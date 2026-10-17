Das Festival La Gacilly-Baden Photo ist zum „Photo Festival of the Year 2026“ gewählt worden. Die Auszeichnung wurde von Corporate Life Wire aus Birmingham im Vereinigten Königreich vergeben. Sie gehört zu den jährlich verliehenen Innovation and Excellence Awards, mit denen die Organisation weltweit Projekte und Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen würdigt.

Nach Angaben der Veranstalter wurden in diesem Jahr mehr als 300 Preise vergeben, in der Kategorie Fotografie gingen 17 an Projekte aus sieben Ländern. Die Ehrung fällt mit dem Ende der neunten Festivalausgabe zusammen.

Die Jury würdigte vor allem die Nutzung des öffentlichen Stadtraums in Baden, durch die zeitgenössische Fotografie außerhalb klassischer Ausstellungsräume zugänglich werde. Hervorgehoben wurden außerdem die kuratorische Ausrichtung, die internationale Zusammenarbeit, die Auseinandersetzung mit ökologischen Themen und der weitgehend barrierefreie Zugang. Das Festival habe sich damit als feste Größe unter den europäischen Fotofestivals etabliert.

Zum Abschluss der neunten Ausgabe gab es einen gemeinsamen Rundgang über das Ausstellungsgelände. Daran nahmen Mitglieder des Jane Goodall Institute aus 35 Ländern teil, die zu einer Tagung in Baden zu Gast waren, sowie Kulturstadtrat Michael Capek in Vertretung von Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli. Die Veranstalter sehen in der Auszeichnung eine Bestätigung ihres Konzepts, Fotografie, kulturellen Austausch und ökologische Fragen zu verbinden.

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