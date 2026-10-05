Venus Optics erweitert sein Laowa-Sortiment um das Laowa ACRIS 35mm f/2.8 1X AF Macro APO. Das Vollformatobjektiv besitzt eine Brennweite von 35 mm und erreicht im Makrobereich einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:1. Damit lassen sich Motive in Lebensgröße auf dem Kamerasensor abbilden.
Die vergleichsweise kurze Brennweite unterscheidet das ACRIS von klassischen Makroobjektiven mit beispielsweise 90 oder 180 mm. Dadurch soll mehr von der Umgebung eines Motivs im Bild erhalten bleiben. Laowa positioniert das Objektiv entsprechend nicht nur für Nahaufnahmen, sondern auch für Anwendungen, bei denen Motiv und Umfeld gemeinsam gezeigt werden sollen.
Der optische Aufbau besteht aus 13 Elementen in zehn Gruppen. Laowa setzt auf eine apochromatische Konstruktion, kurz APO. Sie soll sowohl longitudinale als auch laterale chromatische Aberrationen reduzieren und damit Farbsäume in scharfen sowie unscharfen Bildbereichen begrenzen.
Auch bei einem Abbildungsmaßstab von 1:1 verspricht der Hersteller eine hohe Schärfe bis in die Bildränder.
Das Laowa ACRIS 35mm f/2.8 1X AF Macro APO wird in mehreren Bajonettvarianten angeboten. Autofokus gibt es laut Hersteller für Sony E, Canon EF und Nikon Z. Für Canon RF und L-Mount sind dagegen Versionen mit manueller Fokussierung vorgesehen.
Der Verkaufsstart erfolgt Anfang Oktober. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 539 Euro.
Pressemitteilung Laowa:
LAOWA ACRIS AF 35mm f/2.8 1X Macro APO
Das weltweit erste 35mm 1X Makroobjektiv mit Autofokus für Vollformat
Abgeleitet vom lateinischen Begriff für „scharf“ und „durchdringend“, steht ACRIS für kompromisslose Auflösung und makellose Bildklarheit. Als wegweisender Auftakt im Bereich der AutofokusMakrofotografie legt diese Serie den Grundstein für eine künftige Premium-Produktreihe spezialisierter Brennweiten.
Das ACRIS ist das weltweit erste Vollformat-Autofokus-Objektiv mit 35mm Brennweite, das eine echte 1:1-Makrovergrößerung bietet und damit völlig neue Perspektiven in der Weitwinkel-Makrofotografie eröffnet. Durch die feine Abstimmung aus lebensgroßem Abbildungsmaßstab und vielseitigem Weitwinkel fängt es faszinierende Details ein, während der charakteristische Kontext der Umgebung erhalten bleibt.
Highlights:
- Maßstabsgetreue 1-fache Vergrößerung
- Präziser Autofokus
- Umschalten von AF* auf MF (*AF Sony FE, Canon EF, Nikon Z)
- Frei belegbare Funktionstaste (Sony FE, Canon EF, Nikon Z)
- 35mm Weitwinkel-Makro
- Blende f/2.8
- APO-Design für eine hohe Farbkorrektur
- USB-C-Anschluss für Firmware Updates (AF-Versionen)
Speziell für die professionelle Makrofotografie entwickelt, überzeugt das Objektiv durch gestochen scharfe Abbildungsergebnisse von Ecke zu Ecke, eine effektive Korrektur chromatischer Aberrationen und einen präzisen, schnellen Autofokus. Seine hohe Lichtstärke ermöglicht ein kreatives Spiel mit der Schärfentiefe, während das langlebige Ganzmetallgehäuse die nötige Robustheit für den täglichen Praxiseinsatz garantiert. Damit wird das ACRIS zum idealen Werkzeug für ausdrucksstarke Nahaufnahmen in der Produkt-, Food- und Naturfotografie.
Die Modelle für Sony FE, Canon EF und Nikon Z besitzen einen präzisen und schnellen Autofokus, der sich auf manuellen Fokus umstellen lässt. Um den AF-Modus zu aktivieren, dreht man den Fokusring in Richtung Unendlichkeit bis auf die AF-Markierung. Die Modelle Canon RF und L-Mount sind rein manuelle Objektive.
Die Naheinstellgrenze von 180mm bietet praktischen Arbeitsraum für eine Beleuchtungsgestaltung und reduziert Störungen bei kleinen oder empfindlichen Motiven.
Der schnelle Autofokus wird unterstützt von 0,5m bis unendlich.
Das neue LAOWA ACRIS AF 35mm f2.8 1X Macro APO verfügt über ein 72mm (AF) / 67mm (MF) Filtergewinde, welches die Möglichkeit bietet, verschiedene Filter wie CPL oder ND-Filter zu verwenden
Technische Daten
- Brennweite: 35mm
- Bildwinkel: 63,4°
- Sensortyp: Vollformat
- Maximale Blendenöffnung: f/2.8
- Minimale Blendenöffnung: f/22
- Blendenlamellen: 9 (AF FE, EF, Z)
- Blendenlamellen: 13 (MF R, L)
- Blendeneinstellung: elektronisch/manuell
- Blendenring: rastet (Modelle mit MF)
- Optischer Aufbau: 13 Elemente in 10 Gruppen
- Fokussierung: Autofokus / manueller Fokus
- Naheinstellgrenze: 180mm (AF ab 0,5m)
- Min. Arbeitsabstand: 48,6mm
- Abbildungsmaßstab: 1:1
- Filtergewinde: AF 72mm | MF 67mm
- Abmessungen (DxL): EF ca. 79×87,4mm | FE 79x114mm
- Gewicht: FE ca. 560g | Z ca. 570g | EF ca. 530g
- Material: Metall
- Anschlüsse Autofokus: FE, EF, Z
- Anschlüsse manuell: R, L
Lieferumfang
Objektiv, Rückdeckel, Frontdeckel, Gegenlichtblende
Verfügbarkeit und Preis:
Das LAOWA ACRIS AF 35mm f2.8 1X Macro APO für 539,– € (UVP) ist im gut sortierten Fotohandel erhältlich. Die Erstauslieferung startet Anfang Oktober 2026.
|Anschluss
|GTIN
|Nikon Z
|6940486705546
|Sony FE
|6940486705522
|Canon EF
|6940486785036
|Canon RF
|6940486705539
|L-Mount
|6940486705553
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