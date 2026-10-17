Das Festival La Gacilly-Baden Photo ist zum „Photo Festival of the Year 2026“ gewählt worden. Die Auszeichnung wurde von Corporate Life Wire aus Birmingham im Vereinigten Königreich vergeben. Sie gehört zu den jährlich verliehenen Innovation and Excellence Awards, mit denen die Organisation weltweit Projekte und Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen würdigt.
Nach Angaben der Veranstalter wurden in diesem Jahr mehr als 300 Preise vergeben, in der Kategorie Fotografie gingen 17 an Projekte aus sieben Ländern. Die Ehrung fällt mit dem Ende der neunten Festivalausgabe zusammen.
Die Jury würdigte vor allem die Nutzung des öffentlichen Stadtraums in Baden, durch die zeitgenössische Fotografie außerhalb klassischer Ausstellungsräume zugänglich werde. Hervorgehoben wurden außerdem die kuratorische Ausrichtung, die internationale Zusammenarbeit, die Auseinandersetzung mit ökologischen Themen und der weitgehend barrierefreie Zugang. Das Festival habe sich damit als feste Größe unter den europäischen Fotofestivals etabliert.
Zum Abschluss der neunten Ausgabe gab es einen gemeinsamen Rundgang über das Ausstellungsgelände. Daran nahmen Mitglieder des Jane Goodall Institute aus 35 Ländern teil, die zu einer Tagung in Baden zu Gast waren, sowie Kulturstadtrat Michael Capek in Vertretung von Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli. Die Veranstalter sehen in der Auszeichnung eine Bestätigung ihres Konzepts, Fotografie, kulturellen Austausch und ökologische Fragen zu verbinden.
Pressemitteilung:
Festival La Gacilly-Baden Photo wurde zum Photo Festival of the Year gewählt.
Gestern ist die neunte Ausgabe des Festival La Gacilly-Baden Photo zu Ende gegangen. Der letzte Höhepunkt war ein feierlichen Rundgang durch das Ausstellungsgelände für die Mitglieder der weltweiten Jane Goodall Institute, die für eine Tagung im Hotel At the Park aus 35 Ländern angereist waren. In diesem Rahmen und passend zum Gastland 2026, dem Vereinigten Königreich, hat Corporate Life Wire aus Birmingham unser Festival mit einem der über 300 „Innovation and Excellence Awards“ ausgezeichnet, die alljährlich weltweit vergeben werden. In der Kategorie Photography wurden 17 Projekte in sieben Ländern ausgezeichnet – UK, Portugal, Italien, Kanada, Australien, USA und Österreich. Laut IPFA in Barcelona gibt es ca 1500 Fotofestivals weltweit.
Die Jury zeigte sich besonders beeindruckt davon, „wie es dem Festival gelingt, die öffentlichen Räume Badens in eine lebendige und inspirierende Plattform für zeitgenössische Fotografie zu verwandeln und dabei einen klaren künstlerischen Anspruch zu verfolgen. Mit seiner sorgfältigen kuratorischen Handschrift, seinen internationalen Kooperationen und der Auseinandersetzung mit zentralen globalen Themen schafft das Festival immer wieder neue, bedeutungsvolle Verbindungen zwischen Fotograf:innen und Publikum. Die gelungene Verbindung von breiter barrierefreier und niederschwelliger Zugänglichkeit, kulturellem Anspruch und ökologischem Bewusstsein hat wesentlich dazu beigetragen, das Festival La Gacilly-Baden Photo als bedeutende und nachhaltig prägende Größe der europäischen Fotoszene zu etablieren.“
Diese Jurybegründung spricht mir direkt aus dem Herzen, denn genau das ist es, was wir mit unserem Festival jedes Jahr aufs Neue erreichen wollen.
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