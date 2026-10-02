Das Museum für Photographie Braunschweig widmet Käthe Buchler anlässlich ihres 150. Geburtstags eine Ausstellung. Unter dem Titel „Menschen und Bilder“ sind vom 3. Oktober bis 29. November 2026 Werke der Fotografin sowie Arbeiten weiterer Künstler zu sehen.

Buchlers Nachlass gehört seit 2003 zur Sammlung des Museums und wird zu großen Teilen als Depositum im Stadtarchiv Braunschweig aufbewahrt. Zum Bestand zählen rund 1.000 Glasnegative, etwa 240 Autochrome sowie Diapositive, Fotoalben, historische Abzüge und weitere Archivalien. Die neue Ausstellung soll weitere Perspektiven auf das Schaffen der Braunschweiger Fotografin eröffnen. Dabei sollen aktuelle Forschungsergebnisse und Recherchen berücksichtigt werden. Neben ihren Fotografien werden weitere künstlerische Arbeiten präsentiert.

Die Fotografien von Käthe Buchler werden in der Ausstellung mit Werken anderer Künstler in Beziehung gesetzt. Zu sehen sind Arbeiten von Frank Dömer, Christian Retschlag und August Sander.

Begleitend zur Ausstellung kündigt das Museum neue Sondereditionen an. Im weiteren Verlauf soll außerdem eine Publikation im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König erscheinen.

Die Ausstellung „Menschen und Bilder“ ist vom 3. Oktober bis 29. November 2026 im Museum für Photographie Braunschweig zu sehen.

Bild: Käthe Buchler, Selbstporträt, um 1905

Pressemitteilung Museum für Photographie Braunschweig: