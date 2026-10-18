Im Mittelpunkt steht die Frage, wie digitale Technologien, räumliche Installationen und neuronale Netzwerke die Fotografie verändern. Die Arbeiten stammen von Düsseldorfer Kunstschaffenden, die auf Empfehlung lokaler Museen, Kunsteinrichtungen und der freien Szene ausgewählt wurden.

Mit dem Auftritt will die Stadt, die durch die Düsseldorfer Photoschule geprägt ist, ihren historischen Ruf mit aktuellen Entwicklungen verbinden und sich als internationaler Fotostandort positionieren. Künftig soll auch das geplante Deutsche Fotoinstitut dazu beitragen.

Im Eingangsbereich des Grand Palais zeigt Thomas Ruff, einer der bekanntesten Vertreter der Photoschule, eine großformatige Wandinstallation, die in Zusammenarbeit mit fünf internationalen Galerien entsteht. Begleitend gibt es ein Gesprächsprogramm, an dem unter anderem der britische Künstler Ed Atkins teilnimmt.

Die Messe dient zugleich als Plattform für die Biennale düsseldorf photo+ 2027. Die künstlerische Leiterin Dr. Jana Johanna Haeckel gibt dort erste Einblicke in ihr Konzept, das sich mit Körperlichkeit und erweiterten Formen der Bildproduktion beschäftigt.

Das Goethe-Institut Paris zeigt außerdem Arbeiten aus den Klassen von Peter Piller und Josephine Pryde an der Kunstakademie Düsseldorf sowie Werke internationaler Preisträger des Bernd-und-Hilla-Becher-Preises. Zudem erscheinen zwei limitierte Publikationen. Projektleitung und Konzeption liegen bei Stephan Macháč und Kim-Camille Kreuz.