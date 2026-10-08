Mit der KAAMA LS-16 und KAAMA LS-31 erweitert Kalahari sein Angebot an Fototaschen um schwarze Ausführungen. Beide Modelle richten sich an Fotografen, die neben einer Kamera auch Objektive, Blitzgeräte und kleineres Zubehör transportieren möchten.

Die kleinere KAAMA LS-16 ist auf eine kompakte Systemkamera-Ausrüstung zugeschnitten. Im Hauptfach lassen sich neben der Kamera beispielsweise ein Blitzgerät oder ein zusätzliches Objektiv unterbringen. Zwei mit Klett befestigte Trennelemente können dafür versetzt oder vollständig herausgenommen werden.

Die größere KAAMA LS-31 nimmt im Hauptfach eine Kamera sowie weiteres Fotoequipment auf. Laut Kalahari ist unter anderem Platz für ein Blitzgerät und ein zusätzliches Objektiv vorgesehen. Weitere Ausrüstung lässt sich in den Zubehörfächern an Vorder- und Rückseite verstauen.

Die KAAMA LS-16 kostet je nach Ledervariante 149 beziehungsweise 169 Euro (UVP). Für die KAAMA LS-31 werden 229 beziehungsweise 249 Euro (UVP) fällig.

Pressemitteilung Kalahari: