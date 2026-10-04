Sofortbild vs. digitale Fotos: Eine aktuelle Umfrage untersucht, welche Bildformen die Gen Z mit besonderen Erinnerungen verbinden. Sofortbilder schneiden dabei in mehreren Kategorien gut ab – KI-generierte Bilder spielen dagegen nur eine geringe Rolle.

Trotz Smartphone-Kameras und generativer KI haben physische Fotos für viele junge Erwachsene offenbar weiterhin einen hohen Stellenwert. Das geht aus einer Civey-Umfrage hervor, die im Auftrag von Fujifilm instax durchgeführt wurde. Befragt wurden 2.000 Menschen zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland.

Bei der Frage nach besonderen Momentaufnahmen nannten 47 Prozent der Befragten Sofortbilder. Digitale Bilder kamen auf 31 Prozent, klassische Fotoabzüge auf 15 Prozent. KI-generierte Bilder wurden von 5 Prozent der Befragten genannt.

Damit werden Sofortbilder in dieser Kategorie häufiger mit besonderen Momenten verbunden als die anderen abgefragten Bildformen. Die Ergebnisse stammen allerdings aus einer vom Hersteller Fujifilm beauftragten Untersuchung.

Bei spontanen Momenten fast gleichauf

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei spontanen und ungestellten Situationen. 43 Prozent der Befragten nannten hier Sofortbilder, digitale Fotos kamen mit 42 Prozent auf einen nahezu identischen Wert. Klassische Fotoabzüge erreichten bei dieser Frage 8 Prozent.

Anders fällt das Ergebnis beim emotionalen Erinnerungswert aus. Hier liegen klassische Fotoabzüge mit 38 Prozent vorn. Sofortbilder erreichen 34 Prozent, digitale Fotos 23 Prozent.

Haptische Erinnerungen spielen eine Rolle

Die Befragung ging auch der Frage nach, was den Reiz von Sofortbildkameras ausmacht. 48 Prozent nannten die Möglichkeit, Erinnerungen physisch festzuhalten. Für 47 Prozent ist das Festhalten spontaner Situationen ein wichtiger Aspekt.

Weitere genannte Gründe sind das direkte Verschenken eines Bildes mit 43 Prozent sowie der Charakter als Einzelstück und der nostalgische Aspekt mit jeweils 40 Prozent.

Fujifilm sieht darin einen Hinweis darauf, dass physische Fotos auch für eine mit Smartphones und digitalen Medien aufgewachsene Generation relevant bleiben. Die Interpretation stammt allerdings vom Auftraggeber der Untersuchung und geht über die reinen Umfragewerte hinaus.

Sofortbildkameras auch bei Feiern genutzt

Nach Angaben von Fujifilm haben rund die Hälfte der Befragten bereits bei Partys, Familienfeiern oder Treffen mit Freunden eine Sofortbildkamera verwendet. Auch Reisen und Hochzeiten werden als Anlässe genannt, bei denen die Kameras zum Einsatz kommen.

Die Ergebnisse legen damit nahe, dass Sofortbilder bei den befragten 18- bis 29-Jährigen nicht nur mit Erinnerungen verbunden werden, sondern auch praktisch im sozialen Umfeld genutzt werden.

Pressemitteilung Fujifilm: