Die Lomographische Gesellschaft präsentiert:

Joseph Petzval Métamorphose 35 f/1.8 Focus-Coupled Bokeh Control Art Lens

DIE RÜCKKEHR EINES MISSVERSTANDENEN OPTISCHEN MEISTERWERKS

Fotografie und Videografie mit einem völlig neuen Look: Eine neue Focus-Coupled Bokeh Control Art Lens aus der Joseph Petzval Art Lens Serie für Sony E, Canon RF & Nikon Z Mounts.

JENSEITS DES SWIRLS UND HINEIN IN DEN VORTEX

Wir gehen über den romantischen, traumhaften Swirl hinaus, der die Petzval-Objektivreihe bisher geprägt hat, und präsentieren ein Objektiv, das eine Vielzahl neuer und immersiver Bildstile in einem vereint. Auf der höchsten Bokeh-Stufe ist das Joseph Petzval Métamorphose darauf ausgelegt, eine kraftvolle, die Wahrnehmung verzerrende optische Verformung zu erzeugen, die den Blick auf die Bildmitte lenkt und ein phänomenales Gefühl von Bewegung erzeugt. Lichtquellen verwandeln sich in helle Kugeln, die sich im Bokeh zu kometenartigen Formen ausdehnen. Bei kurzen Fokusentfernungen erzeugt das Objektiv ein faszinierendes Wechselspiel zwischen Verwirbelung und Ausdehnung im Bokeh, das das Motiv fast aus dem Bild springen lässt. Auf der niedrigsten Bokeh-Stufe werden die Bildränder allmählich weicher, begleitet von Bokeh-Hintergrundstrukturen, die an Seifenblasen erinnern, wodurch ein ruhiger und dennoch charaktervoller Look entsteht. Mit zwei völlig unterschiedlichen Looks und vielen Variationen dazwischen ist die Joseph Petzval Métamorphose ein äußerst vielseitiges Werkzeug, das Künstler:innen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen kreativen Entscheidungen für jede Szene zu treffen.

HANDGEFERTIGT MIT HISTORISCHER TRADITION

Angetrieben von dem tiefen Wunsch, die revolutionären Formeln zu verstehen, mit denen die Menschheitsgeschichte festgehalten wurde, haben wir uns daran gemacht, unsere Joseph Petzval Art Lens Serie um ein weiteres, historisch inspiriertes Objektiv zu erweitern. Viele frühe Objektivkonstrukteure strebten danach, Objektive zu entwerfen, die möglichst neutrale Ergebnisse liefern. Aber das ist natürlich nicht unser Stil. Im Rahmen unserer Recherchen haben wir uns mit dem Werk des deutschen Mathematikers und Physikers Carl Friedrich Gauß beschäftigt, den wir liebevoll als den Paten von Herrn Petzval betiteln. Sein 1817 entwickeltes Gauß-Objektiv erzeugte bemerkenswerte Abberationen in Form von Koma und Astigmatismus; „optische Fehler“, die so ausgeprägt waren, dass das Objektiv für die Fotografie als ungeeignet erklärt und stattdessen in Teleskopen eingesetzt wurde. Doch wir haben uns diese „Fehler“ genauer angesehen und daraus eine eigene Vision abgeleitet: ein modernes Foto- und Filmobjektiv zu entwickeln, das auf einem Design basiert, das von den frühen Fotograf:innen ausdrücklich abgelehnt wurde. Wir sahen darin die faszinierende Gelegenheit, eine missverstandene optische Formel in das moderne kreative Werkzeugset zu integrieren.

EIN VISUELLER SPIELPLATZ

Die Joseph Petzval Métamorphose verleiht sowohl der Fotografie als auch der Videografie einen neuen Look und eröffnet völlig neue Möglichkeiten des Storytellings. Wer mit der aktuellen Petzval-Produktreihe vertraut ist, erkennt vielleicht Elemente des charakteristischen Swirl-Effekts zwischen den sich verändernden Schichten innerhalb der Bokeh-Effekte dieses neuen optischen Designs. Mit den neuen stilistischen Möglichkeiten kannst du nun noch komplexere Handlungsstränge entwickeln: Bringe Dynamik in statische Szenen, unterstreiche die intensive Verwirrung einer Figur, lass die Grenzen zwischen Raum und Zeit verschwimmen oder rekreiere sogar klassische Horrormotive. Wie bei jedem Petzval-Objektiv von Lomography lässt sich die Stärke des Bokeh-Effekts in sieben Stufen einstellen und durch Anpassung von Blende und Fokus weiter verfeinern. Dank der vielen Justierungsmöglichkeiten können Kreative den Look ihrer Aufnahmen genau auf die Anforderungen jedes Projekts und ihre persönliche Vision abstimmen.

FOLGE DEM GESCHEHEN

Mit 180° Fokusweg, Follow-Focus-Kompatibilität, einer integrierten 1/4-Zoll-Objektivhalterung und stufenlosen Steuerringen, die stabile und intuitive Handhabung bei Aufnahmen aus der Hand, auf einem Stativ und mit Gimbal gewährleisten, ist die Joseph Petzval Métamorphose perfekt für Fotografie wie auch Videografie. Der Fokus-, Blenden- und der spezielle Bokeh-Steuerring lassen sich manuell oder über Cinema-Gear einstellen, während unser fokusgekoppelter Mechanismus Fokusverschiebungen verhindert, die den Erzählfluss stören könnten. Dadurch lässt sich die visuelle Stimmung mittels subtiler Übergänge oder einer progressiven Isolierung des Motivs mühelos anpassen, um einzigartig immersive Videoaufnahmen zu erschaffen.

TECHNISCHE DETAILS:

Brennweite: 35 mm

Blende: duales Blendensystem

• Stufenlose Iris-Blende: f/1.8 – f/22

• Drop-In Blendenplatten

Drehung zur Steuerung von Iris & Bokeh: 90°

Sichtfeld: 62°

Objektivbajonett: Canon RF, Nikon Z, Sony E

Objektivaufbau: 6 Elemente in 5 Gruppen

Naheinstellgrenze: 0.35 m

Filtergewinde: 67 mm

Linsenbeschichtung: mehrfachbeschichtet

Elektronische Kontakte: Nein

Fokusmechanismus: Helikoid

Fokusweg: 180°

Abnehmbare Streulichtblende: Ja

Integrierte 1/4-Zoll-Objektivhalterung: JaYes

Follow-Focus-Kompatibilität: MOD 0.8

DIE PETZVAL-REISE GEHT WEITER

Seit vielen Jahren fasziniert uns die Geschichte von Joseph Petzval – nicht nur wegen seiner bahnbrechenden Forschungen und Fortschritte im Objektivdesign, sondern auch wegen der Tatsache, dass dieser durch seine Neugierde inspirierte Mann weitgehend aus den Geschichtsbüchern verschwunden ist. Mit revolutionärem Geist sagte Petzval einmal: „Die Menschheit existiert nicht um der Wissenschaft willen, sondern die Wissenschaft sollte betrieben werden, um die Bedingungen der Menschheit zu verbessern.“ Aus der Perspektive der Fotografie hat er zweifellos unsere Lebensbedingungen verbessert und wir werden uns bemühen, sein bleibendes Vermächtnis noch viele Jahre am Leben zu erhalten. In Anlehnung an Petzvals innovativen und experimentierfreudigen Geist verleiht die Joseph Petzval Métamorphose dem Petzval-Bokeh, das wir kennen und lieben, eine ganz neue Ebene.