WhiteWall hat sein Online-Angebot für die Konfiguration von Wandbildern um mehrere Funktionen erweitert. Im Mittelpunkt stehen die Auswahl eines geeigneten Rahmens sowie die Planung von Arrangements aus mehreren Bildern. Die neuen digitalen Werkzeuge sollen den Weg von der ersten Auswahl bis zur Visualisierung an der Wand vereinfachen.
Dazu gehört eine neue Rahmenübersicht auf der Website. WhiteWall führt dort nach eigenen Angaben mehr als 100 Rahmenprofile zusammen. Nutzer können das Sortiment unter anderem nach Farbe, Material und Rahmentyp filtern.
Damit lassen sich verschiedene Varianten vergleichen, bevor ein konkretes Wandbild konfiguriert wird. Zur Auswahl stehen beispielsweise Holz- und Aluminiumrahmen sowie Modelle mit Schattenfuge. Auch unterschiedliche Farb- und Materialvarianten können gegenübergestellt werden. Von der Übersicht führt WhiteWall direkt zur jeweiligen Produktkonfiguration.
Frame Finder schlägt Rahmen per KI vor
Wer sich nicht selbst durch das komplette Sortiment arbeiten möchte, kann im Konfigurator den neuen „Frame Finder“ verwenden. Die Funktion analysiert laut WhiteWall das hochgeladene Motiv mithilfe eines KI-Modells und schlägt anschließend drei Rahmenoptionen vor.
Dabei soll das System die optischen Eigenschaften des Bildes berücksichtigen. Zusätzlich erläutert der Frame Finder nach Angaben des Herstellers, welche Merkmale des Motivs zu den jeweiligen Vorschlägen geführt haben. Die KI-Funktion dient damit als zusätzliche Orientierung bei der Rahmenwahl; die endgültige Auswahl bleibt beim Nutzer.
Mehrere Wandbilder gemeinsam in 3D planen
Eine weitere Neuerung betrifft die räumliche Planung. Bislang steht bei solchen Konfiguratoren häufig das einzelne Bild im Mittelpunkt. WhiteWall ermöglicht nun, mehrere individuell konfigurierte Wandbilder in einer gemeinsamen 3D-Ansicht darzustellen.
Die Funktion lässt sich über einen Button im Konfigurator oder bei der Auswahl mehrerer Fotos während des Uploads aufrufen. Für jedes Bild können Format, Rahmen und Veredelung separat festgelegt werden. Anschließend soll die 3D-Darstellung zeigen, wie die verschiedenen Motive und Formate als Gruppe zusammenwirken.
Damit richtet sich die Funktion nicht nur an Nutzer, die mehrere Fotos in den eigenen vier Wänden arrangieren möchten. WhiteWall sieht mögliche Einsatzbereiche auch bei größeren Planungen im Interior- und Ausstellungsumfeld. Zudem können verschiedene Ausführungen desselben Motivs innerhalb der Planung miteinander verglichen werden.
Von der Rahmenwahl zur virtuellen Wand
Die drei Neuerungen decken unterschiedliche Schritte der Gestaltung ab: Die Rahmenübersicht dient der Suche und dem Vergleich des Sortiments, während der Frame Finder eine motivbezogene Vorauswahl liefern soll. Mit der 3D-Ansicht können anschließend mehrere konfigurierte Wandbilder gemeinsam angeordnet und vor einer Bestellung virtuell betrachtet werden.
Einen gesonderten Preis für die neuen Funktionen nennt WhiteWall nicht. Die Rahmenübersicht ist unter https://www.whitewall.com/allframes erreichbar. Weitere Informationen bietet der Hersteller unter https://www.whitewall.com.
Pressemitteilung WhiteWall:
WhiteWall launcht neue Rahmenübersicht und erweitert Konfigurator um neue Funktionen
Eine neue Rahmenübersicht auf der Website, ein KI-gestützter Rahmenberater und eine neue 3D-Ansicht für mehrere Wandbilder zugleich unterstützen bei der individuellen Gestaltung und Planung von Wandhängungen.
Der passende Rahmen beeinflusst die Wirkung eines Wandbildes und kann zugleich Teil eines übergeordneten Gestaltungskonzepts sein. WhiteWall erweitert deshalb sein digitales Angebot rund um die individuelle Bildgestaltung: Eine neue Seite zur Rahmenübersicht bündelt das gesamte Rahmenangebot, während neue Funktionen im Online-Konfigurator die Auswahl, Konfiguration und Planung von Wandbildern und Wandhängungen unterstützen. Ziel ist es, den Gestaltungsprozess für Kunden einfacher und übersichtlicher zu machen – von der Rahmenauswahl bis zur Visualisierung mehrerer Wandbilder.
Eine neue Rahmenübersicht auf der Website
Das Rahmenangebot von WhiteWall umfasst mehr als 100 Rahmenprofile und bietet vielfältige Möglichkeiten für die Präsentation von Fotografien und Kunstwerken. Um diese Auswahl übersichtlich zugänglich zu machen, hat WhiteWall eine eigene Rahmenübersichtsseite geschaffen. Dort sind sämtliche Rahmenprofile gebündelt und lassen sich gezielt nach Kriterien wie Farbe, Material oder Rahmentyp filtern.
Die neue Übersicht ermöglicht es, sich bereits vor der Auswahl eines konkreten Produkts mit dem Rahmenangebot vertraut zu machen, unterschiedliche Profile miteinander zu vergleichen und gezielt nach einer passenden Lösung für das eigene Motiv zu suchen. Auch verschiedene Farb- und Materialvarianten lassen sich direkt miteinander vergleichen.
Das Spektrum reicht von klassischen Holzrahmen über moderne Aluminiumprofile bis hin zu Rahmen mit Schattenfuge und weiteren Varianten. Die Wirkung unterschiedlicher Rahmen lässt sich so bereits bei der ersten Auswahl berücksichtigen – unabhängig davon, ob ein einzelnes Foto gestaltet oder eine umfangreichere Bildpräsentation geplant wird. Von der Übersicht aus lässt sich direkt in die jeweilige Produktkonfiguration wechseln und der ausgewählte Rahmen für das individuelle Wandbild konfigurieren.
Hier geht es zur neuen Seite: whitewall.com/allframes
Frame Finder: KI-gestützte Rahmenberatung
Wer bei der Auswahl aus mehr als 100 Rahmenprofilen Unterstützung sucht, kann direkt im Konfigurator den neuen Frame Finder nutzen.
Auf Basis einer Analyse des jeweiligen Motivs schlägt ein KI-gestütztes Modell drei passende Rahmenoptionen vor und erläutert, welche Eigenschaften des Bildes für die jeweilige Empfehlung ausschlaggebend sind.
Dabei berücksichtigt der Frame Finder die visuelle Charakteristik des Motivs und stellt unterschiedliche Möglichkeiten der Rahmung gegenüber. So bietet er zusätzliche Orientierung und eröffnet ausgehend vom eigenen Bild neue Gestaltungsmöglichkeiten.
Der Frame Finder ergänzt damit die Rahmenübersicht um eine individuelle, motivbezogene Beratung direkt im Konfigurator.
Wandhängungen in 3D visualisieren
Ist der passende Rahmen gefunden, lässt sich mit der neuen 3D-Ansicht für mehrere Wandbilder direkt der nächste Schritt planen: Mehrere Produkte können gleichzeitig im Konfigurator zusammengestellt und in einer 3D-Ansicht visualisiert werden. Der Einstieg ist über einen eigenen Button im Konfigurator oder direkt über die Mehrfachauswahl von Fotos beim Upload möglich.
Anschließend kann jedes Produkt individuell hinsichtlich Format, Rahmen und Veredelung konfiguriert werden. So lässt sich bereits vor der Bestellung sehen, wie mehrere Motive miteinander und in einer räumlichen Anordnung wirken.
Die Funktion eignet sich sowohl für die Planung privater Wandhängungen als auch für umfangreichere Projekte, beispielsweise im Interior- oder Ausstellungsbereich. Auch unterschiedliche Varianten eines Motivs – etwa mit verschiedenen Rahmen – können direkt miteinander verglichen werden.
Damit erweitert WhiteWall den Konfigurator um die Möglichkeit, mehrere individuell konfigurierte Wandbilder in einer gemeinsamen Ansicht zusammenzustellen und ihre räumliche Wirkung bereits vor der Bestellung zu betrachten.
Von der Rahmenauswahl bis zur Wandplanung
Mit der neuen Übersichtsseite für Rahmen, dem Frame Finder und der 3D-Ansicht für mehrere Wandbilder bietet WhiteWall drei aufeinander abgestimmte Werkzeuge für die individuelle Bildgestaltung: Die Rahmenübersicht schafft Orientierung im umfangreichen Angebot, der Frame Finder unterstützt bei der Auswahl auf Basis des konkreten Motivs und die 3D-Ansicht für mehrere Wandbilder ermöglicht die anschließende Planung mehrerer Wandbilder in einer gemeinsamen 3D-Ansicht.
So begleitet WhiteWall digital durch den Gestaltungsprozess – von der Inspiration und Rahmenauswahl über die individuelle Konfiguration bis zur Planung der Wandhängung.
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