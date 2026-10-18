Zum 200-jährigen Jubiläum der Fotografie beteiligt sich die Landeshauptstadt Düsseldorf an der Paris Photo 2026. Vom 12. bis 15. November zeigt die Stadt unter dem Titel „Düsseldorf and Photography“ aktuelle Positionen aus ihrer Kunst- und Fotografieszene. Die Ausstellung ist im Digital Sector der Messe im Pariser Grand Palais angesiedelt.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie digitale Technologien, räumliche Installationen und neuronale Netzwerke die Fotografie verändern. Die Arbeiten stammen von Düsseldorfer Kunstschaffenden, die auf Empfehlung lokaler Museen, Kunsteinrichtungen und der freien Szene ausgewählt wurden.
Mit dem Auftritt will die Stadt, die durch die Düsseldorfer Photoschule geprägt ist, ihren historischen Ruf mit aktuellen Entwicklungen verbinden und sich als internationaler Fotostandort positionieren. Künftig soll auch das geplante Deutsche Fotoinstitut dazu beitragen.
Im Eingangsbereich des Grand Palais zeigt Thomas Ruff, einer der bekanntesten Vertreter der Photoschule, eine großformatige Wandinstallation, die in Zusammenarbeit mit fünf internationalen Galerien entsteht. Begleitend gibt es ein Gesprächsprogramm, an dem unter anderem der britische Künstler Ed Atkins teilnimmt.
Die Messe dient zugleich als Plattform für die Biennale düsseldorf photo+ 2027. Die künstlerische Leiterin Dr. Jana Johanna Haeckel gibt dort erste Einblicke in ihr Konzept, das sich mit Körperlichkeit und erweiterten Formen der Bildproduktion beschäftigt.
Das Goethe-Institut Paris zeigt außerdem Arbeiten aus den Klassen von Peter Piller und Josephine Pryde an der Kunstakademie Düsseldorf sowie Werke internationaler Preisträger des Bernd-und-Hilla-Becher-Preises. Zudem erscheinen zwei limitierte Publikationen. Projektleitung und Konzeption liegen bei Stephan Macháč und Kim-Camille Kreuz.
Pressemitteilung:
Düsseldorf and Photography auf der Paris Photo 2026
Eine Präsentation der Fotostadt Düsseldorf über die Fotografie als Medium der Zukunft
Zum 200. Jubiläum der Fotografie präsentiert sich Düsseldorf vom 12. bis 15. November auf der Paris Photo mit einer prominenten Standplatzierung im Digitalsektor der weltweit wichtigsten internationalen Fotomesse im Grand Palais. Im Zentrum des diesjährigen Auftritts steht die gegenwärtige Veränderung der Fotografie hin zu einer medienübergreifenden Kunstform. In Düsseldorf wurde Fotografie historisch betrachtet entscheidend als Teil der Bildenden Kunst etabliert. Die Präsentation Düsseldorf and Photography wird flankiert von einer monumentalen Installation von Thomas Ruff und institutionellen Kooperationen. Mit diesem Auftritt unterstreicht die Fotostadt ihr Selbstverständnis als Ort für Vernetzung, Synergien und Diskurs.
Initiiert von der Kommission Fotostadt Düsseldorf, widmet sich Düsseldorf and Photography der Präsentation von gegenwärtigen künstlerischen Positionen aus der Stadt, basierend auf Empfehlungen von Kurator:innen aus lokalen Museen, von unabhängigen Institutionen und aus der freien Szene. Fotografie erscheint dabei als Material, Objekt, Prozess und generatives neuronales Netzwerk.
„Innerhalb künstlerischer Prozesse wird Fotografie zunehmend als medienkontextualisierendes Element in einer installativen Praxis eingesetzt. Unsere Ausstellung auf der Paris Photo präsentiert diese Entwicklung und die daraus resultierenden Auswirkungen für das gegenwärtige und zukünftige Verständnis des Mediums.“
Stephan Macháč, Kulturamt Düsseldorf
Düsseldorf verfügt über eine historisch gewachsene Infrastruktur für künstlerische Fotografie und wird zukünftiger Standort des Deutschen Fotoinstituts. Die Entwicklung der Fotografie an der Kunstakademie, die Arbeit von Museen, Sammlungen, Galerien und Hochschulen sowie die Aktivitäten unabhängiger Initiativen haben zur Ausbildung eines international wahrgenommenen fotografischen Feldes beigetragen. Düsseldorf and Photography versteht diese Geschichte als Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit gegenwärtigen künstlerischen Perspektiven.
Programm-Highlights auf einen Blick
- Das Talkprogramm mit internationalen Akteur:innen und Künstler:innen wie Ed Atkins erweitert die Themen der Messestandpräsentation.
- Ausblick auf die Biennale düsseldorf photo+ 2027: Die Präsentation im Grand Palais bietet erste Einblicke in das kuratorische Konzept von Dr. Jana Johanna Haeckel, das einen Fokus auf Körperlichkeit und erweiterte Bildpraxis legt.
- Thomas Ruff im Grand Palais: Einer der einflussreichsten Vertreter der sogenannten Düsseldorfer Photoschule gestaltet eine zentrale, großformatige Wandinstallation direkt im Eingangsbereich der Messe in Zusammenarbeit mit fünf internationalen Galerien.
- Kooperation mit dem Goethe-Institut Paris: Begleitend zur Messe zeigt das GoetheInstitut aktuelle Arbeiten aus den Klassen von Prof. Peter Piller und Prof. Josephine Pryde der Kunstakademie Düsseldorf.
- Ergänzt wird die Präsentation durch Arbeiten internationaler Preisträger:innen des Bernd-und-Hilla-Becher-Preises sowie durch zwei limitierte Publikationen, die das Lehrund Forschungsgebiet Photographie der Hochschule Düsseldorf / Peter Behrens School of Arts und die Kunstakademie Düsseldorf exklusiv für die Paris Photo entwickelt haben.
Alle Fakten zur Veranstaltung
- Event: Paris Photo 2026 – Grand Palais, Paris
- Präsentation Düsseldorf and Photography, Digital Sector
- Datum: 12.–15. November 2026
- Initiatorin: Landeshauptstadt Düsseldorf
- Projektleitung und Konzept: Stephan Macháč und Kim-Camille Kreuz
parisphoto.com | duesseldorf.de/fotografie | duesseldorf.de/fotografie/parisphoto
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