Fotograf Martin Krolop stellt am 2. Oktober 2026 bei Calumet Photo Video in Nürnberg sein Projekt „Destination Kanada“ vor. Neben Bildern aus der kanadischen Provinz Alberta stehen Hintergründe zur Entstehung und Erfahrungen von der Reise auf dem Programm.

Nach Angaben von Calumet soll es nicht allein um die fertigen Bilder gehen. Krolop will auch erläutern, wie einzelne Aufnahmen der YouTube-Serie „Destination Kanada“ entstanden sind, und von Erlebnissen während der Reise berichten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und ist bis 22 Uhr angesetzt.

Der Termin fällt mit der Imaging World in Nürnberg zusammen. Calumet richtet sich mit dem Abend daher unter anderem an Besucher der Messe. Für sie soll ein kostenloser Shuttle-Service zur Nürnberger Filiale angeboten werden.

Martin Krolop zwischen Foto und Video

Martin Krolop beschäftigt sich seit vielen Jahren professionell mit Fotografie und Video. Zu seinen Arbeitsgebieten zählen unter anderem People- und Landschaftsfotografie sowie Lichtsetzung und Reportage. Bekannt ist er zudem durch seine Aktivitäten auf YouTube und die Plattform Krolop & Gerst.

Neben Foto- und Videoproduktionen vermittelt Krolop sein Wissen in Workshops und bei Veranstaltungen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf Bildbearbeitung und der technischen Umsetzung von Foto- und Videoprojekten.

„Destination Kanada“ ist die vierte Ausgabe des Reiseformats von Krolop & Gerst. Zuvor führten entsprechende Projekte nach Namibia, Schottland und Neuseeland.

Austausch nach der Präsentation

Nach dem Vortrag ist ein Get-together vorgesehen. Calumet kündigt dafür Speisen vom Grill und Getränke an. Besucher sollen dabei Gelegenheit bekommen, sich mit Krolop sowie anderen Fotointeressierten auszutauschen.

Die Teilnahme an „Destination Kanada – Insights“ kostet 5 Euro pro Person. Nach Angaben des Veranstalters wird der Betrag in Form eines Gutscheins zurückerstattet. Eine vorherige Anmeldung ist über Eventbrite erforderlich.

Termin: Freitag, 2. Oktober 2026, 19 bis 22 Uhr

Ort: Calumet Photo Video, Nürnberg

Preis: 5 Euro pro Person, als Gutschein erstattbar

Anmeldung: https://www.eventbrite.de/e/destination-kanada-insights-von-und-mit-martin-krolop-tickets-2000260807922

Pressemitteilung Calumet Photo Video: