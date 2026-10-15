Professional Line Fotobücher von Saal Digital im Praxistest.

Auch das Erscheinungsbild lässt sich individuell abstimmen. Für das Cover stehen unter anderem Acrylglas, gebürstetes Aluminium, Kunstleder, Leinen, Kork oder eine Holzoptik zur Verfügung. Für die Innenseiten bietet Saal Digital FUJIFILM Crystal Archive HD Fotopapier in den Ausführungen glänzend, matt oder Silk an. Ergänzend kann das Buch mit einer passenden Premium-Geschenkbox kombiniert werden, die ebenfalls in verschiedenen Materialien erhältlich ist und auf Wunsch mit einem individuell gestalteten Acrylglas-Cover versehen werden kann.

Damit lässt sich die Präsentation gezielt auf die jeweilige Bildwelt abstimmen. Wie gut das in der Praxis funktioniert, haben wir weiter unten mit einem eigenen Fotobuch ausprobiert.

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