Leicht, günstig und überraschend stark: Das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE will als unkomplizierte Festbrennweite für den Alltag überzeugen. Ob das gelingt, zeigt unser Labor- und Praxistest.
Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE
- Anschluss: FE-Mount
- Optischer Aufbau: 10 Elemente in 8 Gruppen
- Anzahl Blendenlamellen: 9
- Autofokus: ja
- Bildstabilisator: nein
- Gewicht: 216 g
- Preis: ca. 280 Euro (zum Zeitpunkt des Testberichts)
- www.lksamyang.com
Mit dem AF 35 mm f/1,8 P FE hat Samyang eine lichtstarke Festbrennweite für spiegellose Vollformatkameras im Sony-E-System auf den Markt gebracht. Die klassische 35-mm-Brennweite zählt zu den vielseitigsten Perspektiven in der Fotografie und eignet sich für ein breites Einsatzspektrum – von Street- und Reportagefotografie bis hin zu Reisen und spontanen Alltagsmotiven. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von rund 280 Euro gehört das Samyang zudem zu den günstigsten 35-mm-Objektiven mit Autofokus im Sony-E-System.
Die Lichtstärke von f/1,8 ermöglicht dabei nicht nur eine gezielte Freistellung des Motivs vor einem angenehm weichen Hintergrund, sondern erleichtert auch das Fotografieren bei schwächerem Umgebungslicht. In Kombination mit dem geringen Gewicht von nur 216 Gramm ergibt sich ein sehr mobiles Setup für den ganztägigen Einsatz.
Dafür verzichtet Samyang hier aber auf zusätzliche Bedienelemente wie einen Blendenring oder eine Funktionstaste. Wir haben das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE im Labor und in der Praxis getestet.
Kompakt und federleicht
Mit einem Gewicht von nur 216 Gramm gehört das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE zu den leichtesten Autofokus-Festbrennweiten seiner Klasse im Sony-E-System. In der Praxis macht sich das sofort bemerkbar: Das Objektiv fällt mit dem geringen Gewicht an der Kamera kaum auf und eignet sich damit gut für längere Einsätze. Die Abmessungen sind mit 70 x 72 Millimeter zwar nicht gerade kompakt, aber auch nicht zu ausladend – im Grunde klassische Maße für die Brennweite und Lichtstärke.
Bei der Ausstattung verfolgt Samyang einen minimalistischen Ansatz. Neben dem Fokusring steht lediglich ein AF/MF-Schalter zur Verfügung. Zusätzliche Bedienelemente wie Blendenring, De-Click-Schalter (für eine rasterlose Verstellung eines Blendenrings) oder Funktionstasten fehlen. Damit positioniert sich das Objektiv deutlich einfacher als die Konkurrenz: Das Viltrox AF 35 mm f/1,8 Evo FE bietet beispielsweise einen Blendenring samt De-Click-Schalter sowie eine programmierbare Funktionstaste, während das Sony FE 35 mm f/1,8 zumindest eine Funktionstaste hat.
Im praktischen Einsatz zeigt sich das Samyang mit diesem reduzierten Bedienkonzept dafür angenehm unkompliziert. Der Fokusring bietet einen soliden Widerstand, könnte jedoch etwas fließender laufen. Das fällt vor allem bei feinfühligen manuellen Anpassungen auf, bleibt insgesamt aber ein Detail auf hohem Niveau.
Beim Autofokus setzt Samyang auf einen Linear-STM-Motor, der in der CHIP-Labormessung eine Reaktionszeit von rund 0,43 Sekunden erreicht. Damit liegt das Objektiv im direkten Vergleich hinter dem Sony FE 35 mm f/1,8, das mit etwa 0,22 Sekunden nahezu doppelt so schnell fokussiert. Das Viltrox AF 35 mm f/1,8 Evo FE ist dagegen mit 0,64 Sekunden deutlich träger.
Bei der Genauigkeit kann das Samyang jedoch überzeugen. Der Autofokus trifft im CHIP-Testlabor sehr zuverlässig und liefert in den meisten Situationen präzise Ergebnisse. Im Praxistest in lichtschwächeren Umgebungen zeigt sich vereinzelt, dass die Schärfe nicht immer sofort perfekt sitzt, insgesamt bleibt die Trefferquote aber hoch. Unterm Strich ergibt sich ein Autofokus, der eine gute Geschwindigkeit bietet und mit solider Präzision überzeugt und sich für typische Alltagsmotive gut eignet.
Sehr gute Auflösung
Im CHIP-Testlabor zeigt das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE eine insgesamt äußerst überzeugende Abbildungsleistung. Bei der Auflösung wurden bei Offenblende 2.783 Linienpaare pro Bildhöhe im Bildzentrum gemessen, was 86 Prozent der maximal möglichen Auflösung der Labor-Messkamera Sony Alpha 7R IV sind. Zweifach abgeblendet sind es sogar 2.981 Linienpaare pro Bildhöhe beziehungsweise 92 Prozent. In den Bildecken erreicht das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE 80 Prozent bei Offenblende und 84 Prozent zweifach abgeblendet.
Das sind, bis auf den zweifach abgeblendeten Wert im Bildzentrum, durchweg bessere Werte als beim Sony FE 35 mm f/1,8. Das Viltrox AF 35 mm f/1,8 Evo FE liegt hier dagegen gleich auf oder schneidet sogar etwas besser ab, hat aber dafür einen deutlich trägeren Autofokus.
Auch bei weiteren optischen Eigenschaften zeigt das Samyang eine solide Leistung: Farbsäume treten im Test nur geringfügig auf und weitgehend unauffällig. In der Praxis macht sich das vor allem bei feinen Strukturen oder Gegenlichtsituationen positiv bemerkbar, da störende Farbränder kaum ins Gewicht fallen.
Auch Streulicht und Kontrastverluste werden insgesamt gut kontrolliert. Selbst bei schwierigeren Lichtbedingungen bleiben die Aufnahmen klar und kontrastreich, ohne dass es zu ausgeprägten Reflexionen oder Kontrastabfällen kommt.
Lediglich die Randabschattung (Vignette) ist bei Offenblende deutlich ausgeprägt und bleibt zweifach abgeblendet weiterhin erhalten, wenn auch wesentlich abgeschwächter. In der Nachbearbeitung oder durch einen leichten Beschnitt lässt sie sich zwar komplett entfernen, aber dennoch darf man diesen Aspekt nicht ignorieren. Wir empfehlen hierfür einen Blick auf die Vignetten-Bilder.
Unterm Strich liefert das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE eine insgesamt sehr ausgewogene Abbildungsleistung, die sich im direkten Vergleich mit teureren Alternativen gut behaupten kann und vor allem angesichts des günstigen Preises positiv überrascht.
Ein leichter Begleiter
Das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE richtet sich in erster Linie an Fotografen, die ein leichtes und preisgünstiges Allround-Objektiv für den Alltag suchen. Besonders für Street-, Reise- und Reportagefotografie spielt es seine Stärken aus, da es sich unauffällig einsetzen lässt und auch bei längeren Einsätzen nicht zur Belastung wird. Mit diesem Objektiv geht man gern bei einem Städtetrip auf Entdeckungstour – oder hat es als lichtstarke Alternative neben einem leichten Teleobjektiv im Kamerarucksack, um es im passenden Moment zu zücken.
Wer dagegen Wert auf eine umfangreiche Ausstattung mit zusätzlichen Bedienelementen oder einen besonders schnellen Autofokus legt, findet im Sony-E-System passendere Alternativen. Das Samyang konzentriert sich klar auf das Wesentliche und spricht damit vor allem Anwender an, die ein unkompliziertes und leichtes Setup bevorzugen. Mit einem Preis um die 280 Euro ist es zudem keine zu kostspielige Anschaffung.
Aus dem Testlabor
Vignettierung des Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE im Test
Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.
Unser Fazit: Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE im Test
Das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE überzeugt durch sehr gute Abbildungsleistung und sein geringes Gewicht. Bei der Ausstattung wurde im Hinblick auf den Preis allerdings gespart. Unterm Strich ist das Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE dennoch eine empfehlenswerte Festbrennweite für alle, die ein leichtes, unkompliziertes und preisgünstiges 35-mm-Objektiv suchen und auf zusätzliche Features verzichten können.
Was uns gefällt …
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preiswert
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leicht
-
leistungsstark
… und was nicht so gut ist
-
keine Fn-Taste
-
kein Blendenring
Technische Daten: Samyang AF 35 mm f/1,8 P FE
|Konstruiert für Sensorgröße / Bajonett
|Kleinbild / Sony E
|Brennweite an APS-C-Kamera (umgerechnet auf Kleinbild)
|52,5 mm
|Maximale Lichtstärke
|1,8
|Kleinste Blende
|22
|Konstruktion: Linsen / Gruppen
|10 / 8
|Blendenlamellen (Anzahl)
|9
|Naheinstellgrenze
|0,27 m
|Filtergröße
|62 mm
|Abmessungen / Gewicht
|70 x 72 mm / 216 g
|AF-Motor / AF/MF-Schalter
|● / ●
|Bildstabilisator /
mit mehr als einem Modus
|━ / ━
|Innenfokus
|●
|Funktionstaste (Fn)
|━
|Steuerrungs-/Blendenring /
De-Click-Schalter
|━ / ━
|Fokusbereichsbegrenzer
|━
|Gummidichtung am Bajonett
|●
|Streulichtblende /
Schutzbeutel/-tuch mitgeliefert
|● / ━
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