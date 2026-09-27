Vom 20. bis 22. November 2026 stehen die 7. Fototage Freinsheim 2026 ganz im Zeichen Afrikas. Das Fotofestival bietet Multivisionsshows, Workshops, Ausstellungen und einen Fotowettbewerb.

Das diesjährige Motto der Fototage Freinshein lautet „AFRIKA!“. Auf dem Programm stehen Multivisionsshows, Workshops und Seminare sowie mehrere Fotoausstellungen. Auch der im vergangenen Jahr erstmals veranstaltete Fotowettbewerb wird fortgeführt.

Zu den Referenten gehören unter anderem Reiner Harscher, Fabian Gebert sowie Katja und Josef Niedermeier. In ihren Live-Reportagen geht es unter anderem nach Namibia, Botswana, Tansania und in weitere Regionen des afrikanischen Kontinents. Ergänzt wird das Programm durch Seminare und Workshops zu Themen wie Wildlife-Fotografie, Reiseplanung und Bildbearbeitung.

Einen historischen Blick auf den Kontinent wirft Dr. Richard Kuba vom Frobenius-Institut Frankfurt. In seinem Vortrag „Portraits einer fernen Welt“ beschäftigt er sich unter anderem mit historischen Fotografien Afrikas, der Rolle der Fotografie während der Kolonialzeit sowie frühen eigenständigen afrikanischen Fototraditionen.

Auch die Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) beteiligt sich an den Fototagen und zeigt eine Ausstellung zum Thema Afrika. Zu sehen sind außerdem Arbeiten der Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Fotowettbewerbs. Veranstaltungsort ist der Von-Busch-Hof in Freinsheim.

Weitere Informationen unter: https://fototage-freinsheim.de/