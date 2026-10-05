Die deutsche Imaging-Branche setzt neue Zeichen: Ab 2027 zieht die Imaging World nach Köln und wird als „Imaging World inspired by photokina“ gemeinsam von Koelnmesse und Ringfoto weiterentwickelt. Damit kehrt ein zentraler Branchenevent an den traditionsreichen Imaging-Standort Köln zurück – mit einem eigenständigen Konzept, das Technik, kreative Praxis und persönliche Begegnungen verbindet. Bewegung gibt es auch im Fotofachhandel: Foto Erhardt übernimmt den bisherigen Fuji-Store in Nürnberg und baut ihn zum markenübergreifenden Vollsortimenter aus. Zudem war der Deutsche Fotorat mit sieben Vertreter bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Kulturrats in Berlin präsent.

Die wichtigsten Imaging Business News der KW 41/26 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE und DigitalPHOTO.

Imaging Business News KW 41/26:

Imaging is coming home: Imaging World ab 2027 “inspired by photokina”

Die Imaging World zieht ab dem kommenden Jahr 2027 nach Köln. Das Festival für Foto, Video und Content Creation heißt dann „Imaging World inspired by photokina“ und findet auf dem Gelände der Koelnmesse vom 24. bis 26. September statt. Den Standortwechsel haben Ringfoto und die Koelnmesse am 2. Oktober im Rahmen der diesjährigen Imaging World 2026 in Nürnberg bekannt gegeben. Die Veranstaltung verbindet Technik zum Live-Testen, kreative Praxis und persönliche Begegnungen innerhalb der Imaging-Branche. Die ersten Reaktionen von Ausstellern und Besuchern waren überaus positiv.

Mit der Übernahme der Veranstalterrolle ab 2027 bringt die Koelnmesse ihre internationale Messekompetenz und ihr Netzwerk ein, um die „Imaging World inspired by photokina“ als zentrale Plattform für Fotografie, Video und Content Creation weiterzuentwickeln. Ringfoto bleibt als zentraler Partner eng eingebunden und steuert seine Marktkenntnis, sein Netzwerk in Industrie und Fachhandel sowie prägende Bestandteile des bisherigen Veranstaltungskonzepts bei. Die photokina hat Köln über Jahrzehnte als wichtigen Treffpunkt der internationalen Foto- und Imaging-Branche geprägt. Wichtig zum Verständnis: Eine Neuauflage der photokina ist die Imaging World nicht, sondern zeigt ein eigenständiges Format “inspired by photokina”, nämlich dass die Branche einen bedeutende zentralen Event mit starkem Erlebnischarakter braucht.

Mitglieder-Versammlung Deutscher Kulturrat

Die jährliche Mitglieder-Versammlung vom Deutschen Kulturrat fand am 25. September 2026 in Berlin statt. Der Deutsche Fotorat hat hier sieben Stimmen und war auch mit sieben Vertreter:innen vor Ort. Es nahmen teil: Bernd Lammel (für den DJV), Mila Hacke (für den BVAF), Christian Klant (für den BFF), Anna Gripp (für die DGPh), Dagmar Schwelle (für FREELENS), Alexandra Lechner (für den Female Photoclub) und Hanns-Peter Frentz (für die AG Fotoerbe). Am Vorabend wurde der Deutsche Kulturpolitikpreis 2026 an die Schauspielerin Iris Berben verliehen. In einer feierlichen Veranstaltung in der Staatsbibliothek zu Berlin würdigte der Deutsche Kulturrat Berbens jahrzehntelanges Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus sowie ihren Einsatz für Erinnerungskultur, jüdisches Leben und demokratische Bildung.

Foto Erhardt übernimmt Fuji-Store in Nürnberg

Foto Erhardt übernimmt zum 19. Oktober 2026 den bisherigen Fuji-Store in der Adlerstraße 34 in Nürnberg und erweitert damit sein bundesweites Standortnetz. Nach einer kurzen Umbauphase wird der rund 180 Quadratmeter große Standort im November 2026 als Foto Erhardt Store wiedereröffnet.

Mit der Übernahme entwickelt Foto Erhardt den bestehenden, auf Fujifilm spezialisierten Fachhandelsstandort zu einem markenübergreifenden Vollsortimenter für Fotografie und Video weiter. Fujifilm bleibt dabei ein fester und wichtiger Bestandteil des Sortiments. Kunden können auch künftig auf eine umfangreiche Auswahl an Fujifilm-Produkten sowie die entsprechende fachkundige Beratung vor Ort zählen. Gleichzeitig wird das Angebot um weitere Marken und Produktbereiche aus dem Foto- und Videosegment erweitert.