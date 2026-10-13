Rollei und Viltrox bieten drei Festbrennweiten ihrer Air-Serie nun auch mit L-Mount-Anschluss an. Die Objektive AF 14 mm F/4.0, AF 20 mm F/2.8 und AF 50 mm F/2.0 waren bislang für Kameras mit Sony FE- und Nikon Z-Bajonett verfügbar. Mit den neuen Varianten können auch Besitzer von L-Mount-Kameras auf die Objektivserie zurückgreifen.
Die drei Modelle decken unterschiedliche Brennweiten vom Ultraweitwinkel bis zum Standardobjektiv ab. Gemeinsam sind ihnen das vergleichsweise geringe Gewicht und ein integrierter Autofokus.
Alle drei Festbrennweiten sind mit einem STM-Fokusmotor ausgestattet. Dieser soll eine schnelle und geräuscharme Scharfstellung ermöglichen. Damit sind die Objektive sowohl für die Fotografie als auch für Videoaufnahmen vorgesehen.
Die unverbindlichen Preisempfehlungen im Überblick:
- Viltrox AF 14 mm F/4.0: 229 Euro
- Viltrox AF 20 mm F/2.8: 189 Euro
- Viltrox AF 50 mm F/2.0: 229 Euro
Pressemitteilung Rollei:
Von Ultraweitwinkel bis Porträt: Die Air-Serie wächst um L-Mount-Objektive
Drei weitere Festbrennweiten jetzt auch für den L-Mount
Norderstedt, 22.09.2026. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei drei Objektive der Air-Serie nun auch für den L-Mount vor: das AF 14 mm F/4.0, das AF 20 mm F/2.8 und das AF 50 mm F/2.0. Alle drei Festbrennweiten sind bereits für Sony FE- und Nikon Z-Mount etabliert und erweitern das Sortiment nun um eine dritte Anschlussvariante. Damit richtet sich die Air-Serie erstmals auch an alle mit L-Mount-Kameras.
Das AF 14 mm F/4.0 deckt mit einem Bildwinkel von 112,6 Grad den Ultraweitwinkelbereich ab und eignet sich für Landschafts- und Architekturaufnahmen ebenso wie für Vlogs. Die Blende F/4.0 sorgt für gleichbleibende Lichtstärke und klare, detailreiche Aufnahmen. Mit einem Gewicht von nur rund 172 Gramm ist das Objektiv zudem sehr kompakt und eignet sich ideal für mobile Kamera-Setups unterwegs.
Das AF 20 mm F/2.8 ist eine leichte Festbrennweite mit einem Bildwinkel von 91,6 Grad, die sich ebenfalls für Landschaften, Architektur und Vlogs eignet. Die lichtstarke Blende F/2.8 ermöglicht kreative Aufnahmen auch bei wenig Licht. Mit einem Gewicht von rund 159 Gramm zählt es zu den leichtesten Objektiven der Serie.
Das AF 50 mm F/2.0 bringt mit seiner natürlichen Perspektive vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Street Photography, Porträts und den Alltag mit. Die Blende F/2.0 sorgt für eine hohe Lichtausbeute bei wenig Licht und ermöglicht eine schöne Hintergrundunschärfe. Das Objektiv wiegt rund 205 Gramm.
Alle drei Objektive verfügen über einen STM-Fokusmotor, der einen schnellen und leisen Autofokus für Foto und Video ermöglicht, und wurden speziell für den Einsatz an L-Mount-Kameras entwickelt.
Ab sofort sind das AF 14 mm F/4.0 (229 Euro UVP), das AF 20 mm F/2.8 (189 Euro UVP) und das AF 50 mm F/2.0 (229 Euro UVP) für den L-Mount im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/collections/
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