Die Sony World Photography Awards gehen 2027 in ihre 20. Runde. Sony hat die internationale Jury, neue Wettbewerbskategorien und die Termine der Ausstellung in London bekannt gegeben. Fotografen können ihre Arbeiten noch bis Anfang 2027 kostenlos einreichen.

Für die Ausgabe 2026 gingen nach Angaben der Veranstalter mehr als 430.000 Bilder ein. Auch 2027 ist die Teilnahme kostenlos. Neben der Bekanntgabe der Jury wurden mehrere Änderungen am Wettbewerbsformat vorgestellt. Dazu gehören neue Kategorien sowie eine überarbeitete Benennung der beiden Hauptwettbewerbe.

Internationale Jury für 2027 bestätigt

Den Vorsitz der Jury im Wettbewerb für Fotoserien übernimmt erneut Monica Allende. Die unabhängige Kuratorin und Fotografieberaterin aus Großbritannien ist zugleich für die Gestaltung der Londoner Ausstellung verantwortlich.

Zum sechsköpfigen Juryteam der Serien-Kategorie gehören außerdem Santiago Escobar-Jaramillo, Fotograf und Redakteur bei Raya Editorial in Kolumbien, sowie Peipei Han, Ausstellungsdirektorin bei Fotografiska Shanghai in China.

Weitere Mitglieder sind Candice Jansen von der University of the Western Cape in Südafrika, die britische Kuratorin und Publikationsberaterin Amanda Renshaw sowie Pauline Vermare, Fotografie-Kuratorin am Brooklyn Museum in den USA.

Für die Bewertung der Einzelbilder und des Nachwuchswettbewerbs ist Maja Dyrehauge Gregersen zuständig. Sie leitet das Copenhagen Photo Festival in Dänemark. Die studentischen Einreichungen werden von Menno Liauw beurteilt, dem Gründer und Direktor der niederländischen FUTURES Foundation.

Neue Kategorien für Serien und Einzelbilder

Mit der Jubiläumsausgabe ändern sich auch die Bezeichnungen zweier Wettbewerbe. Aus dem bisherigen Professional-Wettbewerb wird die Kategorie „Series“, während der frühere Open-Wettbewerb künftig unter „Single Image“ läuft.

Die Veranstalter wollen damit deutlicher zwischen zusammenhängenden Bildserien und einzelnen Fotografien unterscheiden. Fotografen dürfen mit unterschiedlichen Arbeiten an beiden Wettbewerben teilnehmen.

Neu im Serienwettbewerb ist die Kategorie „Histories“. Sie richtet sich an fotografische Projekte, die sich mit historischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Gegenwart beschäftigen. Dazu zählen persönliche Erinnerungen, kulturelle Traditionen und gesellschaftliche Veränderungen. Auch Arbeiten mit Archivmaterial oder wiederentdeckten Fotografien können eingereicht werden.

Im Einzelbildwettbewerb kommt die Kategorie „Animal Portraits“ hinzu. Hier stehen Tierporträts im Mittelpunkt, die den Charakter und die Besonderheiten des jeweiligen Motivs zeigen sollen. Zugelassen sind Aufnahmen von Haustieren ebenso wie Fotografien von Wildtieren, Meeresbewohnern, Reptilien oder Insekten.

Ausstellung 2027 im Londoner Somerset House

Die Ausstellung der Sony World Photography Awards 2027 findet vom 15. April bis zum 3. Mai 2027 im Somerset House in London statt. Gezeigt werden ausgewählte Arbeiten der Gewinner und Finalisten aus den verschiedenen Wettbewerben.

Zusätzlich ist eine Präsentation der mexikanischen Fotografin Citlali Fabián vorgesehen, die 2026 als Photographer of the Year ausgezeichnet wurde. Auch der Preisträger oder die Preisträgerin des „Outstanding Contribution to Photography Award 2027“ soll mit einer eigenen Präsentation vertreten sein. Die Bekanntgabe dieser Auszeichnung ist für November 2026 geplant.

Im Anschluss an die Londoner Ausstellung sollen ausgewählte Fotografien erneut international gezeigt werden.

Sony-Fotoausstellung 2026 kommt nach Berlin

Parallel laufen die internationalen Ausstellungen der Wettbewerbsrunde 2026. In Johannesburg sind die ausgezeichneten Fotografien noch bis zum 22. Januar 2027 im Roger Ballen Centre for Photography zu sehen. Es handelt sich um die erste Präsentation der Sony World Photography Awards in Südafrika.

Auch in Deutschland macht die Wanderausstellung Station. Für Berlin nennen die Veranstalter den Zeitraum vom 9. Oktober 2026 bis zum 7. Februar 2027.

Weitere Stationen sind Mailand, wo die Ausstellung vom 10. Juni bis zum 4. Oktober 2026 stattfand, sowie die italienischen Städte Matera vom 14. November bis 10. Dezember und Bisceglie vom 12. bis 30. Dezember 2026.

Einsendeschluss und Preisgelder im Überblick

Die Einreichungsphase für die Sony World Photography Awards 2027 läuft bereits seit dem 1. Juni 2026. Je nach Wettbewerb gelten unterschiedliche Fristen.

Series: 12. Januar 2027

Single Image: 5. Januar 2027

Student: 27. November 2026

Youth: 5. Januar 2027

Alle Fristen enden jeweils um 16 Uhr britischer Zeit (GMT).

Die Gewinner der einzelnen Kategorien erhalten nach Angaben der Veranstalter digitale Bildtechnik von Sony. Für die Hauptauszeichnung „Photographer of the Year“ ist zusätzlich ein Preisgeld von 25.000 US-Dollar vorgesehen. Der Gewinner erhält außerdem die Möglichkeit, seine Arbeiten im darauffolgenden Jahr in einer eigenen Präsentation innerhalb der Londoner Ausstellung zu zeigen.

Der Gesamtsieger des Single-Image-Wettbewerbs sowie der Gewinner des Sustainability Prize werden mit jeweils 5.000 US-Dollar ausgezeichnet.

Darüber hinaus sollen die prämierten und nominierten Fotografien in der Londoner Ausstellung sowie auf internationalen Ausstellungsstationen präsentiert werden. Ausgewählte Arbeiten erscheinen zudem im jährlich veröffentlichten Bildband der Awards.

Für Gewinner und Finalisten des Serienwettbewerbs ist außerdem das Veranstaltungsformat „Insights“ geplant. Dabei sollen Fachleute aus der Fotografiebranche, dem Verlagswesen und dem Ausstellungsbereich praktische Hinweise zur beruflichen Weiterentwicklung geben und Kontakte vermitteln.

Teilnahme weiterhin kostenlos

Die Sony World Photography Awards stehen sowohl professionellen Fotografen als auch Amateuren, Studierenden und jungen Nachwuchstalenten offen. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Weitere Informationen zu den Wettbewerbsregeln, Einreichungen und Ausstellungen stellt die World Photography Organisation auf ihrer offiziellen Website bereit.

Bild © Milan Vidaković, Slovenia, Entry, Single Image competition, Animal Portraits, Sony World Photography Awards 2027