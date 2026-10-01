Internationaler Naturfoto-Wettbewerb sucht die „Glanzlichter 2027“

Ab dem 1. Oktober 2026 können Naturfotografinnen und Naturfotografen aus aller Welt ihre besten Aufnahmen beim 29. Internationalen Naturfoto-Wettbewerb „Glanzlichter der Naturfotografie“ einreichen.

Seit 1999 zeichnet der Wettbewerb faszinierende, berührende und spektakuläre Naturfotografien aus aller Welt aus und zählt heute zu den etablierten internationalen Wettbewerben der Naturfotografie.

Unter der Leitung von Florian und Lisa Marie Smit, die den Wettbewerb seit 2024 organisieren, entwickeln sich die Glanzlichter kontinuierlich weiter. Die wachsende internationale Resonanz zeigt sich auch in den Teilnehmerzahlen: Beim vergangenen Wettbewerb wurden 24.674 Bilder von 1.074 Fotografinnen und Fotografen aus 44 Ländern eingereicht.

Für die „Glanzlichter 2027“ stehen acht Kategorien zur Auswahl: Landschaften, Pflanzen und Pilze, Kunst in der Natur, Vögel, Säugetiere, andere Tierarten, besondere Naturmomente sowie die neue Kategorie „Enduring the Cold – Im Reich der Kälte“. Sie widmet sich der faszinierenden Welt frostiger Landschaften und den Pflanzen und Tieren, die unter extremen Bedingungen leben. Die bisherige Kategorie für Luftaufnahmen mit dem Multikopter entfällt. Drohnen- und Luftaufnahmen können jedoch weiterhin in allen Kategorien eingereicht werden.

Zusätzlich wird unter allen Teilnehmenden bis einschließlich 17 Jahren der Junior Award vergeben.

Die Teilnahme ist ab dem 1. Oktober 2026 online möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro, für Teilnehmende unter 18 Jahren 15 Euro. Einsendeschluss ist der 10. Januar 2027.

Den Gewinnerinnen und Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von über 28.000 Euro. Der von CEWE gestiftete Preis für den Gesamtsieg ist mit 2.500 Euro dotiert. Die Kategoriesieger erhalten jeweils 500 Euro und eine Trophäe, die „Highlights“ jeder Kategorie jeweils 50 Euro. Der Junior Award ist mit 750 Euro dotiert und beinhaltet zusätzlich die Möglichkeit einer eigenen Ausstellung.

Der Wettbewerb steht unter dem Patronat des Deutschen Verbands für Fotografie e. V.

Die ausgezeichneten Bilder werden im Rahmen der Internationalen Fürstenfelder Naturfototage erstmals öffentlich präsentiert und anschließend in einer hochwertigen Ausstellung an mehr als zwanzig Standorten in Deutschland gezeigt.

Weitere Informationen und Teilnahme: www.glanzlichter-competition.com