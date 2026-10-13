Von Ultraweitwinkel bis Porträt: Die Air-Serie wächst um L-Mount-Objektive

Drei weitere Festbrennweiten jetzt auch für den L-Mount

Norderstedt, 22.09.2026. Gemeinsam mit Viltrox stellt Rollei drei Objektive der Air-Serie nun auch für den L-Mount vor: das AF 14 mm F/4.0, das AF 20 mm F/2.8 und das AF 50 mm F/2.0. Alle drei Festbrennweiten sind bereits für Sony FE- und Nikon Z-Mount etabliert und erweitern das Sortiment nun um eine dritte Anschlussvariante. Damit richtet sich die Air-Serie erstmals auch an alle mit L-Mount-Kameras.

Das AF 14 mm F/4.0 deckt mit einem Bildwinkel von 112,6 Grad den Ultraweitwinkelbereich ab und eignet sich für Landschafts- und Architekturaufnahmen ebenso wie für Vlogs. Die Blende F/4.0 sorgt für gleichbleibende Lichtstärke und klare, detailreiche Aufnahmen. Mit einem Gewicht von nur rund 172 Gramm ist das Objektiv zudem sehr kompakt und eignet sich ideal für mobile Kamera-Setups unterwegs.

Das AF 20 mm F/2.8 ist eine leichte Festbrennweite mit einem Bildwinkel von 91,6 Grad, die sich ebenfalls für Landschaften, Architektur und Vlogs eignet. Die lichtstarke Blende F/2.8 ermöglicht kreative Aufnahmen auch bei wenig Licht. Mit einem Gewicht von rund 159 Gramm zählt es zu den leichtesten Objektiven der Serie.

Das AF 50 mm F/2.0 bringt mit seiner natürlichen Perspektive vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Street Photography, Porträts und den Alltag mit. Die Blende F/2.0 sorgt für eine hohe Lichtausbeute bei wenig Licht und ermöglicht eine schöne Hintergrundunschärfe. Das Objektiv wiegt rund 205 Gramm.

Alle drei Objektive verfügen über einen STM-Fokusmotor, der einen schnellen und leisen Autofokus für Foto und Video ermöglicht, und wurden speziell für den Einsatz an L-Mount-Kameras entwickelt.

Ab sofort sind das AF 14 mm F/4.0 (229 Euro UVP), das AF 20 mm F/2.8 (189 Euro UVP) und das AF 50 mm F/2.0 (229 Euro UVP) für den L-Mount im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/collections/ objektive vorbestellbar und voraussichtlich ab dem 30.09.2026 verfügbar.