Für den Deutschen Fotobuchpreis 26|27 sind mehr als 370 Titel eingereicht worden. Eine Jury aus Fachleuten für Fotografie, Kunst und Buchgestaltung kam dafür in der Städtischen Galerie im Leeren Beutel in Regensburg zusammen. Aus den Einreichungen stellte sie die Liste der Nominierten zusammen.

Der Wettbewerb umfasst zwölf Kategorien. Berücksichtigt werden unter anderem Ausstellungskataloge, Fotoreportagen, Künstlerbücher, konzeptionelle Bildbände und monografische Werkverzeichnisse. Hinzu kommen Publikationen über Fotogeschichte, Fototechnik und Fototheorie sowie Self-Publishing-Projekte und studentische Arbeiten.

Welche der nominierten Bücher eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille erhalten, steht noch nicht öffentlich fest.

An der diesjährigen Jurysitzung beteiligten sich sechs Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen der Fotografie- und Buchszene. Damit flossen nach Angaben der Veranstalter Perspektiven aus Fotografie, Kunstgeschichte, Buchgestaltung, Forschung und Verlagswesen in die Auswahl ein.

Nominierte kommen zur Frankfurter Buchmesse

Die erste öffentliche Station der nominierten Bücher ist die Frankfurter Buchmesse. Dort sollen die Titel des Jahrgangs 26/27 vom 7. bis 11. Oktober 2026 präsentiert werden. Am Stand in Halle 3.0, J153 sind außerdem mehrere rund 30-minütige Gespräche rund um Fotografie und Fotobücher geplant. Thematisch soll es unter anderem um die Gestaltung und Veröffentlichung von Fotobüchern sowie um deren heutige Bedeutung gehen.

Preisverleihung im November in Regensburg

Die eigentliche Preisverleihung folgt am 21. November 2026 um 18.30 Uhr in der Städtischen Galerie im Leeren Beutel in Regensburg. Dann soll bekannt gegeben werden, welche Bücher in den zwölf Kategorien Gold-, Silber- oder Bronzemedaillen erhalten.

Pressemitteilung Deutscher Fotobuchpreis: