Venus Optics erweitert sein Laowa-Sortiment um das Laowa ACRIS 35mm f/2.8 1X AF Macro APO. Das Vollformatobjektiv besitzt eine Brennweite von 35 mm und erreicht im Makrobereich einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:1. Damit lassen sich Motive in Lebensgröße auf dem Kamerasensor abbilden.

Die vergleichsweise kurze Brennweite unterscheidet das ACRIS von klassischen Makroobjektiven mit beispielsweise 90 oder 180 mm. Dadurch soll mehr von der Umgebung eines Motivs im Bild erhalten bleiben. Laowa positioniert das Objektiv entsprechend nicht nur für Nahaufnahmen, sondern auch für Anwendungen, bei denen Motiv und Umfeld gemeinsam gezeigt werden sollen.

Der optische Aufbau besteht aus 13 Elementen in zehn Gruppen. Laowa setzt auf eine apochromatische Konstruktion, kurz APO. Sie soll sowohl longitudinale als auch laterale chromatische Aberrationen reduzieren und damit Farbsäume in scharfen sowie unscharfen Bildbereichen begrenzen.

Auch bei einem Abbildungsmaßstab von 1:1 verspricht der Hersteller eine hohe Schärfe bis in die Bildränder.

Das Laowa ACRIS 35mm f/2.8 1X AF Macro APO wird in mehreren Bajonettvarianten angeboten. Autofokus gibt es laut Hersteller für Sony E, Canon EF und Nikon Z. Für Canon RF und L-Mount sind dagegen Versionen mit manueller Fokussierung vorgesehen.

Der Verkaufsstart erfolgt Anfang Oktober. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 539 Euro.

Pressemitteilung Laowa: