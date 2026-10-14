Mit dem Fotoliner Ocean Air erneuert Rollei sein Angebot an Kamerarucksäcken. Die beiden Varianten M und L treten an die Stelle der bisherigen Modelle Fotoliner Ocean M und Ocean L. Nach Angaben des Herstellers wurde insbesondere das Gewicht reduziert, während die Ausstattung weitgehend erhalten bleiben soll.

Beide Ausführungen verfügen über ein Kamerafach mit verstellbaren Trennelementen. Dadurch lässt sich der Innenraum an unterschiedliche Kombinationen aus Kameragehäusen, Objektiven und weiterem Zubehör anpassen. Über eine seitliche Öffnung können Fotografen auf ihre Ausrüstung zugreifen, ohne den Rucksack vollständig öffnen zu müssen.

Für Laptop und Tablet ist ein eigenes Fach vorgesehen. Kleinere persönliche Gegenstände oder zusätzliche Kleidung lassen sich in einem separaten Bereich an der Oberseite verstauen.

Beim Außenmaterial setzt Rollei auf Nylon mit einer Beschichtung aus Polyurethan (PU). Diese soll verhindern, dass Feuchtigkeit und Schmutz unmittelbar in das Gewebe eindringen. Ergänzend kommen wasserdichte Reißverschlüsse zum Einsatz.

Die neuen Kamerarucksäcke sind ab sofort erhältlich. Der Rollei Fotoliner Ocean Air M kostet 69,99 Euro (UVP), für den größeren Fotoliner Ocean Air L werden 79,99 Euro (UVP) fällig.