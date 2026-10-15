PRODUKT DES MONATS
Große Bühne für starke Bilder: Professional Line Fotobücher von Saal Digital im Praxistest
Manche Fotos verdienen mehr als nur einen kurzen Blick auf dem Display. Als hochwertiges Fotobuch werden aus einzelnen Aufnahmen Geschichten, die man immer wieder gerne zur Hand nimmt. Mit den Professional Line Fotobüchern von Saal Digital stehen dafür hochwertige Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wir haben uns die Serie als „Produkt des Monats“ auf Photoscala näher angesehen und ein großformatiges Exemplar selbst gestaltet und bestellt.
Produkt des Monats:
Professional Line Fotobücher von Saal Digital
Ob Reise, Reportage, Hochzeit oder persönliches Portfolio: Ein Fotobuch bietet einer Bildserie Raum, Rhythmus und eine eigene Dramaturgie. Die Professional Line von Saal Digital richtet sich an Fotografen und anspruchsvolle Anwender, die ihre Bilder hochwertig präsentieren möchten.
Zur Wahl stehen die Formate 21 x 21 cm, 30 x 21 cm, 22 x 30 cm, 30 x 30 cm und 40 x 30 cm. Die integrierte Layflat-Panoramabindung erlaubt es zudem, bei Bedarf Motive nahezu ohne störenden Falz über eine Doppelseite hinweg zu gestalten.
Auch das Erscheinungsbild lässt sich individuell abstimmen. Für das Cover stehen unter anderem Acrylglas, gebürstetes Aluminium, Kunstleder, Leinen, Kork oder eine Holzoptik zur Verfügung. Für die Innenseiten bietet Saal Digital FUJIFILM Crystal Archive HD Fotopapier in den Ausführungen glänzend, matt oder Silk an. Ergänzend kann das Buch mit einer passenden Premium-Geschenkbox kombiniert werden, die ebenfalls in verschiedenen Materialien erhältlich ist und auf Wunsch mit einem individuell gestalteten Acrylglas-Cover versehen werden kann.
Damit lässt sich die Präsentation gezielt auf die jeweilige Bildwelt abstimmen. Wie gut das in der Praxis funktioniert, haben wir weiter unten mit einem eigenen Fotobuch ausprobiert.
30 % Gutschein für Photoscala-Leser
Sie möchten die Professional Line Fotobücher und die Geschenkbox von Saal Digital gerne selbst ausprobieren? Über die folgende Aktionsseite können Sie sich einen 30 % Gutschein auf die gesamte Bestellung sichern.
Professional Line Fotobuch im Praxistest
Für unser Testexemplar entschieden wir uns für das große Querformat (40 x 30 cm) mit einem Coverfoto hinter Acrylglas, einem Einband aus weißem Kunstleder und glänzendem Fotopapier. Dazu bestellten wir die passende Geschenkbox aus dem gleichen Materialmix.
Als Bildstrecke dienten Bergpanoramen und Landschaftsaufnahmen, die während eines Besuchs in den Bergen rund um Garmisch-Partenkirchen entstanden sind. Für diese Motive erwies sich das Querformat als sehr passend: Weite Landschaften bekommen viel Raum und auch kleinere Details in den Bergwelten lassen sich großzügig präsentieren. So entsteht beim Durchblättern ein schöner Wechsel zwischen eindrucksvollen Panoramen und näheren Ansichten.
Fotobuch komfortabel gestalten
Die Gestaltung kann wahlweise im Online-Editor oder mit der kostenlosen Saal Design Software für Windows und macOS erfolgen. Verschiedene Layoutvorschläge erleichtern den Einstieg und können im Anschluss individuell angepasst werden. Eigene Layouts lassen sich speichern und bei weiteren Seiten oder Projekten erneut verwenden.
Besonders praktisch ist die Auflösungsanzeige. Bereits beim Platzieren eines Fotos zeigt ein Indikator an, ob die Bilddatei für die gewählte Darstellungsgröße ausreichend aufgelöst ist. Das gibt gerade bei einem 40 x 30 cm großen Fotobuch Sicherheit, wenn einzelne Aufnahmen besonders groß gezeigt werden sollen.
Fotografen, die auch bei der Farbwiedergabe möglichst viel Kontrolle behalten möchten, können zudem ICC-Profile für die Fotopapiere und die hinter Acrylglas kaschierten Fotos von Saal Digital nutzen. Mithilfe eines Softproofs lässt sich damit beispielsweise in Adobe Photoshop vorab einschätzen, wie Farben, Helligkeit und Kontraste im fertigen Produkt wirken. Alternativ steht eine automatische Bildoptimierung zur Verfügung, die sich für das gesamte Projekt oder einzelne Aufnahmen aktivieren lässt.
Sehr guter erster Eindruck
Die Produktion unseres Testexemplars ging schnell: Bereits einen Tag nach dem Upload des Auftrags erhielten wir die Versandbestätigung und kurz darauf wurde das Fotobuch samt der Geschenkbox geliefert.
Die Acrylglasflächen waren bei Lieferung durch Folien geschützt. Nachdem wir diese abgezogen hatten, überzeugten die Coverfotos mit brillanten Farben und einer schönen Tiefenwirkung. Das weiße, strukturierte Kunstleder bildet dazu einen angenehm zurückhaltenden Kontrast. Auch die Verarbeitung unseres Exemplars war sauber und hochwertig.
Gut gefallen hat uns auch die passende Geschenkbox. Das Fotobuch liegt darin geschützt und lässt sich mithilfe eines weißen Satinbands bequem herausnehmen. Durch die identische Kombination aus Acrylglas und weißem Kunstleder wirken Buch und Box wie aus einem Guss – eine schöne Lösung, um ein Fotoprojekt besonders hochwertig zu präsentieren oder zu verschenken.
Berglandschaften mit hoher Detailwirkung
Auf dem glänzenden Fotopapier FUJIFILM Crystal Archive HD Albums wirken unsere Aufnahmen scharf, kontrastreich und farbgetreu. Sowohl die feinen Strukturen der Felsen, Wälder und Wolken als auch die unterschiedlichen Farbnuancen der Landschaft werden sauber wiedergegeben.
Auch bei groß dargestellten Aufnahmen hinterließ die Qualität einen sehr guten Eindruck. Selbst Aufnahmen, die wir über eine komplette Doppelseite eingebaut haben und für die die Software vorab lediglich eine „gute“ Qualität angezeigt hatte, wirkten im fertigen Buch scharf und detailreich.
Fazit: Wenn aus Bildern wieder ein Erlebnis wird
In unserem Praxistest hat das Professional Line Fotobuch von Saal Digital einen rundum überzeugenden Eindruck hinterlassen. Das große Querformat, das Acrylglas-Cover, das hochwertige Fotopapier und die saubere Verarbeitung sorgen dafür, dass die Aufnahmen nicht nur in hervorragender Qualität wiedergegeben werden, sondern als zusammenhängende Bildstrecke eine besondere Wirkung entfalten.
Gerade bei unseren Landschafts- und Bergaufnahmen aus Garmisch-Partenkirchen zeigte sich, welch großen Unterschied ein großzügiges Format ausmachen kann. Weite Panoramen erhalten den nötigen Raum, feine Details bleiben sichtbar und beim Durchblättern stellt sich nach und nach wieder das Gefühl dieser Tage in den Bergen ein.
Wer eigene Reisen, Reportagen, Porträts oder persönliche Fotoprojekte auf besondere Weise bewahren und präsentieren möchte, findet in den Professional-Line-Fotobüchern von Saal Digital viele Möglichkeiten, den eigenen Bildern einen hochwertigen und stilvollen Rahmen zu geben. Photoscala-Leser können sich dafür aktuell einen 30 % Gutschein auf die gesamte Bestellung sichern.
Weitere Infos: www.saal-digital.de
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