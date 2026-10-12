Eine Leica-Kamera aus dem Jahr 1923 hat bei Wetzlar Camera Auctions einen Verkaufspreis von 4,25 Millionen Euro erzielt. Auch andere historische Leica-Modelle, seltene Prototypen und Kameratechnik aus der sowjetischen Raumfahrt erreichten sechsstellige beziehungsweise hohe fünfstellige Beträge.

Leica 0-Serie erzielt 4,25 Millionen Euro

Bei der achten Versteigerung von Wetzlar Camera Auctions am 10. Oktober 2026 wechselte eine Leica 0-Serie aus dem Jahr 1923 für 4,25 Millionen Euro den Besitzer. Damit zählt das Exemplar mit der Seriennummer 103 zu den teuersten Kameras, die bislang bei einer Auktion verkauft wurden.

Nach Angaben des Auktionshauses beteiligten sich mehrere internationale Interessenten an einem rund 20 Minuten dauernden Bieterwettstreit. Der erzielte Verkaufspreis lag mehr als doppelt so hoch wie die obere Schätzung von zwei Millionen Euro. Insgesamt umfasste die Auktion 259 Lose mit historischen Kameras, Objektiven und Zubehör.

Leica 0-Serie: Versuchsmodell aus dem Jahr 1923

Die Leica 0-Serie entstand 1923 als Vorstufe zur späteren Serienfertigung der Leica-Kleinbildkameras. Mit den Versuchsexemplaren sollte das von Oskar Barnack entwickelte Kamerakonzept auf seine Praxistauglichkeit geprüft werden.

Laut Wetzlar Camera Auctions sind heute weltweit lediglich 16 Exemplare dieser frühen Baureihe in privaten Sammlungen und Museen bekannt. Die versteigerte Kamera mit der Nummer 103 war das dritte gefertigte Modell der Serie. Die Seriennummerierung begann seinerzeit bei 101.

Das Exemplar befand sich über fünf Jahrzehnte in einer US-amerikanischen Privatsammlung. Das Auktionshaus beschreibt seinen Erhaltungszustand als weitgehend original und vollständig. Auch die dokumentierte Herkunft dürfte für das Interesse der Sammler eine Rolle gespielt haben.

Frühe Leica-Prototypen erzielen sechsstellige Preise

Neben der Leica 0-Serie kamen weitere Kameras aus unterschiedlichen Entwicklungsphasen des Herstellers unter den Hammer.

Ein handgefertigter Prototyp der Leica A wurde für 225.000 Euro verkauft. Das Modell diente als Grundlage für eine technische Zeichnung vom 5. August 1924, die Wilhelm Schaefer, ein Mitarbeiter von Oskar Barnack, angefertigt hatte. Die Kamera dokumentiert damit einen Entwicklungsschritt zwischen der experimentellen 0-Serie und den ersten serienmäßig produzierten Leica-Modellen.

Eine vergoldete Leica I Modell C „Luxus“ aus dem Jahr 1931 erzielte 375.000 Euro. Von den vergoldeten Leica-I-Kameras wurden weniger als 100 Stück hergestellt. Die betreffende Ausführung des Modells C entstand nach Angaben des Auktionshauses lediglich zweimal.

Ebenfalls 375.000 Euro brachte ein Leica-M4-Prototyp aus dem Jahr 1965 ein. Das Modell enthält mehrere manuell gefertigte Komponenten und gehört zu einer Versuchsserie, von der heute nur zwei Exemplare bekannt sein sollen.

Ein weiterer Prototyp aus den Jahren 1946 bis 1948 erreichte 137.500 Euro. Die von Leitz entwickelte Versuchskamera arbeitet mit einem quadratischen Aufnahmeformat von 24 × 24 mm. Zur technischen Ausstattung gehören ein Zentralverschluss und ein nicht gekuppelter Entfernungsmesser.

Schwarz lackierte Leica-M-Modelle weiterhin gefragt

Auch frühe Leica-M-Kameras mit schwarzer Lackierung erzielten bei der Auktion hohe Preise. Besonders die ursprünglichen Ausführungen aus den 1950er-Jahren stehen offenbar weiterhin im Fokus von Sammlern.

Eine schwarz lackierte Leica MP von 1956 wurde für 325.000 Euro verkauft. Die Kamera war ursprünglich für professionelle Fotografen vorgesehen. Laut Auktionshaus entstanden weniger als 140 Exemplare dieser Baureihe.

Für eine frühe Leica M3 mit schwarzer Lackierung und schwarzem Bildzähler wurden 187.500 Euro bezahlt. Bei solchen Sammlerstücken spielen neben der Seltenheit auch die Originalität der Bauteile und der Erhaltungszustand eine Rolle.

Dass nicht ausschließlich historische Kameras hohe Preise erzielen, zeigte eine Leica MP aus dem Jahr 2015. Das grau-blau lackierte Musterexemplar wechselte für 40.000 Euro den Besitzer.

Sowjetische Weltraumkamera und Nikon-Objektiv versteigert

Neben den Leica-Modellen fanden auch Fotogeräte anderer Hersteller Käufer. Dazu gehörte eine Arsenal-Salyut-1V-Kameraausrüstung aus dem Jahr 1968, die für das sowjetische Raumfahrtprogramm entwickelt worden war.

Das angebotene Set umfasste drei Objektive sowie Originaldokumente und erzielte einen Preis von 75.000 Euro. Wetzlar Camera Auctions beobachtet nach eigenen Angaben ein zunehmendes internationales Sammlerinteresse an historischer Kameratechnik aus der sowjetischen Raumfahrt.

Während fotografische Ausrüstung aus NASA-Missionen bereits seit längerer Zeit auf dem Sammlermarkt etabliert sei, rückten zunehmend auch sowjetische Entwicklungen in den Mittelpunkt.

Ebenfalls für 75.000 Euro wurde ein Prototyp des Nikon 6,2 mm Fish-Eye Nikkor 1:5,6 aus dem Jahr 1970 verkauft. Das Fischaugenobjektiv erreicht einen Bildwinkel von 220 Grad und kann damit einen größeren Bereich als eine Halbkugel erfassen.

Nächste Kameraauktion für Oktober 2027 geplant

Die Ergebnisse zeigen, welche Preise seltene Kameras und Objektive auf dem internationalen Sammlermarkt erzielen können. Insbesondere frühe Leica-Modelle, Prototypen und Geräte mit dokumentierter Herkunft standen bei der achten Auktion von Wetzlar Camera Auctions im Mittelpunkt.

Die nächste Versteigerung von Wetzlar Camera Auctions ist für den 9. Oktober 2027 vorgesehen. Das Auktionshaus nimmt bereits Einlieferungen entgegen.