Nach einem Foto- und Filmabend mit Martin Krolop in Nürnberg setzt Calumet Photo Video seine Veranstaltungsreihe fort. Im Oktober und November 2026 stehen die Photo Video Days in fünf deutschen Städten auf dem Programm. Besucher erwarten Workshops, Produktvorführungen und verschiedene Serviceangebote.

Mehr als 60 Interessierte kamen am 2. Oktober 2026 in die Nürnberger Filiale von Calumet Photo Video. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das Filmprojekt „Destination Kanada – Insights“ des Fotografen- und Videoteams Krolop und Gerst.

Fotograf und Videofilmer Martin Krolop stellte das Projekt persönlich vor und berichtete über die Dreharbeiten und fotografischen Erfahrungen in Kanada. Neben Einblicken in die Produktion erhielten die Teilnehmer praktische Hinweise rund um die Foto- und Videografie.

Nach Angaben von Calumet nutzten die Besucher den Abend auch, um sich über Fototechnik und Reiseprojekte auszutauschen. Bei einem gemeinsamen Barbecue bestand zudem Gelegenheit, Kameraausrüstung und Zubehör näher kennenzulernen.

Jan Dikstaal, Head of Marketing bei Calumet Photo Video, zog eine positive Bilanz. Besonders der persönliche Austausch innerhalb der Foto-Community sei bei den Teilnehmern gut angekommen.

Photo Video Days in fünf Städten

Im Anschluss an die Veranstaltung in Nürnberg setzt Calumet sein Eventprogramm mit den Photo Video Days fort. Die Reihe macht im Oktober und November 2026 in Dresden, Stuttgart, Köln, Nürnberg und München Station.

Das Konzept verbindet eine Hausmesse mit kostenlosen Workshops, geführten Fotowalks und Produktpräsentationen. Interessierte sollen dabei die Möglichkeit erhalten, verschiedene Kameras und Objektive auszuprobieren und sich direkt mit Fachleuten auszutauschen.

Vertreten sind nach Angaben des Veranstalters unter anderem Canon, Fujifilm, Nikon, OM System und Sony. Die Hersteller wollen aktuelle Kameramodelle vorstellen und Fragen zur praktischen Anwendung beantworten.

Auch Zubehör spielt bei den Veranstaltungen eine Rolle. In ausgewählten Filialen präsentieren beispielsweise Manfrotto und Lowepro ihre Stative, Kamerataschen und Rucksäcke.

Kostenloser Objektivverleih und Sensorreinigung

Neben den Produktvorführungen kündigt Calumet verschiedene Serviceleistungen an. So soll Sigma während der Photo Video Days einen kostenlosen Objektivverleih anbieten. Besucher können damit unterschiedliche Objektive unter praktischen Bedingungen testen.

Ein weiteres Angebot ist die kostenlose Reinigung von Kamerasensoren. Diese erfolgt laut Calumet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern und wird abhängig von der Verfügbarkeit in einzelnen Filialen durchgeführt.

Zehn Prozent zusätzlicher Trade-in-Bonus

Auch der An- und Verkauf gebrauchter Fotoausrüstung ist Bestandteil der Photo Video Days. Calumet bietet geprüfte Second-Hand-Produkte an und ergänzt sein reguläres Inzahlungnahmeprogramm um eine zeitlich begrenzte Aktion.

Wer während der Veranstaltung eine neue Kamera kauft und dafür gebrauchte Ausrüstung in Zahlung gibt, erhält laut Händler einen zusätzlichen Bonus von zehn Prozent auf den regulären Ankaufswert des Altgeräts.

Alle Termine der Calumet Photo Video Days 2026

Die Veranstaltungen sind an folgenden Tagen geplant:

16. Oktober 2026: Dresden

17. Oktober 2026: Stuttgart

24. Oktober 2026: Köln

30. Oktober 2026: Nürnberg

7. November 2026: München, Sonnenstraße

Die Photo Video Days richten sich sowohl an erfahrene Fotografen und Videofilmer als auch an Einsteiger, die sich über aktuelle Technik informieren möchten. Welche Workshops, Fotowalks und Serviceleistungen vor Ort angeboten werden, hängt vom jeweiligen Standort ab.