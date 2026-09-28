Venus Optics erweitert das Laowa 180mm f/4.5 1.5X Ultra Macro APO um Versionen für Fujifilm X und Nikon F. Bei Fujifilm markiert das Tele-Makro zugleich den Einstieg von Laowa in Objektive mit Autofokus für das X-System.

Das Objektiv war bereits für Sony E, Nikon Z, Canon EF, Canon RF und L-Mount erhältlich. Eine Besonderheit betrifft die Ausführung für Fujifilm X: Sie ist laut Hersteller das erste Laowa-Objektiv mit Autofokus für dieses Kamerasystem. Die Nikon-F-Version arbeitet dagegen ausschließlich mit manueller Fokussierung.

Das Objektiv ist grundsätzlich für das Vollformat gerechnet. An einer Fujifilm-Kamera mit APS-C-Sensor entspricht der Bildwinkel der 180-mm-Brennweite ungefähr dem eines 270-mm-Objektivs an einer Vollformatkamera. Damit richtet sich das Modell neben der Makrofotografie auch an Fotografen, die etwa Porträts oder weiter entfernte Motive aufnehmen möchten.

Bis zu 1,5-fache Vergrößerung

Im Makrobereich erreicht das Laowa-Objektiv einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1,5:1. Die Naheinstellgrenze liegt bei 30 cm, der minimale Arbeitsabstand zwischen Frontlinse und Motiv beträgt knapp 14,8 cm.

Der optische Aufbau besteht aus zwölf Elementen in neun Gruppen. Die APO-Konstruktion soll nach Angaben von Venus Optics chromatische Aberrationen reduzieren und eine hohe Detailwiedergabe ermöglichen. Die Blende besteht aus neun Lamellen. Bei den Autofokusvarianten reicht der Blendenbereich von f/4,5 bis f/22, bei den manuellen Ausführungen bis f/32.

Autofokus mit Einschränkung im Nahbereich

Der Autofokus der Fujifilm-X-Version arbeitet nicht über den gesamten Entfernungsbereich. Vollständiges AF steht laut Hersteller ab einer Entfernung von 1,5 Metern bis unendlich zur Verfügung. Unterhalb von 1,5 Metern gibt es eine Autofokus-Unterstützung, die unter anderem beim Focus Stacking helfen soll. Für klassische Makroaufnahmen lässt sich das Objektiv auch manuell fokussieren.

Damit unterscheidet sich die Fujifilm-X-Version auch technisch von der neu vorgestellten Variante für Nikon F, bei der Laowa auf Autofokus verzichtet.

526 Gramm bei der Fujifilm-Version

Das Gehäuse der Fujifilm-X-Ausführung misst 67,6 mm im Durchmesser und 134,7 mm in der Länge. Das Gewicht beträgt 526,2 Gramm. Filter lassen sich über ein 62-mm-Gewinde anbringen.

Zum Vergleich innerhalb der Baureihe: Die Sony-E-Version wiegt 521,6 Gramm und ist 134,4 mm lang. Die kompakter gebaute Canon-EF-Ausführung kommt auf 484 Gramm bei einer Länge von 88,4 mm.

Das Laowa 180mm f/4.5 1.5X Ultra Macro APO für Fujifilm X und Nikon F ist laut Venus Optics seit dem 10. September 2026 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 579 Euro.