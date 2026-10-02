Das Museum für Photographie Braunschweig widmet Käthe Buchler anlässlich ihres 150. Geburtstags eine Ausstellung. Unter dem Titel „Menschen und Bilder“ sind vom 3. Oktober bis 29. November 2026 Werke der Fotografin sowie Arbeiten weiterer Künstler zu sehen.
Buchlers Nachlass gehört seit 2003 zur Sammlung des Museums und wird zu großen Teilen als Depositum im Stadtarchiv Braunschweig aufbewahrt. Zum Bestand zählen rund 1.000 Glasnegative, etwa 240 Autochrome sowie Diapositive, Fotoalben, historische Abzüge und weitere Archivalien. Die neue Ausstellung soll weitere Perspektiven auf das Schaffen der Braunschweiger Fotografin eröffnen. Dabei sollen aktuelle Forschungsergebnisse und Recherchen berücksichtigt werden. Neben ihren Fotografien werden weitere künstlerische Arbeiten präsentiert.
Die Fotografien von Käthe Buchler werden in der Ausstellung mit Werken anderer Künstler in Beziehung gesetzt. Zu sehen sind Arbeiten von Frank Dömer, Christian Retschlag und August Sander.
Begleitend zur Ausstellung kündigt das Museum neue Sondereditionen an. Im weiteren Verlauf soll außerdem eine Publikation im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König erscheinen.
Die Ausstellung „Menschen und Bilder“ ist vom 3. Oktober bis 29. November 2026 im Museum für Photographie Braunschweig zu sehen.
Bild: Käthe Buchler, Selbstporträt, um 1905
Pressemitteilung Museum für Photographie Braunschweig:
Menschen und Bilder
Käthe Buchler zum 150. Geburtstag. Eine Fotografin aus Braunschweig – neue Aspekte zum Werk
03.10. – 29.11.2026
Das Museum für Photographie Braunschweig feiert 2026 mit einem umfangreichen Programm den 150. Geburtstag der Braunschweiger Fotografin Käthe Buchler (11.10.1876-14.09.1930), deren Nachlass sich seit 2003 in der Sammlung des Museums befindet und zu großen Teilen als Depositum im Stadtarchiv Braunschweig aufbewahrt wird. Etwa 1000 Glasnegative, ca. 240 Autochrome, Diapositive, Alben, Vintageprints und Archivalien gehören zu dem Nachlass, dessen Bedeutung für die Fotografiegeschichte des 20. Jahrhunderts in den vergangenen Jahren auch international herausgestellt werden konnte.
Die Ausstellung “Menschen und Bilder” gibt neue Einblicke in das Werk der wichtigen Braunschweiger Fotografin und stellt auch weitere künstlerische Arbeiten vor. Hierbei fließen neueste Forschungsergebnisse und Recherchen ein.
Im Dialog mit Käthe Buchler werden in der Ausstellung weitere Arbeiten von Frank Dömer, Christian Retschlag und August Sander zu sehen sein.
Zur Ausstellung erscheinen neue Sondereditionen und im Verlauf eine Publikation im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König.
Für die Unterstützung der Forschungsarbeit, der Ausstellung und der Projekte danken wir den Nachfahren von Käthe Buchler, insbesondere Regine Buchler, sowie dem Stadtarchiv Braunschweig.
Platzeinweihung
Ebenfalls am 2. Oktober 2026 um 16 Uhr – Vorbereich Museum für Photographie Braunschweig:
Das Museum für Photographie bekommt eine neue Adresse und befindet sich nun am “Käthe-Buchler-Platz”. Einweihung durch den amtierenden Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig, Dr. Thorsten Kornblum.
Rahmenprogramm (Auswahl)
Samstag, 03.10.2026 | 15 Uhr
Kuratorinnenführung mit Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin
Museum für Photographie Braunschweig
Sonntag, 11.10.2026 | 15 Uhr
Konzert für Käthe Buchler zum 150. Geburtstag
mit David Johnson (Violine) und Elizabeth Mucha (Piano)
Ort: Städtisches Museum Braunschweig, Löwenwall
Einlass/Empfang 14.30 Uhr, begrenzte Platzwahl, wir bitten um
Anmeldung unter info@photomuseum.de
Dienstag, 17.11.2026 | 18 Uhr
Podiumsgespräch: Professionalisierung von Fotografinnen
mit Giulia Cramm und Nathalie Dimic
Donnerstag + Freitag, 19.+20.11.2026
Tagung: Käthe Buchler – eine Fotografin des frühen 20. Jahrhunderts
aus Braunschweig. Aspekte aktueller Forschung, kuratiert von Barbara
Hofmann-Johnson, Leiterin Museum für Photographie Braunschweig, und
Prof. Dr. Annette Tietenberg, Professorin für Kunstwissenschaft mit dem
Schwerpunkt 19./20. Jahrhundert
Ort: Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Donnerstag, 26.11.2026 | 17 Uhr
Doppelführung: Käthe Buchler im Dialog mit Sammlungshighlights des
Herzog Anton Ulrich-Museums, mit Dr. Thomas Richter, Direktor HAUM, und
Barbara Hofmann-Johnson, Leiterin Museum für Photographie Braunschweig
Beginn im HAUM
bis Ende 2026
Käthe Buchler heute – Aus Abfall wird Kunst
Sonderausstellung mit Arbeiten von Kindern und Jugendlichen zum Thema
Müll-Sammeln und Up-Cyclen
Ort: Braunschweigische Landessparkasse, Filiale Dankwardstraße
Öffnungszeiten: Mo, Fr: 9–13 Uhr; Di, Do: 9–13 Uhr, 14.30–18 Uhr
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