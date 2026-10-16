Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen widmet der amerikanischen Fotografin Ruth Orkin eine Ausstellung mit mehr als 90 Aufnahmen aus den Jahren 1940 bis 1960. Vom 18. Oktober 2026 bis zum 14. Februar 2027 sind Fotografien zu sehen, die den Alltag, das gesellschaftliche Leben und insbesondere die Rolle der Frau in der Mitte des 20. Jahrhunderts dokumentieren.
Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen widmet der amerikanischen Fotografin Ruth Orkin (1921-1985) eine Ausstellung. Vom 18. Oktober 2026 bis zum 14. Februar 2027 sind mehr als 90 Arbeiten zu sehen. Orkin etablierte sich in den 1940er- und 1950er-Jahren als Fotografin, ihre Bilder erschienen unter anderem in Life, Look und Ladies’ Home Journal. Schon 1955 war sie in der MoMA-Ausstellung „The Family of Man” vertreten, in größeren Ausstellungen wurde ihr Werk bislang aber selten gezeigt.
Zu ihren bekanntesten Aufnahmen gehört „American Girl in Italy” von 1951, das eine amerikanische Kunststudentin zeigt, wie sie in Florenz an einer Gruppe von Männern vorbeigeht. In der Reportage „Who Works Harder?” stellte Orkin den Alltag einer Hausfrau dem einer berufstätigen Frau gegenüber. Außerdem fotografierte sie in Schönheitssalons, an Hollywood-Filmsets und im Straßenleben New Yorks, oft aus ihrer Wohnung am Central Park. Als 17-Jährige fuhr sie mit dem Fahrrad von Los Angeles zur Weltausstellung nach New York und dokumentierte die Reise mit der Kamera.
Kuratiert wurde die Schau von Nadine Barth und Katharina Mouratidi, in Oberhausen verantworten sie Nina Dunkmann und Kerrin Postert. Begleitend erscheint ein 16-seitiges Booklet für 5 Euro.
Die Eröffnung findet am Sonntag, 18. Oktober, um 15 Uhr statt. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt zur Ausstellung ist frei.
Pressemitteilung Ludwiggalerie Schloss Oberhausen:
Ruth Orkin – Die Welt im Fokus
Fotografien zwischen 1940 und 1960
18. Oktober 2026 bis 14. Februar 2027
Die Amerikanerin Ruth Orkin (1921–1985) gehört zu den wenigen professionellen Fotografinnen der 1940er und 1950er Jahre. Mit ihrer präzisen Beobachtungsgabe lässt sie lebendige Aufnahmen entstehen, die das Leben ihrer Zeit festhalten. Obwohl sie in zahlreichen Zeitungen und Magazinen publiziert und ihre Fotografien bereits 1955 Teil der legendären Ausstellung The Family of Man im MoMA sind, ist ihr Werk weltweit bisher wenig präsentiert worden.
Eine ihrer bekanntesten Aufnahmen ist American Girl in Italy aus dem Jahr 1951, in der Orkin die junge Kunststudentin Jinx für ihre Serie Alleinreisende inmitten einer Männergruppe inszeniert. Mit treffendem Blick fertigt die Fotografin Reportagen an, so vergleicht etwa Who Works Harder? das Leben einer Hausfrau und Mutter mit dem einer Berufstätigen. Sie dokumentiert außerdem Frauen in Beautysalons, am Filmset in Hollywood oder die Bewohner*innen New Yorks, aufgenommen aus ihrem Appartement am Central Park.
Ruth Orkin beginnt bereits im Alter von zehn Jahren zu fotografieren. 1939 studiert sie Fotojournalismus am Los Angeles City College, im selben Jahr entsteht ihre erste große fotografische Serie. Im Alter von nur 17 Jahren durchquert sie die USA mit ihrem Fahrrad und der Kamera auf dem Weg zur Weltausstellung, von Los Angeles nach New York. Als freie Fotografin arbeitet sie später u. a. für die Magazine Life, Look und Ladies’ Home Journal. Mit über 90 Aufnahmen zeigt die Ausstellung in Kooperation mit Katharina Mouratidi, f³–freiraum für fotografie Berlin, Nadine Barth, und dem Ruth Orkin Photo Archive das facettenreiche Schaffen dieser außergewöhnlichen Fotografin.
Kuratiert von Nadine Barth (@barthouseprojects) & Katharina Mouratidi (f³ – freiraum für fotografie); in Kooperation mit Ruth Orkin Photo Archive. Kuratiert für die LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen von Nina Dunkmann & Kerrin Postert
Im Großen Schloss ist ab dem 20. September 2026 bis zum 17. Januar 2027 die Ausstellung „Pustekuchen, Schabernack und Plutimikation – Astrid Lindgrens Welt in Bildern. Auf ins Abenteuer mit Pippi, Michel und Lotta“ zu sehen.
Nähere Informationen zu dem die Ausstellung begleitenden museumspädagogischen Angebot und zum Rahmenprogramm gibt es unter www.ludwiggalerie.de.
Die LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen ist eins der einundzwanzig RuhrKunstMuseen.
- Ausstellungseröffnung: Sonntag, 18. Oktober 2026, 15 Uhr
- Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 11–18 Uhr; feiertags geöffnet; 24., 25., 31.12. und 1.1. geschlossen
- Eintritt frei
- Publikation: Zur Ausstellung erscheint ein Booklet mit einem Text von Nina Dunkmann und Kerrin Postert, 16 S., 5 €.
- ISBN: 978-3-932236-57-0
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