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Rollei Fotoliner Ocean Air – die neue Generation Kamerarucksack

Rollei Fotoliner Ocean Air – die neue Generation Kamerarucksack 01

Leichter, cleverer, gewohnt durchdacht:
der Fotoliner Ocean Air.

Der neue ultraleichte Rollei-Rucksack ist ab sofort in zwei Größen erhältlich. Bei reduziertem Gewicht bleibt der Rucksack seinem Konzept treu: viel Stauraum, durchdachte Details und Material, das auch bei Wind und Wetter zuverlässig schützt.

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Rollei Fotoliner Ocean Air – die neue Generation Kamerarucksack 03

Noch mehr Auswahl für deine Ausrüstung.

Ob Rucksack, Tasche oder Slingbag: Bei Rollei findest du für jedes Setup die passende Transportlösung. Verlasse dich auf sicheren Schutz und höchste Qualität bei all deinen Touren.

Zum Taschen-Sortiment von Rollei!
Rollei Compact Traveler Swift Carbon: Das neue Rollei Reisestativ. Bereit in Sekunden.

Der neue Standard für unterwegs.

Kompakt im Gepäck, sofort einsatzbereit: Das Compact Traveler Swift Carbon entriegelt mit dem Swift-Quick-Release alle Beinsegmente in einem Zug. Nur 1,22 kg, 50 cm Packmaß und bis zu 4 kg Traglast machen es zum idealen Begleiter für Reisen und Shootings unterwegs. Bereits für 149 €.

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