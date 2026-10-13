Das LVR-Landesmuseum Bonn widmet den Fotografinnen Gisèle Freund, Rogi André und Madame d’Ora eine gemeinsame Ausstellung. Vom 15. Oktober 2026 bis zum 7. Februar 2027 beleuchtet „Fluchtpunkt Paris“ ihre künstlerische Arbeit, ihre unterschiedlichen Bildsprachen und ihre Erfahrungen mit Verfolgung und Exil.

Die drei Fotografinnen arbeiteten im Paris der 1920er-Jahre, das zum Treffpunkt von Kunstschaffenden und Intellektuellen aus ganz Europa geworden war. Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit verband die Frauen ihre jüdische Herkunft. Alle drei waren von den politischen Umbrüchen in Europa betroffen und mussten sich mit Verfolgung und Exil auseinandersetzen.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Porträtfotografie: Die Frauen fotografierten unter anderem Pablo Picasso, Virginia Woolf, James Joyce, Simone de Beauvoir und Josephine Baker. Hinzu kommen Mode-, Tanz- und Aktaufnahmen sowie sozialkritische Reportagen. Die Schau stellt die unterschiedlichen Arbeitsweisen der drei Künstlerinnen gegenüber.

Der zeitliche Rahmen reicht vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Neuordnung Europas nach 1945. Dabei geht es auch um die Stellung von Künstlerinnen, weibliche Selbstbestimmung und die Folgen antisemitischer Verfolgung.

„Fluchtpunkt Paris – Gisèle Freund, Rogi André, Madame d’Ora” ist vom 15. Oktober 2026 bis zum 7. Februar 2027 im LVR-Landesmuseum Bonn zu sehen.

Weitere Informationen: https://www.lvr.de/landesmuseum-bonn/

Pressemitteilung LVR-Landesmuseum Bonn: