WhiteWall hat sein Online-Angebot für die Konfiguration von Wandbildern um mehrere Funktionen erweitert. Im Mittelpunkt stehen die Auswahl eines geeigneten Rahmens sowie die Planung von Arrangements aus mehreren Bildern. Die neuen digitalen Werkzeuge sollen den Weg von der ersten Auswahl bis zur Visualisierung an der Wand vereinfachen.

Dazu gehört eine neue Rahmenübersicht auf der Website. WhiteWall führt dort nach eigenen Angaben mehr als 100 Rahmenprofile zusammen. Nutzer können das Sortiment unter anderem nach Farbe, Material und Rahmentyp filtern.

Damit lassen sich verschiedene Varianten vergleichen, bevor ein konkretes Wandbild konfiguriert wird. Zur Auswahl stehen beispielsweise Holz- und Aluminiumrahmen sowie Modelle mit Schattenfuge. Auch unterschiedliche Farb- und Materialvarianten können gegenübergestellt werden. Von der Übersicht führt WhiteWall direkt zur jeweiligen Produktkonfiguration.

Frame Finder schlägt Rahmen per KI vor

Wer sich nicht selbst durch das komplette Sortiment arbeiten möchte, kann im Konfigurator den neuen „Frame Finder“ verwenden. Die Funktion analysiert laut WhiteWall das hochgeladene Motiv mithilfe eines KI-Modells und schlägt anschließend drei Rahmenoptionen vor.

Dabei soll das System die optischen Eigenschaften des Bildes berücksichtigen. Zusätzlich erläutert der Frame Finder nach Angaben des Herstellers, welche Merkmale des Motivs zu den jeweiligen Vorschlägen geführt haben. Die KI-Funktion dient damit als zusätzliche Orientierung bei der Rahmenwahl; die endgültige Auswahl bleibt beim Nutzer.

Mehrere Wandbilder gemeinsam in 3D planen

Eine weitere Neuerung betrifft die räumliche Planung. Bislang steht bei solchen Konfiguratoren häufig das einzelne Bild im Mittelpunkt. WhiteWall ermöglicht nun, mehrere individuell konfigurierte Wandbilder in einer gemeinsamen 3D-Ansicht darzustellen.

Die Funktion lässt sich über einen Button im Konfigurator oder bei der Auswahl mehrerer Fotos während des Uploads aufrufen. Für jedes Bild können Format, Rahmen und Veredelung separat festgelegt werden. Anschließend soll die 3D-Darstellung zeigen, wie die verschiedenen Motive und Formate als Gruppe zusammenwirken.

Damit richtet sich die Funktion nicht nur an Nutzer, die mehrere Fotos in den eigenen vier Wänden arrangieren möchten. WhiteWall sieht mögliche Einsatzbereiche auch bei größeren Planungen im Interior- und Ausstellungsumfeld. Zudem können verschiedene Ausführungen desselben Motivs innerhalb der Planung miteinander verglichen werden.

Von der Rahmenwahl zur virtuellen Wand

Die drei Neuerungen decken unterschiedliche Schritte der Gestaltung ab: Die Rahmenübersicht dient der Suche und dem Vergleich des Sortiments, während der Frame Finder eine motivbezogene Vorauswahl liefern soll. Mit der 3D-Ansicht können anschließend mehrere konfigurierte Wandbilder gemeinsam angeordnet und vor einer Bestellung virtuell betrachtet werden.

Einen gesonderten Preis für die neuen Funktionen nennt WhiteWall nicht. Die Rahmenübersicht ist unter https://www.whitewall.com/allframes erreichbar. Weitere Informationen bietet der Hersteller unter https://www.whitewall.com.

Pressemitteilung WhiteWall: