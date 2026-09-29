Mit dem Godox P100 kommt ein kompakter Fotodrucker für Smartphones auf den Markt. Das Modell arbeitet mit Thermosublimation, druckt mit 300 dpi und lässt sich per Bluetooth oder NFC mit Mobilgeräten verbinden.
Für den Druck kommen nach Angaben des Herstellers 1.256 Heizelemente zum Einsatz. Das System unterstützt bis zu 16,7 Millionen Farben und soll dadurch feine Farbabstufungen und eine detaillierte Wiedergabe ermöglichen.
Nach jedem Druck bringt der Godox P100 automatisch eine Schutzschicht auf das Foto auf. Sie soll die Oberfläche gegen Wasser, Staub und Fingerabdrücke schützen und dazu beitragen, die Farben länger zu erhalten.
Das verwendete Fotopapier hat eine Größe von 97 × 53 mm. Davon stehen 86 × 53 mm als bedruckbare Fläche zur Verfügung. Papier und weiteres Verbrauchsmaterial befinden sich in einer kombinierten Kassette, die sich komplett austauschen lässt. Mit seinen kompakten Maßen richtet sich das Modell unter anderem an Nutzer, die Fotos unterwegs, auf Veranstaltungen oder bei Shootings direkt ausgeben möchten.
Die Bedienung erfolgt über die Godox Cam App für iOS und Android. Smartphones werden per Bluetooth mit dem Drucker verbunden. Für kompatible Geräte steht zudem NFC zur Verfügung, um die Kopplung zu vereinfachen.
In der App lassen sich Bilder aufnehmen, bearbeiten und anschließend an den Drucker übertragen. Godox bietet dafür unter anderem Filter, Rahmen, Sticker und verschiedene Layout-Vorlagen an. Auch Collagen und Passfotos können erstellt werden.
Der Godox P100 Wireless Portable Photo Printer soll in Kürze über den Fotofachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 129,99 Euro.
Pressemitteilung Godox:
Godox P100: Kompakter Fotodrucker für mobile Farbdrucke
Die Transcontinenta GmbH, Distributor für Godox in Deutschland stellt den Godox P100 Portable Color Photo Printer vor, einen kompakten mobilen Fotodrucker für Farbausdrucke direkt vom Smartphone.
Das neue Modell arbeitet mit professionellem Thermosublimationsdruck, bietet eine Auflösung von 300 dpi und lässt sich über die Godox Cam App komfortabel bedienen.
Fotodruck mit automatischer Schutzbeschichtung
Der Godox P100 nutzt ein Thermosublimationsverfahren mit 1.256 Heizelementen und unterstützt bis zu 16,7 Millionen Farben. Dadurch ermöglicht der Drucker gleichmäßige Farbabstufungen, eine präzise Detailwiedergabe und kräftige Farben.
Nach dem Druck versieht der P100 jedes Foto automatisch mit einer schützenden Beschichtung. Diese schützt die Ausdrucke vor Staub, Wasser und Fingerabdrücken und trägt dazu bei, Farben und Bildqualität langfristig zu erhalten.
Das verwendete Fotopapier misst 97 × 53 mm, die bedruckbare Fläche beträgt 86 × 53 mm. Mit Abmessungen von 142,5 × 86,8 × 26,8 mm und einem Gewicht von rund 320 Gramm eignet sich der P100 auch für den mobilen Einsatz bei Veranstaltungen, Shootings oder im privaten Umfeld.
Kabellose Verbindung und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
Die Verbindung mit der Godox Cam App für iOS und Android erfolgt über Bluetooth. Zusätzlich unterstützt der P100 NFC für eine schnelle Kopplung kompatibler Mobilgeräte.
Über die App lassen sich Fotos aufnehmen, bearbeiten und direkt ausdrucken. Zur Verfügung stehen unter anderem Filter, Rahmen, Sticker und verschiedene Vorlagen. Darüber hinaus können Passfotos und Fotocollagen erstellt werden. Auch der aktuelle Akkustand sowie die verbleibende Anzahl an Fotopapier lassen sich innerhalb der App überprüfen.
Für einen unkomplizierten Wechsel verwendet Godox eine kombinierte All-in-One-Fotopapierkassette. Der integrierte Akku verfügt über eine Kapazität von 800 mAh bei 7,4 V und 5,94 Wh.
Die wichtigsten Merkmale:
- Professioneller Thermosublimationsdruck mit 300 dpi und bis zu 16,7 Millionen Farben
- Automatische Schutzbeschichtung gegen Staub, Wasser und Fingerabdrücke
- Kompakte Abmessungen von 142,5 × 86,8 × 26,8 mm bei rund 320 Gramm Gewicht
- Bluetooth-Verbindung und NFC-Kopplung über die Godox Cam App
- Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten mit Filtern, Rahmen, Stickern, Collagen und Passfoto-Funktion
Preis und Verfügbarkeit
Der Godox P100 Wireless Portable Photo Printer ist in Kürze zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 129,99 € im Fotofachhandel erhältlich.
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