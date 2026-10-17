CASPER FAASSEN – RECOLLECTION

29. OKTOBER: ERÖFFNUNG UND GESPRÄCH MIT DR. MICHAELA OBERHOFER, KURATORIN, MUSEUM RIETBERG & CASPER FAASSEN

Mit ReCollection setzt die Bildhalle ihre zweiteilige Präsentation von Casper Faassen fort. Das langjährige Projekt entstand aus dem Interesse des Künstlers am Sammeln und an Erinnerung sowie aus der Frage, welchen Wert wir Objekten beimessen.

In einem Prozess, den Casper Faassen «ReCollecting» nennt, spürt er verstreuten Kulturgütern nach und interpretiert sie in seiner charakteristischen Bildsprache neu. Dabei geht er der Frage nach, wie westliche Museumssammlungen entstanden sind und wie kulturelle Deutungshoheit historisch konstruiert wurde.

Während die Kolonialgeschichte seiner niederländischen Heimat in das Projekt einfliesst, erweitert die Ausstellung die Perspektive um die Rolle der Schweiz in der Geschichte des Sammelns, des Besitzes und der Restitution. Werke mit Bezug zu Schweizer Institutionen, Sammlungen und Zollfreilagern greifen unterschiedliche Geschichten auf: von Gemälden, die während des Zweiten Weltkriegs jüdischen Familien geraubt wurden, und einem gestohlenen Modigliani, der in einem Genfer Zollfreilager verborgen wurde, bis hin zu geschmuggelten Antiquitäten und den Parthenon-Skulpturen.

Durch Faassens charakteristische Schichtung erhalten die Objekte eine beinahe greifbare Präsenz, während ihre Konturen leicht verschwimmen. Sie erscheinen zugleich gegenwärtig und entrückt – zum Greifen nah und doch unerreichbar. Präsentiert in Transportkisten, die auf den Transport und Handel mit Kulturgütern verweisen, werden die Arbeiten zu skulpturalen «Erinnerungen auf der Durchreise», gruppiert nach gemeinsamen Geschichten von Verlagerung, umstrittenen Besitzverhältnissen oder Restitution.

Für Casper Faassen bildet die Restitution nicht den Schlusspunkt in der Geschichte eines Objekts, sondern den Beginn einer weiterführenden Auseinandersetzung mit historischem Unrecht und gegenwärtiger Ungleichheit.