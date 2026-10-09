Der Leipziger Anbieter Pictrs hat einen Klassenspiegelgenerator vorgestellt. Mit dem kostenlosen Tool können Fotografen aus einzelnen Porträtaufnahmen Collagen für Schulklassen, Kitagruppen oder Vereine erstellen. Verschiedene Vorlagen und Gestaltungsmöglichkeiten sollen die Zusammenstellung der Bilder vereinfachen.
Anders als bei einem herkömmlichen Gruppenfoto werden die Kinder dabei einzeln fotografiert. Anschließend lassen sich die Aufnahmen zu einer Collage kombinieren, die zusätzlich Namen und Angaben zum Schuljahr enthalten kann.
Für die Erstellung eines Klassenspiegels stellt Pictrs verschiedene Designvorlagen bereit. Alternativ können Nutzer eigene Layouts entwerfen und die hochgeladenen Porträtfotos nach ihren Vorstellungen anordnen. Auch Texte und Farben lassen sich anpassen.
Auch für Vereine und andere Gruppen geeignet
Obwohl der Schwerpunkt auf der Schul- und Kitafotografie liegt, ist das Werkzeug nicht auf diesen Einsatzbereich beschränkt. Nach Angaben von Pictrs lassen sich damit auch Collagen für Sportmannschaften, Kommuniongruppen oder andere Gemeinschaften erstellen.
Die einzelnen Porträtaufnahmen ermöglichen es, Gruppenbilder zusammenzustellen, ohne dass sämtliche Personen gleichzeitig für ein gemeinsames Foto anwesend sein müssen.
Kostenlos nutzbar, teilweise mit Registrierung
Der Klassenspiegelgenerator von Pictrs steht kostenlos zur Verfügung. Der Generator ist über eine eigene Webseite erreichbar und kann ohne zusätzliche Softwareinstallation im Browser genutzt werden. Für bestimmte Designvorlagen sowie den Download der fertigen Collage in der höchsten verfügbaren Auflösung ist allerdings eine Registrierung bei Pictrs erforderlich.
Pressemitteilung Pictrs:
Pictrs launcht neues Tool für Schul- & Kitafotografen
Leipzig, 24.09.2026: Neu: Mit dem Klassenspiegelgenerator bietet Pictrs – das Shopsystem für Fotografinnen und Fotografen aus Leipzig – Schul- und Kitafotograf*innen eine kostenlose Möglichkeit, aus einzelnen Porträtfotos individuelle Klassenspiegel zu gestalten. Das Tool kann unter klassenspiegel.pictrs.com genutzt werden und kombiniert die Fotos aller Kinder mit Namen und Schuljahr zu einer Collage – als beliebte Alternative zum klassischen Gruppenfoto!
Wie funktioniert der Klassenspiegelgenerator?
- Eine der Vorlagen auswählen oder ein eigenes Design erstellen.
- Porträts der Kinder hochladen & Fotos anordnen.
- Collage gestalten: Der Klassenspiegel kann individuell mit Text, eigenen Farben und vielem mehr finalisiert werden.
Für wen wurde das Tool entwickelt?
Für alle, die Collagen aus mehreren Porträtfotos erstellen möchten. Im Bereich Schul- und Kitafotografie ist diese Alternative zum Gruppenfoto sehr beliebt, eignet sich aber auch für Gruppen aus anderen Bereichen wie beispielsweise Kommunion oder für Fotos von Sportvereinen. Die Gestaltung der Collagen ist intuitiv und bietet unzählige Möglichkeiten. Am besten einfach ausprobieren: klassenspiegel.pictrs.com
Max Fornaçon aus dem Pictrs-Entwicklerteam hat den Generator in der vergangenen Zeit optimiert und beschreibt die Idee dahinter so:
“Der Klassenspiegelgenerator ermöglicht eine ganz andere Art, alle Kinder einer Klasse abzubilden und dabei auch alle Namen und das Schuljahr auf dem Bild zu verewigen. Super finde ich am Klassenspiegelgenerator, dass sich mit eigenen oder voreingestellten Vorlagen und den smarten Funktionen zur Bildanordnung mit wenigen Klicks ein professionelles Ergebnis erzielen lässt. Ich kenne kein vergleichbares Tool!”
Was kostet die Nutzung des Klassenspiegelgenerators?
Die Nutzung des Klassenspiegelgenerators ist kostenlos. Für die Verwendung einzelner Vorlagen sowie den Download der fertigen Collage in bestmöglicher Auflösung ist eine Anmeldung bei Pictrs.com erforderlich.
Weitere Informationen zum neuen Tool gibt es auch …
… im Blog von Pictrs: blog.pictrs.com
… einer extra Seite: pictrs.com/klassenspiegelgenerator
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