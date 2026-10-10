Die zweite Imaging World lockte vom 2. bis 4. Oktober 2026 rund 14.800 Besucher nach Nürnberg. Neben Kameratechnik und Workshops stand das praktische Fotografieren im Mittelpunkt. Für 2027 kündigen die Veranstalter einen Standortwechsel nach Köln und eine Zusammenarbeit mit der Koelnmesse an.

Die Imaging World hat bei ihrer zweiten Ausgabe nach Angaben des Veranstalters RINGFOTO rund 14.800 Menschen angezogen. Vom 2. bis 4. Oktober 2026 präsentierten sich im Messezentrum Nürnberg mehr als 120 Marken und Aussteller auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern. Im Mittelpunkt standen Kameras, Videotechnik und Zubehör sowie Anwendungen für die Content-Produktion.

Anders als bei einer reinen Produktausstellung konnten Besucher zahlreiche Geräte direkt vor Ort ausprobieren. Dafür standen unter anderem eigens eingerichtete Aufnahmebereiche, sogenannte Playgrounds, zur Verfügung. Ergänzt wurde das Angebot durch Live-Fototermine, Fachvorträge und Gespräche mit Vertretern der Hersteller.

Laut RINGFOTO wurde das Veranstaltungskonzept vom Publikum positiv aufgenommen. In einer Besucherbefragung gaben 73,5 Prozent der Befragten an, vor allem wegen neuer Anregungen und Informationen zur Messe gekommen zu sein.

Workshops und Seminare stark nachgefragt

Ein wesentlicher Bestandteil der Imaging World war das begleitende Schulungsprogramm. Insgesamt konnten Besucher zwischen 41 Workshops und 19 Seminaren wählen. Hinzu kam eine Multivisionsshow.

Besonders groß war das Interesse an praxisorientierten Angeboten. Von den 41 Workshops waren nach Veranstalterangaben 24 vollständig ausgebucht. Zu den gefragten Themen gehörten die Reise- und Konzertfotografie, der Umgang mit unterschiedlichen Lichtsituationen und die digitale Bildbearbeitung.

Die National-Geographic-Fotografen Aneta und Dirk Bleyer präsentierten am Freitagabend ihre Multivisionsshow „Australien – Ein Jahr grenzenlose Freiheit“. Über sämtliche Workshops, Seminare und die Show hinweg registrierte RINGFOTO insgesamt 823 Teilnahmen.

TIPA World Awards und Nachwuchsförderung

Neben dem Ausprobieren aktueller Fototechnik gehörte auch die Verleihung der TIPA World Awards zum Programm. Die Technical Image Press Association zeichnet mit diesen Preisen Produkte und technische Entwicklungen aus dem Bereich Fotografie und Imaging aus.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Förderung junger Fotografen. Studierende konnten ihre Arbeiten in Ausstellungen präsentieren. Zusätzlich gab es einen Fotowettbewerb.

Erstmals wurden auch Schulen aus der Region in das Festival eingebunden. Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich in einem eigenen Wettbewerb mit ihrer Sicht auf Nürnberg. Ausgewählte Fotografien waren während der Veranstaltung zu sehen. Drei Schulklassen erhielten jeweils 3.000 Euro für einen gemeinsamen Ausflug.

Imaging World zieht 2027 nach Köln

Für die kommende Ausgabe kündigt RINGFOTO eine organisatorische und räumliche Veränderung an. Ab 2027 soll die Imaging World gemeinsam mit der Koelnmesse GmbH veranstaltet werden.

Das Festival wechselt damit von Nürnberg nach Köln. Die nächste Veranstaltung ist für den 24. bis 26. September 2027 geplant und trägt den Namen „Imaging World inspired by photokina“.

Mit der neuen Bezeichnung knüpfen die Verantwortlichen an die frühere Fotomesse photokina an. Welche konkreten Änderungen sich durch die Zusammenarbeit für Aussteller und Besucher ergeben, wurde bislang nicht näher erläutert.

RINGFOTO will auch am neuen Standort als Partner für Kamerahersteller, Fotofachhandel und die Fotografie-Community beteiligt bleiben. Weitere Einzelheiten zum Programm 2027 sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Tickets und weitere Informationen

Zu den Ticketpreisen für die Imaging World 2027 hat sich der Veranstalter noch nicht geäußert. Auch Angaben zum Verkaufsstart liegen bislang nicht vor.

Veranstaltung: Imaging World inspired by photokina

Termin: 24. bis 26. September 2027

Veranstaltungsort: Köln

Ticketpreis: Noch nicht bekannt

Offizielle Website: https://www.imagingworld.de