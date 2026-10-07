Mit „It’s About Time“ widmet die Berliner Galerie CAMERA WORK dem Fotografen Russell James eine Ausstellung, die drei Jahrzehnte seines Schaffens zusammenführt. Vom 10. Oktober bis zum 14. November 2026 sind insgesamt 30 Arbeiten aus dem Zeitraum von 1996 bis 2026 zu sehen.
Nach Angaben der Galerie befinden sich darunter mehrere bislang unveröffentlichte Fotografien. Andere Arbeiten waren bereits zuvor zu sehen, werden nun jedoch erstmals in dieser Zusammenstellung präsentiert. Die Schau soll damit sowohl Veränderungen in James’ fotografischer Arbeit als auch wiederkehrende gestalterische Ansätze sichtbar machen.
Die Ausstellung reicht von Aufnahmen aus der Zeit der analogen Fotografie bis zu jüngeren Werken, bei denen digitale Technik zum Einsatz kam. Inhaltlich umfasst sie unter anderem Aktfotografie, Porträts und Landschaftsaufnahmen.
Fotobuch erscheint im November
Begleitend zur Ausstellung erscheint im November 2026 das Fotobuch „It’s About Time“ bei der Images Publishing Group. Besucher der Galerie können das Buch bereits ab dem 10. Oktober und damit vor dem regulären Erscheinungstermin erwerben.
Am Samstag, 10. Oktober 2026, ist um 14 Uhr ein öffentliches Booksigning mit James in der Galerie geplant. Bereits zur Eröffnung am 9. Oktober soll der Fotograf vor Ort sein. Als Gast ist das brasilianische Model Adriana Lima angekündigt.
Von Modefotografie bis Australien
Russell James wurde 1962 im australischen Perth geboren. Bevor er als Fotograf arbeitete, war er unter anderem Polizist und Model. Ende der 1990er-Jahre gelang ihm in New York der internationale Durchbruch in der Fotografie.
Bekannt wurde James insbesondere durch Mode-, Porträt- und Aktaufnahmen. Daneben beschäftigt er sich fotografisch mit seiner australischen Heimat. Landschaften und besondere Lichtsituationen spielen nach Angaben der Galerie in diesem Teil seines Werks eine wichtige Rolle.
Zu seinen Projekten gehört außerdem „Nomad Two Worlds“. Die seit 2009 gezeigte Kunstserie beschäftigt sich mit dem Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen und wurde unter anderem in Berlin sowie in der National Gallery of Victoria in Australien präsentiert. Für 2027 ist im Western Australian Museum in Perth eine Retrospektive zu James’ fotografischer Laufbahn vorgesehen.
Ausstellung bei freiem Eintritt
„Russell James – It’s About Time“ läuft vom 10. Oktober bis 14. November 2026 in der Galerie CAMERA WORK, Kantstraße 149 in Berlin. Geöffnet ist dienstags bis samstags jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Pressemitteilung CAMERA WORK:
Russell James – It’s About Time
Begleitend zur Ausstellung ist das im November erscheinende Fotobuch It’s About Time (Images Publishing Group) exklusiv schon ab dem 10. Oktober 2026 in der Galerie CAMERA WORK erhältlich.
Öffentliches Booksigning mit Russell James am Samstag, den 10. Oktober 2026 um 14 Uhr in der Galerie CAMERA WORK.
Russell James wird zur Eröffnung am 9. Oktober 2026 gemeinsam mit Special Guest Supermodel Adriana Lima anwesend sein.
Die Galerie CAMERA WORK präsentiert vom 10. Oktober bis zum 14. November 2026 die Ausstellung It’s About Time mit 30 ausgewählten Werken Russell James’ aus drei Jahrzehnte seines fotografischen Schaffens – von 1996 bis 2026. Darunter sind zahlreiche bislang unveröffentlichte Fotografien sowie zentrale Werke, die erstmals in dieser Zusammenstellung gezeigt werden. Zur Ausstellung wird vor dem offiziellen Release im November das Fotobuch It’s About Time in der Galerie CAMERA WORK vorgestellt und erhältlich sein.
Editing this work — from film shot in the ’90s through to today — gave me a profound sense of reflection and a deeper understanding of why photography matters: not a single moment in our lives ever presents itself again. My love of photography not only continues; it has become all the stronger.
Russell James
Die Ausstellung reicht von frühen Jahren der analogen Fotografie bis hin zu aktuellen Arbeiten, die unter Einsatz digitaler Technologien entstanden sind. Trotz unterschiedlicher Bedingungen verbindet die gezeigten Werke eine kontinuierliche fotografische Überzeugung: eine möglichst unmittelbare und unverfälschte Wiedergabe des Gesehenen. So führt die Ausstellung durch unterschiedliche Genres der Fotografie. Es sind Akte sowie Porträtarbeiten und Landschaften. Mit dieser Zusammenführung von Arbeiten aus drei Jahrzehnten macht die Ausstellung sowohl die Entwicklung als auch die Kontinuität der künstlerischen Position Russell James’ sichtbar. 2027 zeigt das Western Australian Museum in Perth eine Retrospektive seines fotografischen Werdegangs.
Russell James (*1962 in Perth) zählt zu den weltweit führenden zeitgenössischen Mode- und Aktfotografen. Der gebürtige Australier führte ein bewegtes Leben als Polizist einer Spezialeinheit und als Fotomodel, bevor ihm Ende der 1990er Jahre in New York der internationale Durchbruch als Fotograf gelang. In den Folgejahren hat er sich auf dem internationalen Kunstmarkt als Künstler etabliert, der die klassische Ästhetik der Modefotografie des späten 20. Jahrhunderts mit zeitgenössischen Elementen und einer formenden Stilistik verbindet. So gilt er auf dem Kunstmarkt als Fotograf, der die Arbeit von Künstlern wie Herb Ritts und Patrick Demarchelier weiterentwickelt und die Supermodel-Fotografie im 21. Jahrhundert maßgeblich beeinflusst. Seine fotografischen Arbeiten reflektieren aber auch die Kultur seines Heimatlandes Australien. Landschaften, Szenerien und ausgewählte Lichtverhältnisse tragen zum individuellen Stil des Künstlers bei.
James‘ Werke sind in international renommierten Kunstsammlungen vertreten. Russell James ist ebenfalls bekannt für sein Kunstprojekt mit dem Titel Nomad Two Worlds – eine Kunstserie, die von den globalen Auswirkungen des Aufeinandertreffens verschiedener Kulturen inspiriert ist. Mit dem Start in New York im Jahr 2009 und mit der Unterstützung von Donna Karan, Hugh Jackman und der australischen Regierung wurde die Serie seitdem in Zusammenarbeit mit CAMERA WORK unter anderem in Berlin und in der National Gallery of Victoria in Australien gezeigt. Russell James hat zahlreiche Fotobücher veröffentlicht und wird in Europa exklusiv von der Galerie CAMERA WORK vertreten.
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