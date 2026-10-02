Die Imaging World verlässt Nürnberg. Ab 2027 richten die Koelnmesse und Ringfoto das Festival für Foto, Video und Content Creation unter dem Namen„Imaging World inspired by photokina“ gemeinsam in Köln aus.

Die Imaging World bekommt 2027 eine neue Heimat. Wie Ringfoto und die Koelnmesse bei den TIPA World Awards in Nürnberg bekannt gaben, zieht das Festival für Foto, Video und Content Creation nach Köln um. Dort läuft es vom 24. bis 26. September 2027 unter dem Namen „Imaging World inspired by photokina“ auf dem Messegelände.

Anknüpfen an die photokina-Tradition

Köln war über Jahrzehnte der Ort, an dem sich die internationale Foto- und Imaging-Branche traf. Der neue Namenszusatz greift diese Geschichte auf. Eine Wiederauflage der photokina soll die Imaging World nach Angaben der Veranstalter jedoch nicht werden. Sie bleibt ein eigenständiges Format mit neuen Inhalten.

Die Koelnmesse übernimmt 2027 die Veranstalterrolle. Ringfoto bleibt als Partner eingebunden und bringt Marktkenntnis sowie Kontakte zu Industrie und Fachhandel mit. Die Veranstalter wollen die Stärken des bisherigen Formats bewahren und gezielt weiterentwickeln.

Messe, Praxis und Austausch

Das Festival versteht sich als Mischung aus Produkterlebnis, kreativer Praxis, Community und Business. Es gibt eine klassische Ausstellung, interaktive Playgrounds sowie Workshops und Seminare. Besucher sollen sich mit Herstellern, Handel, professionellen Anwendern und Kreativen austauschen können. Neben Fotografie behandeln die Veranstalter Video, Audio, Licht, Software, Printing, Smartphone-Anwendungen und Content-Produktion.

Community und Fotowalks in der Stadt

Köln bringt aus Sicht der Veranstalter eine aktive Szene aus Foto-, Video- und Content-Creator-Community mit, dazu eine lebendige Medien- und Kreativwirtschaft und eine starke Hochschul- und Ausbildungsszene. Das soll schrittweise ins Programm einfließen. Geplant sind perspektivisch ausgewählte Fotowalks und Community-Formate im Stadtgebiet, nicht nur auf dem Messegelände.

Was noch offen ist

Programm, Aussteller und Ticketangebote für 2027 sind noch nicht veröffentlicht. Die Veranstalter haben angekündigt, sie zu einem späteren Zeitpunkt bekanntzugeben.