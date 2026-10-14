Vom 12. bis 15. November 2026 findet in Erlangen das Fernweh Festival statt, Veranstaltungsorte sind der Redoutensaal und die Heinrich-Lades-Halle. Auf dem Programm stehen Live-Reportagen, Multivisionen und eine Foto-, Reise- und Outdoormesse. Im Rahmen einer Verlosung gibt es Tickets für fünf ausgewählte Vorträge zu gewinnen.

Wer im November Fernweh hat, findet in Erlangen auf dem Fernweh Festival 2026 das passende Programm. Eröffnet wird das Festival mit dem diesjährigen Gastland Costa Rica. Stephan Schulz zeigt eine aufwendig produzierte 3D-Multivision über eines der artenreichsten Länder der Erde, mit Regenwäldern, aktiven Vulkanen und Küsten an Pazifik und Karibik.

An den folgenden Tagen stehen bekannte Namen auf der Bühne. Uli Kunz, Forschungstaucher und Terra-X-Moderator, nimmt das Publikum mit unter Wasser: In „Planet Meer“ geht es um die Ozeane und das, was sich dort noch immer verborgen hält. Julian Janssen, vielen als „Checker Julian“ bekannt, berichtet von seinen spannendsten Abenteuern und erzählt, wie seine Entdeckungsreisen hinter den Kulissen ablaufen. Den Abschluss des Festivals bildet die mehrfach ausgezeichnete Travel-Comedy „Mischn imPOSSIBLE“, die das Reisen von der humorvollen Seite nimmt.

Live-Multivisionen rund um den Globus

Den Kern des Programms bilden die Multivisionen, in denen Fotografen, Abenteurer und Weltreisende von ihren Expeditionen erzählen. Die Reiseziele reichen von Kanada, Namibia und Botswana über Nepal, Georgien und Indien bis nach Westafrika. Für Fotointeressierte dürfte ein Vortrag besonders reizvoll sein: Dennis Schmelz zeigt in „Magie des Lichts“ eine fotografische Weltreise. Seine Reisen führten ihn auf alle Kontinente, oft an Orte, die rau und widersprüchlich sind. Im Mittelpunkt stehen Momente, in denen Licht, Nähe und Vertrauen zusammenkommen.

Messe mit Ausstellern, Fotoausstellungen und Workshops

Zwischen den Vorträgen lohnt ein Gang durch die Heinrich-Lades-Halle, die während des Festivals zum Treffpunkt für Reise-, Foto- und Outdoorbegeisterte wird. Dort gibt es eine große Ausstellermesse und Fotoausstellungen. Dazu kommen zahlreiche kostenlose Kurzvorträge, Workshops und Seminare, bei denen man sich Anregungen holen und vieles direkt ausprobieren kann.

Tickets und Preise

Vorträge: ab 11 Euro

Top Acts: 20 Euro

Messe: 4 Euro, der Eintritt entfällt bei Besuch eines kostenpflichtigen Vortrags oder Seminars am selben Tag

Verlosung: 5 x 2 Tickets zu gewinnen

Wer lieber kostenlos dabei sein möchte, hat die Chance auf Freikarten. Verlost werden jeweils zwei Tickets für diese fünf Vorträge:

Freitag, 13.11.2026, 20 Uhr: Bernd Römmelt, „Europas wilder Norden“

Samstag, 14.11.2026, 11 Uhr: Achill Moser & Aaron Moser, „Kanada: Durch Weite und Wildnis“

Samstag, 14.11.2026, 20 Uhr: Uli Kunz, „Terra X live: Planet Meer“

Sonntag, 15.11.2026, 17 Uhr: Dennis Schmelz, „Magie des Lichts: Eine fotografische Weltreise“

Sonntag, 15.11.2026, 20 Uhr: Thorge Berger, „Magisches Indien“

Die Teilnahme erfolgt über die Gewinnspielseite auf digitalmags.de. Dort finden sich auch die weitere Informationen zur Teilnahme. Teilnahmeschluss ist der 28. Oktober 2026.

Das vollständige Programm und den Ticketverkauf gibt es unter fernwehfestival.com.