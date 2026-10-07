Die fotocommunity feiert ihren 25. Geburtstag mit einer neu entwickelten Anwendung für Android und iOS. Die Mobilversion stellt die gezielte Präsentation von Fotografien, einen selbst konfigurierbaren Bildfeed sowie den direkten Austausch der Mitglieder in den Vordergrund.

Konsequente Ausrichtung auf Standbilder und Austausch

Pünktlich zum 25-jährigen Bestehen erweitert die fotocommunity ihr Angebot um eine dedizierte Smartphone-Anwendung. Betreiber Five Monkeys Imaging reagiert damit auf die veränderten Seh- und Nutzungsgewohnheiten von Fotografierenden. Während etablierte Social-Media-Kanäle zunehmend auf Kurzvideos, Marken-Creator und KI-generierte Werbeinhalte setzen, versteht sich die neue App explizit als Gegenentwurf für klassische Bildkunst.

„Wir spüren ein großes Bedürfnis von Fotografinnen und Fotografen, sich wirklich über Fotos auszutauschen“, erläutert Leonhard Steinberg, Director fotocommunity & Digital Solutions. Ziel sei es, die Lücke zwischen spontaner Smartphone-Aufnahme und engagierter Fach-Community ohne undurchsichtige Empfehlungs-Algorithmen zu schließen.

Eigene Regie beim Foto-Feed

Kernstück der App ist die Kontrolle über den eigenen Stream. Nutzer wählen selbst, aus welchen Themenwelten – etwa Architektur, Streetfotografie oder analoge Bildgestaltung – sie Aufnahmen sehen möchten. Zudem lässt sich stufenlos steuern, wie stark der Feed von Bildern gefolgter Kontakte geprägt ist oder wie stark externe Arbeiten eingebunden werden, um den eigenen visuellen Horizont zu erweitern.

Im Entdecken-Bereich stehen sämtliche Kategorien und Sektionen der Plattform bereit. Die Anzeige lässt sich nach Wunsch zwischen einer Feed-Ansicht und einer Übersicht als Kachel-Raster umstellen.

Direkter Workflow unterwegs

Die App versteht sich als Ergänzung zur Desktop-Website und deckt zunächst die essenziellen Arbeitsabläufe ab. Sämtliche Nutzerdaten – darunter das Profil, gespeicherte Kontakte, Favoriten sowie das persönliche Archiv mit Zugriff auf den Fundus von rund 1,7 Millionen Mitgliedern – werden nahtlos synchronisiert.

Upload per Knopfdruck: Eine feste Schaltfläche auf allen Ebenen der App erlaubt das unmittelbare Hochladen frisch geschossener Motive.

Eine feste Schaltfläche auf allen Ebenen der App erlaubt das unmittelbare Hochladen frisch geschossener Motive. Interaktion & Chat: Bildbesprechungen, Kommentare, das Speichern von Favoriten („Loben“) sowie eine integrierte Chat-Funktion für direkte Nachrichten stehen mobil bereit.

Bildbesprechungen, Kommentare, das Speichern von Favoriten („Loben“) sowie eine integrierte Chat-Funktion für direkte Nachrichten stehen mobil bereit. Stufenweiser Ausbau: Weitere Werkzeuge aus dem Funktionsumfang der Hauptwebsite sollen nach Auswertung des ersten Nutzerfeedbacks schrittweise implementiert werden.

Systemvoraussetzungen und Download

Die für deutsch- und englischsprachige Systeme ausgelegte Anwendung steht ab sofort kostenfrei in den jeweiligen App-Stores bereit. Vorausetzung für die Installation ist mindestens iOS 17.0 bei Apple-Geräten beziehungsweise Android 9 auf Geräten mit Google-Betriebssystem.

Weitere Informationen und Download: https://news.fotocommunity.de/neue-app/