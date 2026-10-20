Leica hat die Gewinner des Oskar Barnack Award 2026 bekannt gegeben. Die prämierten Arbeiten sind in zwei Ausstellungen in Wetzlar zu sehen.

Bei der Preisverleihung des Leica Oskar Barnack Award (LOBA) am 8. Oktober in der Leica Welt in Wetzlar sind drei Fotografinnen und Fotografen ausgezeichnet worden. Der fünfköpfigen Jury lagen mehr als 400 Einreichungen vor. Zusätzlich erhielt die mexikanische Fotografin Graciela Iturbide den Leica Hall of Fame Award für ihr Lebenswerk.

Damir Faizulin gewinnt den Hauptpreis

Den mit 40.000 Euro dotierten Hauptpreis und Leica-Ausrüstung im Wert von 10.000 Euro erhält der russische Fotograf Damir Faizulin. Seine Serie „Preserving Nature as Preserving Ourselves“ dokumentiert den Wandel in der nordkaukasischen Region Dagestan, wo Tourismus, neue Bauprojekte und der Wandel traditioneller Strukturen Landschaft und Lebensbedingungen verändern. Faizulin, 1986 in Usbekistan geboren, war zuvor Kampfsportler und professioneller Wrestler.

Newcomer Award für Laila AnnMarie Stevens

Der Newcomer Award mit 10.000 Euro und einer Leica Q3 geht an die US-Amerikanerin Laila AnnMarie Stevens. Ihr „Clayton Sisterhood Project“ zeigt in Schwarzweiß eine Familie, die von Queens nach North Carolina gezogen ist, und thematisiert generationenübergreifende Beziehungen und queere Familienmodelle.

Erster LOBA Women Grant geht an Valentina Sinis

Erstmals vergeben wurde der LOBA Women Grant. Die Italienerin Valentina Sinis erhält 10.000 Euro und eine Leica Q3, um ihr Langzeitprojekt „The Last Butterflies“ über kurdische Frauen in bewaffneten Widerstandsgruppen fortzusetzen. Die Ergebnisse sollen beim LOBA 2027 gezeigt werden.

Graciela Iturbide erhält den Leica Hall of Fame Award

Iturbides Aufnahme „Na’ Lupe Pan“ aus der Serie „Juchitán“ wurde zum Leica Picture of the Year 2026 gewählt und erscheint als limitierte Edition in den Leica Galerien.

Ausstellungen in Wetzlar bis 2027

Die prämierten Arbeiten sind Teil der LOBA-Ausstellung im Ernst Leitz Museum in Wetzlar. Dort werden neben den Gewinnerprojekten auch die vollständigen Bildserien der Shortlist des 46. Wettbewerbsjahrgangs präsentiert.

Die Ausstellung läuft bis zum 18. Februar 2027. Ergänzend erscheint der LOBA-Katalog 2026 mit Fotografien, Interviews und Hintergrundinformationen zu den ausgewählten Projekten. Anschließend sollen die Arbeiten in weiteren Leica Galerien und auf internationalen Fotofestivals gezeigt werden.

Parallel dazu widmet die Leica Galerie Wetzlar Graciela Iturbide eine eigene Ausstellung. Bis Januar 2027 sind dort mehr als 50 Fotografien aus verschiedenen Werkgruppen zu sehen, darunter „Juchitán“, „México Clásicas“, „Pájaros“, „Desierto de Sonora“ und „Viajes“.