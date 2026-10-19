Der internationale Messemarkt steht vor einer Neuordnung: Mit der milliardenschweren Übernahme von Clarion Events durch Informa bekommt auch die IFA Berlin einen neuen mächtigen Gesellschafter – mit noch ungewissen Folgen für die Zukunft der Messe. Gleichzeitig zeigt eine neue KI-Technologie, wie sich aus Gehirnscans visuelle Eindrücke rekonstruieren lassen. Was heute noch nach Science-Fiction klingt, könnte schon bald völlig neue Dimensionen der Bilderzeugung eröffnen. Und während die KI die Grenzen der Bildwelt verschiebt, zeigt eine Fotografin aus Braunschweig, wie sich mit einem vermeintlich von großen Anbietern dominierten Geschäftsmodell mehr als 120.000 Euro Jahresumsatz erzielen lassen.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 43/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE und DigitalPHOTO.

Imaging Business News KW 43/26:

IFA-Mutter Clarion an Informa verkauft

Der britische Messe- und Informationskonzern Informa hat für 2,24 Milliarden britische Pfund den Veranstalter Clarion Events von Finanzinvestor Blackstone übernommen. Mit Clarion kauft sich Informa mehr als 100 zusätzliche B2B-Veranstaltungsmarken ins Haus. Dazu zählen prominente Namen wie die Elektronikmesse IFA Berlin, die Rüstungs- und Sicherheitsmesse DSEI, die Glücksspielmesse ICE in Barcelona sowie die US-Energiemesse Distributech. Damit baut Informa seine Position als einer der weltweit größten Betreiber von Fachmessen und Geschäftskonferenzen deutlich aus. Wir erinnern uns: Die IFA ist Teil der IFA Management GmbH, einem Joint Venture der Clarion Events Group of Companies (Clarion) und der GFU Consumer & Home Electronics GmbH. Welche Auswirkungen der Deal auf dieses Konstrukt sowie auf das Management der IFA hat, bleibt abzuwarten – und wird hoffentlich schnell geklärt.

Wie KI unsere Gedanken in Bilder verwandeln kann

Forschende des Weizmann Institute of Science haben ein KI-Tool entwickelt, das aus Gehirnscans rekonstruieren kann, was eine Person gerade sieht. Ein sogenannter „universal brain encoder“ funktioniert aber auch in die andere Richtung und sagt die Gehirnaktivität anhand eines Bildes voraus. Trainiert wurde das System mit MRT-Daten von acht Probanden, denen jeweils rund 9.000 Bilder gezeigt wurden. Der Decoder hat zwei Ebenen: Einer sagt die Struktur eines Bildes voraus, der andere seinen Inhalt. Auf dieser Basis erzeugt ein Diffusionsmodell ein Bild. Weil für das Training weit mehr Daten nötig waren, als vorlagen, wurden Encoder und Decoder gemeinsam eingesetzt und gegenseitig verbessert. Rund 70 Prozent der Trainingsdaten stammen so aus Bildern, die ursprünglich nicht mit Scans verknüpft waren. Perfekt ist das System allerdings noch nicht: Mal wurde aus einem Kuchen ein Stapel Sandwiches, mal aus einem Hund in der Badewanne eine Ziege. Im Vergleich mit früheren Verfahren schneidet es dennoch deutlich besser ab – und wir sind sicher, dass die Qualität des Outputs exponentiell schnell steigen wird.

https://t3n.de/news/ki-gehirnscan-bilder-rekonstruieren-1766379/

Big Business für Portraitfotografen: Kindergarten und Schule

Wenn man mit Fotografen über neue/alte Geschäftsmodelle spricht, hört man unter anderem häufig: “Kindergarten und Schulfotografie? Das machen doch schon die großen Anbieter.” Genau deshalb halten sich viele Fotografinnen und Fotografen zurück. Die Konkurrenz wirkt übermächtig, und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Marlena Schmitz aus Braunschweig hat es trotzdem gemacht. Von der ersten kleinen Kita bis zum eigenen, automatisierten Verkaufsprozess. Im vergangenen Jahr kam sie damit auf über 120.000 Euro Umsatz. Der bpp bietet am Freitag, 06.11.2026, in einem exklusiven Seminar ihr Praxiswissen zum ersten Mal weiter, unter anderem mit einer vollständigen Beispielrechnung, was ein realer Kita-Auftrag an Zeit kostet und was er tatsächlich einbringt. Echte Zahlen statt Bauchgefühl. In diesem besonderen Seminar erwartet die Teilnehmer

Wie man mit Schwerpunkt Portrait oder Familie den Zugang zu ersten Kitas findest

Ein Konzept für natürliche, ungestellte Kinderfotos statt klassischer gestellter Bilder

Rechtssichere Organisation: Einwilligungen, Datenschutz und klare Abläufe vor dem Fototag

Effiziente Bearbeitung mit KI-Unterstützung und automatisierter Verkauf über QR-Code-Galerien

Die häufigsten Stolperfallen und wie man sie von Anfang an vermeidet

Anmeldungen und weitere Infos:

Freitag, 06.11.2026, 19:00 bis 21:00 Uhr, live via Zoom

149 Euro zzgl. MwSt. für bpp Mitglieder, 199 Euro zzgl. MwSt. für alle anderen.

https://www.reservix.de/tickets-bpp-excellence-webinare-lukrative-kindergarten-und-schulfotografie-mit-marlena-schmitz-100000-euro-mit-kindergarten-und-schulfotografie-in-zoom-online-am-6-11-2026/e2618355