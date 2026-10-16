Der National Geographic Verlag veröffentlicht mit „Walks of a Lifetime“ eine Sonderausgabe über 100 Wanderungen weltweit. Der 400 Seiten umfassende Bildband stellt unterschiedliche Landschaften und Wanderrouten vor – von Island über Ägypten bis nach Vietnam.

Die Auswahl reicht von Tageswanderungen bis zu mehrtägigen Trekkingtouren. Zu den vorgestellten Strecken gehört unter anderem die Wanderung auf den Kristínartindar in Island. Ein weiteres Beispiel ist der Sinai Trail in Ägypten, der sich über mehrere Tage erstreckt.

Neben den Beschreibungen der Wanderregionen bilden Fotografien von National-Geographic-Fotografen einen wesentlichen Bestandteil der Publikation. Die Aufnahmen dokumentieren Landschaften und geografische Besonderheiten entlang der vorgestellten Wege.

Der Verlag positioniert die Sonderausgabe damit vor allem als fotografischen Überblick über internationale Wanderziele. Im Unterschied zu einem klassischen Wanderführer steht die visuelle Darstellung der Regionen im Vordergrund.

Die Hardcover-Ausgabe umfasst 400 Seiten und erscheint im Format 22,3 × 22,6 cm. Sie trägt die ISBN 978-3-98701-171-9. Der Bildband kostet 29,99 Euro in Deutschland, 30,90 Euro in Österreich und 40,50 Schweizer Franken in der Schweiz.

Pressemitteilung GeraNova Bruckmann Verlagshaus: