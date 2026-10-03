Für den Deutschen Fotobuchpreis 26|27 sind mehr als 370 Titel eingereicht worden. Eine Jury aus Fachleuten für Fotografie, Kunst und Buchgestaltung kam dafür in der Städtischen Galerie im Leeren Beutel in Regensburg zusammen. Aus den Einreichungen stellte sie die Liste der Nominierten zusammen.
Der Wettbewerb umfasst zwölf Kategorien. Berücksichtigt werden unter anderem Ausstellungskataloge, Fotoreportagen, Künstlerbücher, konzeptionelle Bildbände und monografische Werkverzeichnisse. Hinzu kommen Publikationen über Fotogeschichte, Fototechnik und Fototheorie sowie Self-Publishing-Projekte und studentische Arbeiten.
Welche der nominierten Bücher eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille erhalten, steht noch nicht öffentlich fest.
An der diesjährigen Jurysitzung beteiligten sich sechs Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen der Fotografie- und Buchszene. Damit flossen nach Angaben der Veranstalter Perspektiven aus Fotografie, Kunstgeschichte, Buchgestaltung, Forschung und Verlagswesen in die Auswahl ein.
Nominierte kommen zur Frankfurter Buchmesse
Die erste öffentliche Station der nominierten Bücher ist die Frankfurter Buchmesse. Dort sollen die Titel des Jahrgangs 26/27 vom 7. bis 11. Oktober 2026 präsentiert werden. Am Stand in Halle 3.0, J153 sind außerdem mehrere rund 30-minütige Gespräche rund um Fotografie und Fotobücher geplant. Thematisch soll es unter anderem um die Gestaltung und Veröffentlichung von Fotobüchern sowie um deren heutige Bedeutung gehen.
Preisverleihung im November in Regensburg
Die eigentliche Preisverleihung folgt am 21. November 2026 um 18.30 Uhr in der Städtischen Galerie im Leeren Beutel in Regensburg. Dann soll bekannt gegeben werden, welche Bücher in den zwölf Kategorien Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen erhalten.
Pressemitteilung Deutscher Fotobuchpreis:
Das INTERNATIONALE FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER präsentiert:
Fotobuch-Gipfeltreffen in Regensburg. Die Nominierten des Deutschen Fotobuchpreises 26|27 stehen fest. Die Jury hat entschieden und schickt die Nominierten auf die Frankfurter Buchmesse.
Vor wenigen Tagen kamen bei frühherbstlichen Temperaturen Foto- und Kunstbuchexpert*innen in der Städtischen Galerie im »Leeren Beutel« in Regensburg zusammen. Auf Einladung des »Internationalen Festivals Fotografischer Bilder« trafen sich fünf international tätige Juror*innen, um aus über 370 eingereichten Fotobuchtiteln die »Nominierten« – oder wie es im Buchhandel heißt, eine »Longlist« zusammenzustellen. Teilnahmeberechtigt waren Personen, Verlage und Institutionen, die im D-A-CH-Raum wohnhaft sind oder geboren wurden.
Jedes Jahr werden besondere Leistungen von Verlagen, Künstler*innen, Herausgeber*innen, Autor*innen und Gestalter*innen mit dem Fokus auf fotografische Bilder in Buchform ausgezeichnet. Vergeben werden Gold-, Silber- und Bronzemedaillen in zwölf Kategorien, die der Vielfalt des fotografischen Mediums gerecht werden und die inhaltliche und thematische Diversität der Publikationen abbilden.
Vom Ausstellungskatalog über Fotoreportagen bis zum Künstlerbuch. Vom konzeptionellen Bildband bis hin zu monographischen Werkverzeichnissen. Von Fotogeschichte über Fototechnik bis zu fototheoretischen Abhandlungen. Von Self-Publishing bis hin zu studentischen Projekten und Abschlussarbeiten.
Eine Jury aus international renommierten Foto-Kunst-Buch-Expert*innen zeichnen die eingereichten Titel mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen aus.
Folgende Foto-Kunst-Buchexpert*innen nahmen dieses Jahr an der Jurysitzung teil (in alphabetischer Reihenfolge):
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Laura Ettel (Künstlerin und Kuratorin Leica Galerie Wien)
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Dr. Katharina Günther (Kuratorin am Zentrum für verfolgte Künste in Solingen und Preisträgerin Kategorie Theorie und Essayistik 2023)
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Hans-Michael Koetzle (Autor, Publizist und Kulturpreisträger der DGPh, München)
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Uta Kopp (Buchgestalterin, Köln)
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Prof. Lotte Reimann (Professur »Fotografie und Identität«, Hochschule München)
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Prof. Dr. Bernd Stiegler (Professor Universität Konstanz)
Erste Station der von der Jury nominierten, aber noch nicht ausgezeichneten Titel ist die Frankfurter Buchmesse vom 7. bis 11. Oktober 2026.
Seit 2023 ist der Fotobuchpreis fest in das INTERNATIONALE FESTIVAL FOTOGRAFISCHER BILDER integriert. Am 21. November 2026 wird die feierliche Preisverleihung des Deutschen Fotobuchpreises in Regensburg in der Städtsichen Galerie stattfinden.
Weitere Informationen
Fotobuch-Talks in Frankfurt auf der Buchmesse
Der Deustche Fotobuchpreis ist wieder dabei, auf der weltweit größten Bücherschau in Frankfurt vom 7. bis 11. Oktober 2026. Gezeigt werden nicht nur die frisch nominierten Fotobücher des Jahrganges 26/27, der gerade von unserer Jury begutachtet wurde, sondern direkt am Stand in Halle 3.0 J153 werden mehrere LIVE-Gespräche mit und vor Publikum veranstaltet.
In den Interviews mit Foto- und Buchkunst-Expert*innen, die jeweils etwa 30 Minuten dauern werden, geht es insbesondere darum, wie Fotobücher gemacht werden, warum sie gemacht wurden und welche Relevanz sie heute noch haben?
Mit dabei bei den Fotobuch-Talks in Frankfurt sind dieses Jahr:
Mittwoch, 7.10., 16 Uhr
Rüdiger Glatz
Künstler, Verleger, Unternehmer und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh)
»Fotografie und Buch 2026«
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Donnerstag, 8.10., 15.00 Uhr
Markus Hartmann
Fotobuch-Verleger, Stuttgart
»Über das Verlegen von Fotobüchern«
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Donnerstag, 8.10., 16.00 Uhr
Uta Kopp
Grafik Designerin und Fotobuchgestalterin, Köln
»Über das Gestalten von Fotobüchern«
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Freitag, 9.10., 16.00 Uhr
Victor Balko
Fotobuchgestalter, Frankfurt am Main
»Warum Fotobücher?«
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Samstag, 10.10., 15.00 Uhr
Dr. Helene Roth
Foto- und Kunsthistorikerin, LMU München und Goldpreisträgerin Kategorie Fototheorie 2025
»Fotobuchpreis Goldmedaille 2025. Kategorie Fototheorie.«
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Samstag, 10.10., 16.00 Uhr
Birte Kreft
Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst
»Stiftung Buchkunst. 60 Jahre schöne Bücher«
Nach einem Jahr Ausstellungstour:
Letzte Station in Reutlingen für den Jahrgang 25/26!
Vom 22. September bis 14. November 2026 ist der Preisträger-Jahrgang 25/26 in Baden-Württemberg in Reutlingen in der Stadtbibliothek zu sehen. Damit wird die Ausstellungstour des Jahrganges, der 2025 ausgezeichnet wurde, beendet. Alle 2025 ausgezeichneten Bücher werden anschließend in Regensburg in das Fotobuch-Preis-Archiv integriert. Mindestens 35.000 Besucher haben dann die ausgezeichneten Bücher in den vergangenen 12 Monaten gesehen und sie in der Hand gehabt. Danke an alle Ausstellungsorte! Großartige Arbeit!
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