Wie präsentiert sich die Rüstungsindustrie abseits der Kriegsschauplätze? Der Fotograf Nikita Teryoshin dokumentiert seit Jahren internationale Waffenmessen und zeigt eine Branche zwischen Geschäftsabschlüssen, Produktpräsentationen und gesellschaftlichen Empfängen. Seine Fotoserie „Nothing Personal: The Back Office of War“ ist vom 15. Oktober bis 22. November in der GAF Hannover zu sehen.

Während auf internationalen Kriegsschauplätzen Waffen zum Einsatz kommen, werden sie andernorts unter Messebedingungen präsentiert und verkauft. Mit dieser Seite der Rüstungsindustrie beschäftigt sich der Fotograf Nikita Teryoshin in seiner Langzeitserie „Nothing Personal: The Back Office of War“. Die Galerie für Fotografie in der Eisfabrik (GAF) in Hannover zeigt seine Arbeiten vom 15. Oktober bis zum 22. November. Die Ausstellung läuft im Vorfeld einer für März kommenden Jahres angekündigten Rüstungsmesse auf dem hannoverschen Messegelände.

Rüstungsmessen als Schauplatz

Zwischen 2016 und 2025 besuchte Teryoshin 22 Veranstaltungsorte in 19 Ländern auf fünf Kontinenten. Seine Fotografien zeigen Panzer, Raketenwerfer und andere Waffensysteme in einer Umgebung, die sich kaum von gewöhnlichen Industriemessen unterscheidet: beleuchtete Stände, Empfangsbereiche, Produktvorführungen, Gespräche und gesellschaftliche Veranstaltungen. Die Gesichter der anwesenden Personen spart der Fotograf konsequent aus. Im Fokus stehen die Inszenierung der Produkte und das Umfeld, in dem Geschäfte angebahnt werden.

Waffen als Handelsware

Anders als die klassische Kriegsfotografie zeigt Teryoshin weder Kampfhandlungen noch deren Folgen, sondern die Vermarktung militärischer Technik vor ihrem Einsatz. Charakteristisch ist der direkte Blitz, der die Szenen grell und teilweise surreal wirken lässt. Der Kontrast zwischen sachlicher Präsentation und möglichem Einsatz im Krieg bildet ein zentrales Motiv. Die Serie fragt, wie militärische Gewalt innerhalb wirtschaftlicher Abläufe und gesellschaftlicher Routinen dargestellt und wahrgenommen wird.

Zum Fotografen

Teryoshin wurde in St. Petersburg geboren und lebt in Berlin. Seine Arbeiten wurden international ausgestellt und mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem World Press Photo Award. 2024 erschien die Serie auch als Fotobuch bei GOST Books in Großbritannien.

Termine und Öffnungszeiten

Die Eröffnung findet am Mittwoch, 14. Oktober, um 19 Uhr statt. Danach ist die Ausstellung vom 15. Oktober bis zum 22. November donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Veranstaltungsort ist die GAF in der Seilerstraße 15d, 30171 Hannover. Der Eintritt ist kostenlos.

Pressemitteilung GAF: