Ein Motiv aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel, eine alltägliche Situation mit überraschender Wirkung oder einfach eine ganz persönliche Sicht auf die Welt: Der neue Fotowettbewerb „Perspektivwechsel“ sucht Aufnahmen von Fotografinnen, die die weibliche Perspektive zeigen. Veranstaltet wird der Wettbewerb von fotobuch.de und der fotocommunity, unterstützt von Nikon.

Bis zum 31. Oktober 2026 können weibliche Mitglieder der fotocommunity bis zu drei eigene Fotos einreichen. Inhaltlich gibt es dabei kaum Einschränkungen. Die Bilder können dokumentarisch, inszeniert oder spontan entstanden sein. Entscheidend ist, dass sie das Thema „Perspektivwechsel“ aufgreifen und einen eigenen Blick auf die Welt zeigen.

Zwölf Fotos werden zu einem Kalender

Aus den Einreichungen werden zwölf Motive für den Fotokalender „Female Perspectives 2027“ ausgewählt. Der Kalender erscheint in einer limitierten Auflage von 100 Exemplaren und soll ab Dezember über die fotocommunity erhältlich sein. Ein Exemplar kostet 39,99 Euro.

Der Verkauf hat dabei einen sozialen Zweck: Der gesamte Erlös geht an Inspiring Girls Deutschland e. V. Der Verein bringt Mädchen zwischen zehn und 16 Jahren mit weiblichen Vorbildern aus unterschiedlichen Berufsfeldern zusammen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf MINT-Berufen.

fotobuch.de übernimmt die Produktionskosten des Kalenders, sodass die Einnahmen aus dem Verkauf vollständig an den Verein weitergegeben werden können.

Nikon stellt Vollformatkamera als Hauptpreis

Auch für die Teilnehmerinnen selbst gibt es etwas zu gewinnen. Als Hauptpreis stellt Nikon eine Z5IIC in Silber mit einem 24–50-mm-Objektiv bereit. Der Wert des Kits liegt laut Nikon bei 1.849 Euro.

Die Vollformatkamera wurde erst am 24. September 2026 vorgestellt. Nikon engagiert sich mit dem Programm „Female Facets“ bereits für eine stärkere Sichtbarkeit von Fotografinnen und deren Arbeit.

Die zwölf Fotografinnen, deren Motive für den Kalender ausgewählt werden, erhalten außerdem jeweils ein gedrucktes Exemplar. Alle Teilnehmerinnen mit einer gültigen Einreichung bekommen zusätzlich einen Gutschein von fotobuch.de für einen selbst gestalteten DIN-A4-Kalender.

Community stimmt im November ab

Nach dem Ende der Einreichungsphase können die Mitglieder der fotocommunity vom 1. bis 10. November über die eingereichten Bilder abstimmen. Die endgültige Auswahl der zwölf Kalender-Motive trifft am 12. November eine Jury, die das Community-Voting in ihre Entscheidung einbezieht.

Zur Jury gehören die Tierfotografin und Nikon-Female-Facets-Mentorin Alexandra Evang, Sarah Engel, Leiterin Marketing bei Nikon Deutschland, Österreich und Schweiz sowie Initiatorin von Nikon Female Facets, und Christiane Gies, Head of fotocommunity.

Wettbewerb läuft bis Ende Oktober

Wer teilnehmen möchte, kann bis zum 31. Oktober 2026 bis zu drei eigene Fotos einreichen. Die Motive müssen nicht eigens für den Wettbewerb entstanden sein. Entscheidend ist die Auseinandersetzung mit dem Thema „Perspektivwechsel“.

Der Kalender „Female Perspectives 2027“ soll ab Dezember 2026 über die fotocommunity verkauft werden. Die Auflage ist auf 100 Exemplare begrenzt.

Alle Informationen zum Wettbewerb, die Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit zur Einreichung gibt es hier: https://news.fotocommunity.de/female-perspectives-2027-frauen-sehen-die-welt/