Fotograf Martin Krolop stellt am 2. Oktober 2026 bei Calumet Photo Video in Nürnberg sein Projekt „Destination Kanada“ vor. Neben Bildern aus der kanadischen Provinz Alberta stehen Hintergründe zur Entstehung und Erfahrungen von der Reise auf dem Programm.
Nach Angaben von Calumet soll es nicht allein um die fertigen Bilder gehen. Krolop will auch erläutern, wie einzelne Aufnahmen der YouTube-Serie „Destination Kanada“ entstanden sind, und von Erlebnissen während der Reise berichten. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und ist bis 22 Uhr angesetzt.
Der Termin fällt mit der Imaging World in Nürnberg zusammen. Calumet richtet sich mit dem Abend daher unter anderem an Besucher der Messe. Für sie soll ein kostenloser Shuttle-Service zur Nürnberger Filiale angeboten werden.
Martin Krolop zwischen Foto und Video
Martin Krolop beschäftigt sich seit vielen Jahren professionell mit Fotografie und Video. Zu seinen Arbeitsgebieten zählen unter anderem People- und Landschaftsfotografie sowie Lichtsetzung und Reportage. Bekannt ist er zudem durch seine Aktivitäten auf YouTube und die Plattform Krolop & Gerst.
Neben Foto- und Videoproduktionen vermittelt Krolop sein Wissen in Workshops und bei Veranstaltungen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf Bildbearbeitung und der technischen Umsetzung von Foto- und Videoprojekten.
„Destination Kanada“ ist die vierte Ausgabe des Reiseformats von Krolop & Gerst. Zuvor führten entsprechende Projekte nach Namibia, Schottland und Neuseeland.
Austausch nach der Präsentation
Nach dem Vortrag ist ein Get-together vorgesehen. Calumet kündigt dafür Speisen vom Grill und Getränke an. Besucher sollen dabei Gelegenheit bekommen, sich mit Krolop sowie anderen Fotointeressierten auszutauschen.
Die Teilnahme an „Destination Kanada – Insights“ kostet 5 Euro pro Person. Nach Angaben des Veranstalters wird der Betrag in Form eines Gutscheins zurückerstattet. Eine vorherige Anmeldung ist über Eventbrite erforderlich.
Termin: Freitag, 2. Oktober 2026, 19 bis 22 Uhr
Ort: Calumet Photo Video, Nürnberg
Preis: 5 Euro pro Person, als Gutschein erstattbar
Anmeldung: https://www.eventbrite.de/e/destination-kanada-insights-von-und-mit-martin-krolop-tickets-2000260807922
Pressemitteilung Calumet Photo Video:
Destination Kanada: Spannende Insights bei Calumet Photo Video in Nürnberg
Fotoprofi Martin Krolop gewährt exklusive Einblicke in sein aktuelles Reiseprojekt
Hamburg, im September 2026 – Am Freitag, den 2. Oktober, veranstaltet Calumet Photo Video einen anregenden Kinoabend in der Nürnberger Filiale. Martin Krolop, einer der bekanntesten deutschsprachigen Fotografen, stellt das Projekt „Destination Kanada – Insights“ vor – begleitet von spannenden Insider-Informationen hinter den Bildern und lustigen Anekdoten.
„Wir lassen den Tag, an dem sicherlich auch viele Fotointeressierte auf der Imaging World in Nürnberg sind, gemütlich ausklingen und nehmen sie mit auf eine tolle Fotoreise in die kanadische Region Alberta“, sagt Jan Dikstaal, Head of Marketing bei Calumet Photo Video. „Danach ist der Abend noch lange nicht vorbei. Unser Get Together geht bei leckeren Häppchen vom Grill, kühlen Getränken und einem regem Austausch unter Gleichgesinnten weiter.“
Der Kölner Martin Krolop ist Fotograf, Visionär und Geschichtenerzähler. Seine Wurzeln liegen in der People-Fotografie und Lichtsetzung, doch sein Blick reicht weit darüber hinaus – er beherrscht ebenso Landschaft, Abenteuer und Reportage mit der Kamera. Als einer der bekanntesten deutschsprachigen Fotografen auf YouTube und mit der Plattform Krolop & Gerst verbindet er technisches Know-how mit echter Erzählkraft. Sein Einstieg erfolgte über Photoshop und Bildbearbeitung, was ihm einen besonderen Blick für Details, Farben und Bildsprache gegeben hat. Neben großen Produktionen ist ihm die Wissensvermittlung ein Herzensanliegen. Er leitet Workshops, spricht auf Bühnen und gibt sein Wissen rund um Fotografie, Video und Lichttechnik weiter.
Mit seinen Kolleginnen und Kollegen von Krolop & Gerst bringt er nun mit Destination Kanada das beliebte Format Destination in seine 4. Ausgabe – nach Namibia, Schottland und Neuseeland.
Die Details zu Destination Kanada – Insights von und mit Martin Krolop
Ort: Calumet Photo Video, Nürnberg
Datum: Freitag, 2. Oktober 2026
Termin: Von 19 bis 22 Uhr
Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person, diese werden in Form eines Gutscheins erstattet. Für Messebesucher der Imaging World steht ein kostenloser Shuttle zur Filiale von Calumet bereit.
Die Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: Destination Kanada
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