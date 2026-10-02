Die Finalisten der Nikon Comedy Wildlife Awards 2026 stehen fest. Aus mehr als 10.000 Einsendungen aus 112 Ländern hat die Jury unter anderem 40 Einzelbilder sowie Beiträge in den Kategorien Video, Portfolio und Nachwuchs ausgewählt.

Für die Endrunde wurden 40 Einzelaufnahmen ausgewählt. Hinzu kommen drei Finalisten in der Kategorie für Teilnehmer bis 16 Jahre, vier Portfolio-Beiträge und neun Videos. Zu den Motiven gehören unter anderem ein Kaiman, dessen Kopf wie mit einer Perücke bedeckt wirkt, ein Leopard im Handstand sowie ein Eisbär, der scheinbar mit einer Möwe ins Gespräch kommt.

Kameras und Safari als Preise

Die Teilnehmer konkurrieren in mehreren Kategorien, darunter Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien, Fische und andere Wasserlebewesen sowie Insekten. Separate Kategorien gibt es für junge Fotografen bis 25 Jahre und Jugendliche bis 16 Jahre. Außerdem werden Portfolios und Videos bewertet.

Als Hauptpreis ist eine Safari mit Alex Walker’s Serian in der Masai Mara vorgesehen. Zu den weiteren Preisen zählen unter anderem eine Nikon Z6III, eine Nikon Z50II und die Nikon ZR sowie weiteres Fotozubehör.

Wettbewerb soll Naturschutz unterstützen

Gegründet wurde der Wettbewerb 2015 von den Fotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam. Mit humorvollen Tieraufnahmen wollen die Initiatoren nach Aufmerksamkeit für Wildtiere und den Schutz ihrer Lebensräume schaffen.

In diesem Jahr unterstützt der Wettbewerb die Born Free Foundation. Die internationale Organisation engagiert sich für den Schutz von Wildtieren und bedrohten Arten sowie für den Erhalt natürlicher Lebensräume.

Jury mit Fotografen, Moderatoren und Comedians

Über die Gewinner entscheidet eine Jury mit Mitgliedern aus Fotografie, Medien und Naturschutz. Neu dabei sind unter anderem die Autorin und Moderatorin Roma Wells, die Tierfotografen Will Fortescue und Jamie Smart sowie der Comedian Stuart Goldsmith.

Zum bestehenden Jurorenteam gehören unter anderem Moderatorin Kate Humble, Schauspieler und Comedian Hugh Dennis sowie mehrere Tierfotografen. Auch Will Travers, Mitgründer der Born Free Foundation, ist Teil der Jury.

Gewinner werden im Dezember bekannt gegeben

Die Gesamtsieger sowie die Gewinner der einzelnen Kategorien sollen am 8. Dezember 2026 bei einer Veranstaltung in London bekannt gegeben werden. Anschließend werden die Finalisten vom 9. bis 13. Dezember in der Gallery@Oxo in London ausgestellt. Der Eintritt soll kostenlos sein.

Daneben gibt es einen Publikumspreis. Die öffentliche Abstimmung beginnt am 2. Oktober 2026 und läuft bis zum 1. März 2027. Unter den Abstimmenden soll zusätzlich ein Preisgeld von 500 britischen Pfund verlost werden.