Bei den Illume Awards 2026 stehen die 160 Finalisten in acht Sportkategorien fest. Der internationale Fotowettbewerb zeigt Aufnahmen aus dem Action- und Abenteuersport. Die Sieger der einzelnen Kategorien werden ab Mitte Oktober bekannt gegeben, der Gesamtsieger folgt im Januar 2027.

Die Illume Awards 2026 gehen in die nächste Wettbewerbsphase. Nachdem Anfang September zunächst 750 Halbfinalisten vorgestellt worden waren, hat die Jury die Auswahl auf 160 Fotografien reduziert. In jeder der acht Sportkategorien stehen damit noch 20 Bilder zur Wahl.

Der internationale Wettbewerb konzentriert sich auf die Fotografie im Action- und Abenteuersport. Die eingereichten Arbeiten zeigen Athleten in unterschiedlichen Disziplinen, häufig unter anspruchsvollen Bedingungen und in abgelegenen Regionen. Neben sportlichen Leistungen spielen auch Bildkomposition, Perspektive und die Darstellung der jeweiligen Umgebung eine Rolle.

Von Mountainbike bis Bergsteigen

Die acht Kategorien decken unterschiedliche Bereiche der Sport- und Outdoor-Fotografie ab. In der Kategorie Bike stehen Aufnahmen aus dem Radsport im Mittelpunkt, während Climb das Klettern und Bergsteigen behandelt. Snow widmet sich Wintersportarten, Trail zeigt sportliche Aktivitäten auf Wegen und in bergigem Gelände.

Mit Skate ist außerdem die Skateboard-Fotografie vertreten. Hier geht es unter anderem um die fotografische Umsetzung von Tricks, Bewegungsabläufen und urbanen Umgebungen. Die Kategorie Adventure richtet den Blick auf Expeditionen, Entdeckungsreisen und weitere Outdoor-Aktivitäten.

Die beiden verbleibenden Kategorien beschäftigen sich mit Wassersport und ungewöhnlichen Blickwinkeln. Surf zeigt Fotografien aus dem Wellenreiten, während Aerial Aufnahmen aus der Luft umfasst. Dabei entstehen unterschiedliche Perspektiven auf Landschaften, Sportler und deren Bewegungen.

Die Auswahl soll dabei sowohl die sportliche Vielfalt als auch unterschiedliche fotografische Herangehensweisen widerspiegeln.

Kategoriegewinner werden ab 16. Oktober vorgestellt

Die Bekanntgabe der acht Kategoriegewinner erfolgt zwischen dem 16. Oktober und dem 9. November 2026. Die Veranstalter planen einzelne Präsentationen an verschiedenen internationalen Standorten. Begleitet werden die Bekanntgaben über den Instagram-Kanal @theillumeawards.

Den Auftakt macht am 16. Oktober die Kategorie Climb in Tokio. Anschließend folgen Bike am 20. Oktober in Aspen, Snow am 23. Oktober in Ketchum und Trail am 26. Oktober in Mammoth Lakes. Alle drei US-Veranstaltungen finden an Standorten der Limelight Hotels statt.

Am 28. Oktober wird der Gewinner der Kategorie Skate am Venice Skatepark in Kalifornien vorgestellt. Zwei Tage später folgt Adventure im LUMEN Museum of Mountain Photography am Kronplatz in Italien.

Die letzten beiden Kategorien werden im November entschieden. Surf ist für den 4. November in Ventura, Kalifornien, vorgesehen. Den Abschluss bildet Aerial am 9. November in Fuschl am See in Österreich.

Gesamtsieger folgt im Januar 2027

Mit den acht Kategorieentscheidungen ist der Wettbewerb noch nicht abgeschlossen. Der Gesamtsieger der Illume Awards 2026 soll im Januar 2027 bekannt gegeben werden.

Bis dahin können Interessierte die 160 Finalistenbilder in der offiziellen Online-Galerie der Illume Awards ansehen. Dort sind die unterschiedlichen Sportarten und fotografischen Ansätze der diesjährigen Endauswahl dokumentiert.