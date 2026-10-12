Die Imaging World 2026 bestätigt mit rund 14.800 Besuchern und großem Interesse am Workshop-Programm die wachsende Bedeutung erlebnisorientierter Imaging-Events – und stellt mit dem Wechsel nach Köln unter dem Zusatz „inspired by photokina“ die Weichen für die Zukunft. Wie weit die Wurzeln generativer Bildgestaltung zurückreichen, zeigt das Museum Folkwang mit einer spannenden Ausstellung über die Fotografie- und Computerkunst-Pioniere Gottfried Jäger und Herbert W. Franke. Unterdessen gibt es auch aus der Fotopolitik positive Nachrichten: Beim geplanten Gesetz gegen digitale Gewalt hat die Bundesregierung wichtige Einwände von Freelens aufgegriffen und damit mehr Rechtssicherheit für Fotografinnen und Fotografen in Aussicht gestellt.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 42/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE und DigitalPHOTO.

Imaging Business News KW 42/26:

Imaging World 2026: Rund 14.800 Besucher in Nürnberg

Alle, die da waren, haben gespürt, wie stark die diesjährige Imaging World war – jetzt gibt es auch die bestätigenden Zahlen: Die zweite Ausgabe der Imaging World hat vom 2. bis 4. Oktober 2026 rund 14.800 Besucher in das Messezentrum Nürnberg gezogen. Auf 12.000 Quadratmetern präsentierten mehr als 120 Marken und Aussteller aktuelle Kamera-, Video- und Imaging-Technologien.

Besonders gefragt war das praxisnahe Begleitprogramm: 24 der 41 Workshops waren ausverkauft, insgesamt wurden 823 Teilnahmen an Workshops, Seminaren und der Multivisionsshow verzeichnet. „Kameras testen, neue Perspektiven entdecken, mit Profis fachsimpeln und direkt selbst loslegen – genau dafür haben wir die Imaging World ins Leben gerufen. Die Resonanz der Besucher, die vielen ausgebuchten Workshops und die Gespräche an den Ständen zeigen, dass dieses Konzept trägt,“ so Thilo Röhrig, Geschäftsführer der Ringfoto GmbH & Co. KG.

Ab 2027 geht die Imaging World gemeinsam mit der Koelnmesse ins nächste Kapitel: Die erste Ausgabe als „Imaging World inspired by photokina“ findet vom 24. bis 26. September 2027 in Köln statt.

Jäger, Franke: Wie Generative Fotografie begann

Wer sagt denn, dass es Generative Fotografie nur im KI-Zeitalter gibt. Das Museum Folkwang zeigt, wie alles anfing: Im Zentrum der Ausstellung „Kunst und Konstruktion“ steht der künstlerische Austausch von Herbert W. Franke und Gottfried Jäger zur gegenstandslosen Fotografie und frühen Computerkunst, der in den 1960er Jahren begann. Der Fotograf Gottfried Jäger entdeckte Ende der 1950er Jahre als Student das Buch Kunst und Konstruktion des Computer-Pioniers, Höhlenforschers und Science-Fiction-Autors Herbert W. Franke. Frankes Überlegungen zu den Verbindungen von Wissenschaft, Technik und Kunst werden für Jäger zu einem wichtigen Impuls für sein eigenes Werk. Beide verbindet das Interesse an Apparaten, Systemen und Verfahren, die der Bildproduktion zugrunde liegen. Während Jäger die Möglichkeiten der Fotografie aus den Bedingungen des Mediums selbst heraus untersucht, übersetzt Franke mathematische und computerbasierte Prozesse in visuelle Bildwelten.

Beide Künstler nutzen technische Systeme, wissenschaftliche Denkmodelle und fotografische Prozesse als Ausgangspunkt für neue Formen visueller Gestaltung. Vor dem Hintergrund der zunehmenden automatisierten Bildproduktion gewinnen Frankes und Jägers Arbeiten neue Aktualität und regen dazu an, die eigene Wahrnehmung sowie den Umgang mit technischen Systemen und bestehenden Bildkulturen zu hinterfragen.

Besuch der Ausstellung wird ausdrücklich empfohlen, nähere Infos gibt es hier: https://www.museum-folkwang.de/de/ausstellung/herbert-w-franke-gottfried-jaeger

Gesetz gegen digitale Gewalt: Bundesregierung berücksichtigt Vorschläge von Freelens

Das Bundeskabinett hat am 7. Oktober 2026 den Entwurf des Gesetzes zur Stärkung des zivilrechtlichen und strafrechtlichen Schutzes vor digitaler Gewalt beschlossen. Bei der geplanten Neuregelung zu Aufnahmen bekleideter intimer Körperteile ist die Bundesregierung auf zentrale Bedenken eingegangen, die Freelens im Rahmen der Verbändeanhörung geäußert hatte. Der Straftatbestand ist nun klarer formuliert und knüpft die Strafbarkeit an absichtliches oder wissentliches Handeln.

Freelens unterstützt ausdrücklich das Ziel, Betroffene besser vor bildbasierter sexualisierter Gewalt zu schützen. Der Referentenentwurf vom April hätte jedoch auch Fotografinnen und Fotografen treffen können, die ganz alltäglich im öffentlichen Raum arbeiten. Danach sollte mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden, „wer unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder einer dritten Person zugänglich macht, die … in sexuell bestimmter Weise die bekleideten Genitalien, das bekleidete Gesäß oder die bekleidete weibliche Brust einer anderen Person abbildet“.

Mehr Infos zum Thema: freelens.com