Mit dem Godox P100 kommt ein kompakter Fotodrucker für Smartphones auf den Markt. Das Modell arbeitet mit Thermosublimation, druckt mit 300 dpi und lässt sich per Bluetooth oder NFC mit Mobilgeräten verbinden.

Für den Druck kommen nach Angaben des Herstellers 1.256 Heizelemente zum Einsatz. Das System unterstützt bis zu 16,7 Millionen Farben und soll dadurch feine Farbabstufungen und eine detaillierte Wiedergabe ermöglichen.

Nach jedem Druck bringt der Godox P100 automatisch eine Schutzschicht auf das Foto auf. Sie soll die Oberfläche gegen Wasser, Staub und Fingerabdrücke schützen und dazu beitragen, die Farben länger zu erhalten.

Das verwendete Fotopapier hat eine Größe von 97 × 53 mm. Davon stehen 86 × 53 mm als bedruckbare Fläche zur Verfügung. Papier und weiteres Verbrauchsmaterial befinden sich in einer kombinierten Kassette, die sich komplett austauschen lässt. Mit seinen kompakten Maßen richtet sich das Modell unter anderem an Nutzer, die Fotos unterwegs, auf Veranstaltungen oder bei Shootings direkt ausgeben möchten.

Die Bedienung erfolgt über die Godox Cam App für iOS und Android. Smartphones werden per Bluetooth mit dem Drucker verbunden. Für kompatible Geräte steht zudem NFC zur Verfügung, um die Kopplung zu vereinfachen.

In der App lassen sich Bilder aufnehmen, bearbeiten und anschließend an den Drucker übertragen. Godox bietet dafür unter anderem Filter, Rahmen, Sticker und verschiedene Layout-Vorlagen an. Auch Collagen und Passfotos können erstellt werden.

Der Godox P100 Wireless Portable Photo Printer soll in Kürze über den Fotofachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 129,99 Euro.

Pressemitteilung Godox: