Mit einem Gewicht von nur 216 Gramm gehört das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE zu den leichtesten Autofokus-Festbrennweiten seiner Klasse im Sony-E-System. In der Praxis macht sich das sofort bemerkbar: Das Objektiv fällt mit dem geringen Gewicht an der Kamera kaum auf und eignet sich damit gut für längere Einsätze. Die Abmessungen sind mit 70 x 72 Millimeter zwar nicht gerade kompakt, aber auch nicht zu ausladend – im Grunde klassische Maße für die Brennweite und Lichtstärke.

Bei der Ausstattung verfolgt Samyang einen minimalistischen Ansatz. Neben dem Fokusring steht lediglich ein AF/MF-Schalter zur Verfügung. Zusätzliche Bedienelemente wie Blendenring, De-Click-Schalter (für eine rasterlose Verstellung eines Blendenrings) oder Funktionstasten fehlen. Damit positioniert sich das Objektiv deutlich einfacher als die Konkurrenz: Das Viltrox AF 35 mm f/1,8 Evo FE bietet beispielsweise einen Blendenring samt De-Click-Schalter sowie eine programmierbare Funktionstaste, während das Sony FE 35 mm f/1,8 zumindest eine Funktionstaste hat.

Im praktischen Einsatz zeigt sich das Samyang mit diesem reduzierten Bedienkonzept dafür angenehm unkompliziert. Der Fokusring bietet einen soliden Widerstand, könnte jedoch etwas fließender laufen. Das fällt vor allem bei feinfühligen manuellen Anpassungen auf, bleibt insgesamt aber ein Detail auf hohem Niveau.