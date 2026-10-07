Mit „It’s About Time“ widmet die Berliner Galerie CAMERA WORK dem Fotografen Russell James eine Ausstellung, die drei Jahrzehnte seines Schaffens zusammenführt. Vom 10. Oktober bis zum 14. November 2026 sind insgesamt 30 Arbeiten aus dem Zeitraum von 1996 bis 2026 zu sehen.

Nach Angaben der Galerie befinden sich darunter mehrere bislang unveröffentlichte Fotografien. Andere Arbeiten waren bereits zuvor zu sehen, werden nun jedoch erstmals in dieser Zusammenstellung präsentiert. Die Schau soll damit sowohl Veränderungen in James’ fotografischer Arbeit als auch wiederkehrende gestalterische Ansätze sichtbar machen.

Die Ausstellung reicht von Aufnahmen aus der Zeit der analogen Fotografie bis zu jüngeren Werken, bei denen digitale Technik zum Einsatz kam. Inhaltlich umfasst sie unter anderem Aktfotografie, Porträts und Landschaftsaufnahmen.

Fotobuch erscheint im November

Begleitend zur Ausstellung erscheint im November 2026 das Fotobuch „It’s About Time“ bei der Images Publishing Group. Besucher der Galerie können das Buch bereits ab dem 10. Oktober und damit vor dem regulären Erscheinungstermin erwerben.

Am Samstag, 10. Oktober 2026, ist um 14 Uhr ein öffentliches Booksigning mit James in der Galerie geplant. Bereits zur Eröffnung am 9. Oktober soll der Fotograf vor Ort sein. Als Gast ist das brasilianische Model Adriana Lima angekündigt.

Von Modefotografie bis Australien

Russell James wurde 1962 im australischen Perth geboren. Bevor er als Fotograf arbeitete, war er unter anderem Polizist und Model. Ende der 1990er-Jahre gelang ihm in New York der internationale Durchbruch in der Fotografie.

Bekannt wurde James insbesondere durch Mode-, Porträt- und Aktaufnahmen. Daneben beschäftigt er sich fotografisch mit seiner australischen Heimat. Landschaften und besondere Lichtsituationen spielen nach Angaben der Galerie in diesem Teil seines Werks eine wichtige Rolle.

Zu seinen Projekten gehört außerdem „Nomad Two Worlds“. Die seit 2009 gezeigte Kunstserie beschäftigt sich mit dem Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen und wurde unter anderem in Berlin sowie in der National Gallery of Victoria in Australien präsentiert. Für 2027 ist im Western Australian Museum in Perth eine Retrospektive zu James’ fotografischer Laufbahn vorgesehen.

Ausstellung bei freiem Eintritt

„Russell James – It’s About Time“ läuft vom 10. Oktober bis 14. November 2026 in der Galerie CAMERA WORK, Kantstraße 149 in Berlin. Geöffnet ist dienstags bis samstags jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Pressemitteilung CAMERA WORK: