Mit dem Fotoliner Ocean Air erneuert Rollei sein Angebot an Kamerarucksäcken. Die beiden Varianten M und L treten an die Stelle der bisherigen Modelle Fotoliner Ocean M und Ocean L. Nach Angaben des Herstellers wurde insbesondere das Gewicht reduziert, während die Ausstattung weitgehend erhalten bleiben soll.
Beide Ausführungen verfügen über ein Kamerafach mit verstellbaren Trennelementen. Dadurch lässt sich der Innenraum an unterschiedliche Kombinationen aus Kameragehäusen, Objektiven und weiterem Zubehör anpassen. Über eine seitliche Öffnung können Fotografen auf ihre Ausrüstung zugreifen, ohne den Rucksack vollständig öffnen zu müssen.
Für Laptop und Tablet ist ein eigenes Fach vorgesehen. Kleinere persönliche Gegenstände oder zusätzliche Kleidung lassen sich in einem separaten Bereich an der Oberseite verstauen.
Beim Außenmaterial setzt Rollei auf Nylon mit einer Beschichtung aus Polyurethan (PU). Diese soll verhindern, dass Feuchtigkeit und Schmutz unmittelbar in das Gewebe eindringen. Ergänzend kommen wasserdichte Reißverschlüsse zum Einsatz.
Die neuen Kamerarucksäcke sind ab sofort erhältlich. Der Rollei Fotoliner Ocean Air M kostet 69,99 Euro (UVP), für den größeren Fotoliner Ocean Air L werden 79,99 Euro (UVP) fällig.
Leichter & praktischer mit modernem Design: Die neue Generation Fotoliner-Ocean-Rucksäcke
Rollei präsentiert den ultraleichten Fotoliner Ocean Air in zwei Größen
Norderstedt, 23.09.2026. Rollei bringt mit dem Fotoliner Ocean Air die neue Generation seiner Kamerarucksäcke auf den Markt und löst damit die bisherigen Modelle Fotoliner Ocean M und Ocean L im Sortiment ab. Der Rucksack ist ab sofort in den Größen M und L erhältlich und bringt gegenüber den Vorgängermodellen ein noch leichteres Design mit, ohne dabei bei Stauraum, Ausstattung und Tragekomfort Kompromisse einzugehen.
Das Hauptfach des Fotoliner Ocean Air L und M lässt sich dank individuell versetzbarer Trennwände flexibel an die jeweilige Kameraausrüstung anpassen. Ein seitlicher Schnellzugriff ermöglicht spontane Aufnahmen, ohne den gesamten Rucksack öffnen zu müssen, während ein separates Laptop- und Tabletfach für die sichere Aufbewahrung technischer Geräte sorgt. Ein zusätzliches Oberfach bietet Platz für Alltagsgegenstände wie Kleidung, Sonnenbrille oder Portemonnaie.
Für zusätzliche Ausrüstung verfügt der Rucksack über eine seitliche Halterung für Stativ oder Trinkflasche sowie zwei abnehmbare Gurte, mit denen sich Stativ oder Kleidung außen am Rucksack befestigen lassen. Abnehmbare Brust- und Beckengurte verteilen das Gewicht gleichmäßig auf den Körper, während atmungsaktive Polsterungen am Rücken Luftzirkulation ermöglichen und so auch bei längeren Fototouren für hohen Tragekomfort sorgen.
Das Material aus Nylon mit PU-Beschichtung ist wasser- und schmutzabweisend, wasserdichte Reißverschlüsse sichern den Inhalt zusätzlich ab. Eine aufziehbare Regenhülle bietet bei starkem Regen weiteren Schutz. Die Fotoliner Ocean Air-Modelle werden zudem zu Teilen aus recyceltem Kunststoff gefertigt und unterstreichen damit das Engagement von Rollei für einen nachhaltigeren Umgang mit Materialien.
Dank durchdachter Maße sind beide Größen des Fotoliner Ocean Air handgepäcktauglich und für die gängigsten Airlines geeignet. Optisch zeigen sich die neuen Rucksäcke in schlichtem Schwarz und passen sich damit flexibel unterschiedlichen Anlässen an, ob im Berufsalltag, auf Reisen oder beim Fotoshooting.
Ab sofort ist der Fotoliner Ocean Air in Größe M zum Preis von 69,99 Euro (UVP) und in Größe L zum Preis von 79,99 Euro (UVP) unter www.rollei.de/fotoliner-ocean-
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