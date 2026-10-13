Das LVR-Landesmuseum Bonn widmet den Fotografinnen Gisèle Freund, Rogi André und Madame d’Ora eine gemeinsame Ausstellung. Vom 15. Oktober 2026 bis zum 7. Februar 2027 beleuchtet „Fluchtpunkt Paris“ ihre künstlerische Arbeit, ihre unterschiedlichen Bildsprachen und ihre Erfahrungen mit Verfolgung und Exil.
Die drei Fotografinnen arbeiteten im Paris der 1920er-Jahre, das zum Treffpunkt von Kunstschaffenden und Intellektuellen aus ganz Europa geworden war. Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit verband die Frauen ihre jüdische Herkunft. Alle drei waren von den politischen Umbrüchen in Europa betroffen und mussten sich mit Verfolgung und Exil auseinandersetzen.
Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Porträtfotografie: Die Frauen fotografierten unter anderem Pablo Picasso, Virginia Woolf, James Joyce, Simone de Beauvoir und Josephine Baker. Hinzu kommen Mode-, Tanz- und Aktaufnahmen sowie sozialkritische Reportagen. Die Schau stellt die unterschiedlichen Arbeitsweisen der drei Künstlerinnen gegenüber.
Der zeitliche Rahmen reicht vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Neuordnung Europas nach 1945. Dabei geht es auch um die Stellung von Künstlerinnen, weibliche Selbstbestimmung und die Folgen antisemitischer Verfolgung.
„Fluchtpunkt Paris – Gisèle Freund, Rogi André, Madame d’Ora” ist vom 15. Oktober 2026 bis zum 7. Februar 2027 im LVR-Landesmuseum Bonn zu sehen.
Weitere Informationen: https://www.lvr.de/landesmuseum-bonn/
Pressemitteilung LVR-Landesmuseum Bonn:
Fluchtpunkt Paris – Gisèle Freund, Rogi André, Madame d’Ora
15. Oktober 2026 bis 7. Februar 2027
Während der 1920er-Jahre zog Paris Intellektuelle und Kunstschaffende aus ganz Europa an – so auch die Fotografinnen Gisele Freund, Rogi André und Dora Kallmus, bekannt als Madame d’Ora. Die drei jungen Künstlerinnen widmeten sich dem pulsierenden Kulturleben der Metropole und hielten es in eindrucksvollen Aufnahmen fest. Jenseits der Pariser Kreise, in denen die drei Frauen verkehrten, verband sie ihre jüdische Herkunft sowie die Erfahrung von Verfolgung und Exil.
Die Ausstellung „Fluchtpunkt Paris“ schildert die künstlerischen Entwicklungen der drei Fotografinnen und fragt nach Gemeinsamkeiten wie Unterschieden. Im Mittelpunkt stehen jene fotografischen Gattungen, denen sich Freund, André und d’Ora gleichermaßen widmeten, wenn auch in unterschiedlichen Intensitätsgraden und mit variierenden Bildsprachen.
Die Porträtfotografie war für Freund, André und d’Ora gleichermaßen zentral. Sie fotografierten die bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler des 20. Jahrhunderts – von Pablo Picasso über Virginia Woolf und James Joyce bis zu Simone de Beauvoir. Auch Bühnenstars wie Josephine Baker, Maurice Chevalier oder Anita Berber standen vor ihren Kameras. Neben Porträtaufnahmen widmeten sie der Mode-, Akt- und Tanzfotografie. Ihre Aufnahmen waren hochbegehrt und wurden in zahlreichen Magazinen abgedruckt. Auf starke Resonanz stießen zudem ihre sozialkritischen Reportagen: Freund, André und d’Ora suchten – nicht nur in Paris – immer wieder Orte auf, an denen sich soziale Spannungen und gesellschaftspolitische Konflikte schonungslos zu erkennen gaben.
Die Aufnahmen vergegenwärtigen die wechselvollen Biographien dreier Künstlerinnen im Zeitraum zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Neuordnung Europas nach 1945. Sie erzählen von einem selbstbewussten Aufbruch im Paris der Avantgarde, von weiblicher Emanzipation und künstlerischer Mission, von Verfolgung und drohender Deportation, von Eleganz und Leidenschaft, von Resignation und Verzweiflung, von großem Mut und sozialkritischem Engagement.
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