besonderen Wert auf kompakte Abmessungen. Zusammen mit dem Sigma 10–18mm F2.8 DC DN | Contemporary und dem Sigma 18–50mm F2.8 DC DN | Contemporary entsteht ein Objektivsystem, das einen Brennweitenbereich von 10 bis 120 mm abdeckt.

Nach Herstellerangaben wiegen alle drei Objektive zusammen weniger als ein Kilogramm. Damit soll sich die Kombination insbesondere für die Reise-, Reportage- und Alltagsfotografie eignen, bei der eine möglichst leichte Ausrüstung gefragt ist.

Für die optische Konstruktion verwendet Sigma unter anderem FLD- und SLD-Glaselemente sowie asphärische Linsen. Diese sollen Abbildungsfehler reduzieren und eine gleichmäßige Schärfe sowie hohe Kontraste über den gesamten Zoombereich ermöglichen.

Autofokus, Bildstabilisierung und Videofunktionen

Die automatische Scharfstellung übernimmt ein HLA-Linearmotor (High-response Linear Actuator). Dieser soll eine schnelle und präzise Fokussierung ermöglichen. Zusätzlich integriert Sigma einen optischen Bildstabilisator der Generation OS2, der Verwacklungen bei Freihandaufnahmen reduzieren soll.

Auch für Videoaufnahmen sind Funktionen vorgesehen. So soll das sogenannte Focus Breathing gering ausfallen. Dabei handelt es sich um eine unerwünschte Veränderung des Bildausschnitts beim Verlagern der Schärfeebene.

Das Gehäuse verfügt laut Sigma über einen Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Die Frontlinse ist außerdem mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen, die die Reinigung erleichtern soll.

Sigma 16–300mm jetzt auch für Nikon Z-Mount

Neben dem neuen Telezoom kündigt Sigma eine weitere Anschlussvariante des bereits bekannten Sigma 16–300mm F3.5–6.7 DC OS | Contemporary an. Das Allround-Zoomobjektiv wird künftig auch für spiegellose APS-C-Kameras mit Nikon-Z-Bajonett angeboten.

Mit seinem Brennweitenbereich von 16 bis 300 mm erreicht das Objektiv einen Zoomfaktor von rund 18,8. Damit deckt es sowohl weitwinklige Landschaftsaufnahmen als auch weit entfernte Motive ab, ohne dass ein Objektivwechsel erforderlich ist.

Nahaufnahmen mit Abbildungsmaßstab 1:2

Neben dem großen Brennweitenbereich bietet das 16–300mm eine Nahaufnahmefunktion mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2. Dadurch lassen sich kleinere Motive vergleichsweise groß im Bild darstellen.

Für die Fokussierung setzt Sigma ebenfalls auf einen HLA-Linearmotor. Dieser soll auch bei bewegten Motiven wie Tieren, Sportlern oder Flugzeugen eine schnelle und zuverlässige Scharfstellung ermöglichen.

Ein optischer Bildstabilisator soll das Fotografieren aus der Hand unterstützen. Nach Angaben von Sigma kompensiert das System am Weitwinkelende bis zu sechs Blendenstufen und bei 300 mm bis zu 4,5 Blendenstufen. Die Werte wurden nach CIPA-Richtlinien an einer APS-C-Kamera ermittelt.

Mit diesen Eigenschaften richtet sich das Reisezoom vor allem an Fotografen, die unterschiedliche Motive mit einem einzigen Objektiv abdecken möchten. Die variable Lichtstärke von F3.5 bis F6.7 stellt dabei einen Kompromiss gegenüber lichtstärkeren Zoomobjektiven dar, insbesondere bei längeren Brennweiten und wenig Umgebungslicht.

Marktstart und Preise

Das Sigma 50–120mm F2.8 DC OS | Contemporary soll ab dem 22. Oktober 2026 für Sony E-Mount, Fujifilm X-Mount und Canon RF-Mount erhältlich sein.

Die neue Nikon-Z-Version des Sigma 16–300mm F3.5–6.7 DC OS | Contemporary folgt am 5. November 2026.