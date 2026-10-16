Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen widmet der amerikanischen Fotografin Ruth Orkin eine Ausstellung mit mehr als 90 Aufnahmen aus den Jahren 1940 bis 1960. Vom 18. Oktober 2026 bis zum 14. Februar 2027 sind Fotografien zu sehen, die den Alltag, das gesellschaftliche Leben und insbesondere die Rolle der Frau in der Mitte des 20. Jahrhunderts dokumentieren.

Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen widmet der amerikanischen Fotografin Ruth Orkin (1921-1985) eine Ausstellung. Vom 18. Oktober 2026 bis zum 14. Februar 2027 sind mehr als 90 Arbeiten zu sehen. Orkin etablierte sich in den 1940er- und 1950er-Jahren als Fotografin, ihre Bilder erschienen unter anderem in Life, Look und Ladies’ Home Journal. Schon 1955 war sie in der MoMA-Ausstellung „The Family of Man” vertreten, in größeren Ausstellungen wurde ihr Werk bislang aber selten gezeigt.

Zu ihren bekanntesten Aufnahmen gehört „American Girl in Italy” von 1951, das eine amerikanische Kunststudentin zeigt, wie sie in Florenz an einer Gruppe von Männern vorbeigeht. In der Reportage „Who Works Harder?” stellte Orkin den Alltag einer Hausfrau dem einer berufstätigen Frau gegenüber. Außerdem fotografierte sie in Schönheitssalons, an Hollywood-Filmsets und im Straßenleben New Yorks, oft aus ihrer Wohnung am Central Park. Als 17-Jährige fuhr sie mit dem Fahrrad von Los Angeles zur Weltausstellung nach New York und dokumentierte die Reise mit der Kamera.

Kuratiert wurde die Schau von Nadine Barth und Katharina Mouratidi, in Oberhausen verantworten sie Nina Dunkmann und Kerrin Postert. Begleitend erscheint ein 16-seitiges Booklet für 5 Euro.

Die Eröffnung findet am Sonntag, 18. Oktober, um 15 Uhr statt. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Pressemitteilung Ludwiggalerie Schloss Oberhausen: