Die Leica Camera AG erweitert ihr Ökosystem für die iPhone-Fotografie

Die bislang größte Weiterentwicklung der Kamera-App Leica LUX bringt eine neue Galerieoberfläche, den Artist Look by Steve McCurry und Unterstützung für die iPhone 18 Pro Serie. Der Kameragriff Leica LUX Grip Silver und passende Lederhüllen ergänzen das mobile System.

Wetzlar, 24. September 2026. Die Leica Camera AG erweitert ihr Ökosystem für die iPhone-Fotografie um neue Funktionen, kreative Gestaltungsmöglichkeiten und aufeinander abgestimmtes Zubehör. Leica LUX 2.0 ist die bislang umfassendste Weiterentwicklung der Kamera-App Leica LUX: Die neue Version nutzt künftig dieselbe Galerieoberfläche wie die Leica FOTOS App, präsentiert sich mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche mit neuen, von legendären Leica Kameras inspirierte App-Symbole und dezente Elemente der Liquid-Glass-Designsprache von Apple. Gemeinsam mit dem Artist Look by Steve McCurry und der Unterstützung für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max bedeutet das den bislang größten Entwicklungsschritt in der Geschichte der Leica LUX App.

Ergänzend erweitert Leica das Zubehör für die mobile Fotografie. Der Leica LUX Grip, ein Kameragrifffür das iPhone, der die Haptik einer Kamera ermöglicht, ist erstmals auch in der Ausführung Silver erhältlich. Passgenaue Leica LUX Cases aus schwarzem Leder für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max sind auf den Kameragriff abgestimmt und verbinden zuverlässigen Schutz mit der charakteristischen Leica Designsprache. Der Leica LUX Grip Silver ist zum Preis von 300 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich und beinhaltet eine einjährige Nutzung von Leica LUX PRO. Die Leica LUX Cases kosten jeweils 95 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2024 wurde die Leica LUX App millionenfach heruntergeladen und wird jeden Monat von Hunderttausenden Fotografinnen und Fotografen genutzt. Mit 4,8 von 5 Sternen aus mehr als 25.000 Bewertungen zählt sie zudem zu den bestbewerteten Kamera-Apps im Apple App Store.

Leica LUX 2.0: App und System wachsen enger zusammeno

Leica LUX bringt die charakteristische Bildästhetik von Leica auf das iPhone. Simulationen legendärer Leica Objektive, unterschiedliche Leica Looks sowie die manuelle Kontrolle von Fokus, Belichtung, ISO und Weißabgleich eröffnen vielfältige Möglichkeiten für spontane Momentaufnahmen ebenso wie für bewusst gestaltete Fotografien.

Mit Version 2.0 erhält Leica LUX dieselbe Galerieoberfläche wie die Leica FOTOS App. Leica FOTOS verbindet kompatible Leica Kameras mit Smartphones und Tablets und unterstützt die Übertragung und Verwaltung von Bildern. Indem beide Apps künftig derselben Bedienlogik folgen, wird das fotografische Erlebnis innerhalb des Leica Systems einheitlicher.

Ein neuer Filmstreifen ermöglicht es, direkt aus der Detailansicht zwischen einzelnen Aufnahmen zu auszuwählen. In der Rasteransicht erleichtert eine Mehrfachauswahl die Verwaltung größerer Bildserien. Darüber hinaus lassen sich neben Darkroom nun auch Adobe Lightroom und Capture One unmittelbar als externe Programme zur Bildbearbeitung aufrufen.

Auch die Benutzeroberfläche von Leica LUX wurde umfassend überarbeitet. Ihr klareres Erscheinungsbild greift zurückhaltend Elemente der Liquid-Glass-Designsprache von Apple auf, während die vertraute Anordnung der fotografischen Bedienelemente bestehen bleibt. Die zentralen Einstellungen befinden sich somit weiterhin intuitiv, wo Nutzerinnen und Nutzer sie erwarten. Ergänzt wird die neue Gestaltung durch alternative App-Symbole, die von legendären Leica Kameras inspiriert sind und eine individuelle Darstellung auf dem Startbildschirm ermöglichen.

Leica LUX unterstützt das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max vom Marktstart an. Version 2.0 umfasst weitere Optimierungen, die auf die fotografischen Möglichkeiten der neuen Gerätegeneration abgestimmt sind.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der App zeigt sich auch im regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus: Etwa alle zwei Monate erscheinen neue Funktionen. Im vergangenen Jahr wurde Leica LUX unter anderem um Leica Perspective Control, einen Halationseffekt und Farbfilter für die monochrome Fotografie erweitert.

„Mit Leica LUX 2.0 wächst die mobile Fotografie enger mit dem Leica System zusammen. Die gemeinsame Galerie, die neue Benutzeroberfläche und der Artist Look von Steve McCurry eröffnen Fotografinnen und Fotografen neue Möglichkeiten, ihre eigene Bildsprache mit dem iPhone zu entwickeln. Zusammen mit dem Leica LUX Grip Silver und den passenden Hüllen entsteht ein konsequent aufeinander abgestimmtes Angebot für mobile Fotografie.“, sagt Marius Eschweiler, Vice President Mobile, Leica Camera AG.

Der Artist Look by Steve McCurry: Farbe als Ausgangspunkt

Steve McCurry zählt zu den prägenden Fotografen unserer Zeit. Seine Arbeiten an der Schnittstelle von Reportage-, Porträt-, Reise- und Landschaftsfotografie stehen in der Tradition einer humanistischen Bildsprache. Seine Fotografien verbinden den aufmerksamen Blick auf Menschen und ihre Lebenswelten mit einem unverwechselbaren Gespür für Farbe, Licht und den entscheidenden Moment. Seit 1986 ist McCurry Contributor der Agentur Magnum. Im Jahr 2011 wurde er als erster Fotograf in die Leica Hall of Fame berufen.

Der gemeinsam mit Leica entwickelte Artist Look überträgt McCurrys Art, Farbe zu sehen, in eine eigenständige Bildästhetik für die mobile Fotografie. Im Mittelpunkt stehen charakteristische Farbpaletten und das Zusammenspiel von Licht und Farbe. Seine Besonderheit liegt dabei nicht in einem einzelnen Farbeffekt, sondern in der Verbindung von Farbe, Motiv, Licht und Bildaufbau.

Der Artist Look ist bewusst keine Vorlage, die eine Aufnahme automatisch wie eine Fotografie von Steve McCurry erscheinen lässt. Er dient vielmehr als Ausgangspunkt für die eigene fotografische Gestaltung. Denn die emotionale Atmosphäre eines Bildes entsteht weiterhin aus dem Moment selbst, aus dem Licht, der Komposition und dem Motiv.

Nach dem Artist Look von Greg Williams ist der Artist Look by Steve McCurry die zweite Ausgabe einer fortlaufenden Reihe, die Leica gemeinsam mit renommierten Fotografinnen und Fotografen entwickelt. Der neue Look ist in Leica LUX PRO enthalten. Über die Leica FOTOS App steht er zudem für die Leica Q3 und die Leica SL3 zur Verfügung.

Leica LUX Grip Silver: vertraute Kontrolle in neuer Ausführung

Der Leica LUX Grip Silver ergänzt die bestehende schwarze Variante um eine zeitlose silberne Oberfläche. Seine bewährten Funktionen bleiben unverändert: Der mechanische, zweistufige Auslöser fokussiert bei leichtem Druck und löst bei vollständigem Durchdrücken aus. Ein präzises Einstellrad sowie zwei individuell belegbare Funktionstasten ermöglichen den direkten Zugriff auf zentrale Kameraeinstellungen.

Über MagSafe lässt sich der Grip unkompliziert mit dem iPhone verbinden. Die Kommunikation mit dem Smartphone erfolgt über Bluetooth, während die Leica LUX App die physischen Bedienelemente nahtlos in den fotografischen Arbeitsablauf integriert. Der Akku ermöglicht bis zu 1.000 Aufnahmen pro Ladung und wird über USB-C aufgeladen. Der Leica LUX Grip kann mit dem iPhone 12 und neueren Modellen verwendet werden.

Die unverbindliche Preisempfehlung für den Leica LUX Grip Silver beträgt 300 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Im Lieferumfang ist die einjährige Nutzung von Leica LUX PRO enthalten.

Leica LUX Cases: abgestimmt bis ins Detail

Die neuen Leica LUX Cases wurden passgenau für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max entwickelt. Sie verbinden zuverlässigen Schutz im Alltag mit der charakteristischen Leica Designsprache und sind konsequent auf die Verwendung mit dem Leica LUX Grip abgestimmt.

Die Außenseite besteht aus hochwertigem schwarzem Leder, die Innenseite aus roter Mikrofaser. Die integrierte Kamerataste ermöglicht eine komfortable und zuverlässige Bedienung und unterstützt zugleich eine geschlossene, robuste Konstruktion. Damit löst sie die bisherige offene Aussparung im Bereich der Kamerataste ab. Dank MagSafe lassen sich die Cases unkompliziert mit dem Leica LUX Grip sowie mit weiteren kompatiblen Zubehörprodukten verbinden.

Ein abgestimmtes Angebot für die mobile Fotografie

Leica LUX 2.0, der Leica LUX Grip Silver und die neuen Leica LUX Cases können unabhängig voneinander genutzt oder zu einem durchgängigen fotografischen System kombiniert werden. Das im Lieferumfang des Kameragriffs enthaltene Jahr Leica LUX PRO eröffnet unmittelbar den Zugang zum vollständigen Funktionsumfang der App und zum neuen Artist Look by Steve McCurry.

Mit der Verbindung aus fotografischen Funktionen, direkter Bedienung und charakteristischem Design eignen sich der Leica LUX Grip Silver und die Leica LUX Cases auch als Geschenk für Menschen, die ihre Bilder mit dem iPhone bewusster gestalten möchten.

Verfügbarkeit und Preise

Der Leica LUX Grip Silver und die Leica LUX Cases für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max sind ab dem 24. September 2026 in Leica Stores, im Leica Online Store sowie im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 300 Euro für den Leica LUX Grip Silver inklusive eines Jahres Leica LUX PRO und 95 Euro für die Leica LUX Cases, jeweils inklusive Mehrwertsteuer.

Ebenfalls ab dem 24. September stehen der Artist Look by Steve McCurry und die Unterstützung der iPhone 18 Pro Serie in Leica LUX zur Verfügung. Leica LUX 2.0 mit neuer Galerieoberfläche, überarbeiteter Benutzeroberfläche und alternativen App-Symbolen folgt Anfang Oktober im Apple App Store.

Die Basisversion von Leica LUX ist kostenlos. Leica LUX PRO ist für 7,99 Euro pro Monat oder 79 Euro pro Jahr erhältlich; das Jahresabonnement umfasst eine siebentägige kostenlose Testphase. Die genannten App-Preise beziehen sich auf den deutschen App Store und können regional abweichen.