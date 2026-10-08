Mit der KAAMA LS-16 und KAAMA LS-31 erweitert Kalahari sein Angebot an Fototaschen um schwarze Ausführungen. Beide Modelle richten sich an Fotografen, die neben einer Kamera auch Objektive, Blitzgeräte und kleineres Zubehör transportieren möchten.
Die kleinere KAAMA LS-16 ist auf eine kompakte Systemkamera-Ausrüstung zugeschnitten. Im Hauptfach lassen sich neben der Kamera beispielsweise ein Blitzgerät oder ein zusätzliches Objektiv unterbringen. Zwei mit Klett befestigte Trennelemente können dafür versetzt oder vollständig herausgenommen werden.
Die größere KAAMA LS-31 nimmt im Hauptfach eine Kamera sowie weiteres Fotoequipment auf. Laut Kalahari ist unter anderem Platz für ein Blitzgerät und ein zusätzliches Objektiv vorgesehen. Weitere Ausrüstung lässt sich in den Zubehörfächern an Vorder- und Rückseite verstauen.
Die KAAMA LS-16 kostet je nach Ledervariante 149 beziehungsweise 169 Euro (UVP). Für die KAAMA LS-31 werden 229 beziehungsweise 249 Euro (UVP) fällig.
Pressemitteilung Kalahari:
kalahari LS-16 und LS-31 in schwarz
KAAMA LS-16 Fototasche schwarz
Die kompakte Umhängetasche LS-16 in schwarz orientiert sich vor allem an den Größen aktueller Systemkameras plus Blitzgerät und/oder einem weiteren Objektiv. Das geräumige Hauptfach besitzt zwei Trennwände, die per Klett verändert oder gar entfernt werden können. So kann das Platzangebot optimal an die Ausrüstung angepasst werden.
Ein schmales Zubehörfach mit Reißverschluss auf der Rückseite eignet sich z.B. für Ersatzakku, Speicherkarte und Reinigungstuch.
Technische Daten
- Abmessungen Innen (BxHxT): 20 x 14 x 10 cm
- Gewicht: 580 g
- Farbe: Nappaleder schwarz/gold; Strukturleder schwarz/silber
Verfügbarkeit und Preis:
Die KAAMA LS-16 Strukturleder ist für 149,- € (UVP) und die KAAMA LS-16 Nappaleder für 169,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet sofort.
KAAMA LS-31 Fototasche schwarz
Wer seine Kamera stilvoll und sicher transportieren möchte, findet mit der schwarzen LS-31 die passende Fototasche. Das geräumige Hauptfach bietet Platz für eine Kamera, ein Blitzgerät und ein zusätzliches Objektiv. Große Zubehörfächer auf der Vorder- und Rückseite nehmen Ersatzakkus, Speicherkarten, Batterien und weiteres Fotozubehör auf.
Auf Reisen lässt sich das hintere Zubehörfach mit wenigen Handgriffen als praktische Trolleydurchführung nutzen. Der markante Überwurfdeckel in Stufenform schützt den Inhalt und wird sicher mit einer breiten Schnalle verschlossen.
Technische Daten
- Abmessungen Innen (BxHxT): 24,5 x 18,5 x 11,5 cm
- Gewicht: 870 g
- Farbe: Nappaleder schwarz/gold; Strukturleder schwarz/silber
Verfügbarkeit und Preis:
Die KAAMA LS-31 Strukturleder ist für 229,- € (UVP) und die KAAMA LS-31 Nappaleder für 249,- € (UVP) im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet sofort.
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