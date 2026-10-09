Der Leipziger Anbieter Pictrs hat einen Klassenspiegelgenerator vorgestellt. Mit dem kostenlosen Tool können Fotografen aus einzelnen Porträtaufnahmen Collagen für Schulklassen, Kitagruppen oder Vereine erstellen. Verschiedene Vorlagen und Gestaltungsmöglichkeiten sollen die Zusammenstellung der Bilder vereinfachen.

Anders als bei einem herkömmlichen Gruppenfoto werden die Kinder dabei einzeln fotografiert. Anschließend lassen sich die Aufnahmen zu einer Collage kombinieren, die zusätzlich Namen und Angaben zum Schuljahr enthalten kann.

Für die Erstellung eines Klassenspiegels stellt Pictrs verschiedene Designvorlagen bereit. Alternativ können Nutzer eigene Layouts entwerfen und die hochgeladenen Porträtfotos nach ihren Vorstellungen anordnen. Auch Texte und Farben lassen sich anpassen.

Auch für Vereine und andere Gruppen geeignet

Obwohl der Schwerpunkt auf der Schul- und Kitafotografie liegt, ist das Werkzeug nicht auf diesen Einsatzbereich beschränkt. Nach Angaben von Pictrs lassen sich damit auch Collagen für Sportmannschaften, Kommuniongruppen oder andere Gemeinschaften erstellen.

Die einzelnen Porträtaufnahmen ermöglichen es, Gruppenbilder zusammenzustellen, ohne dass sämtliche Personen gleichzeitig für ein gemeinsames Foto anwesend sein müssen.

Kostenlos nutzbar, teilweise mit Registrierung

Der Klassenspiegelgenerator von Pictrs steht kostenlos zur Verfügung. Der Generator ist über eine eigene Webseite erreichbar und kann ohne zusätzliche Softwareinstallation im Browser genutzt werden. Für bestimmte Designvorlagen sowie den Download der fertigen Collage in der höchsten verfügbaren Auflösung ist allerdings eine Registrierung bei Pictrs erforderlich.

Pressemitteilung Pictrs: