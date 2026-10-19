Mit „Destination Kanada“ führt die vierte Staffel von Krolop & Gerst durch die Weiten Albertas. Im Interview spricht Martin Krolop über besondere Momente, spontane Geschichten und darüber, was es für ihn bedeutet, Fotografie zu leben.

Nach Neuseeland, Namibia und Schottland führt die „Destination“-Reihe von Krolop & Gerst diesmal nach Kanada. Am 24. September 2026 startete mit „Destination Kanada“ die bislang umfangreichste Staffel des Formats. Insgesamt elf Episoden nehmen Zuschauer mit auf eine fotografische Reise durch die Provinz Alberta.

Zwei Wochen lang waren Martin Krolop, Marc Gerst und ihr Team im Camper unterwegs. Dabei führte sie ihre Reise von den Gipfeln der Rocky Mountains über die weiten Prärien Albertas bis zu den charakteristischen türkisfarbenen Gletscherseen. Im Mittelpunkt steht dabei immer wieder die Suche nach dem richtigen Licht und dem besonderen fotografischen Moment. Wir haben Martin Krolop gefragt, welche Momente ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind, wie viel bei „Destination“ tatsächlich geplant ist – und was es für ihn nach vier Staffeln bedeutet, Fotografie nicht nur zu lehren, sondern zu leben: