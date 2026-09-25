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Rollei Fotoliner Ocean Air – die neue Generation Kamerarucksack
Leichter, cleverer, gewohnt durchdacht:
der Fotoliner Ocean Air.
Der neue ultraleichte Rollei-Rucksack ist ab sofort in zwei Größen erhältlich. Bei reduziertem Gewicht bleibt der Rucksack seinem Konzept treu: viel Stauraum, durchdachte Details und Material, das auch bei Wind und Wetter zuverlässig schützt.
Noch mehr Auswahl für deine Ausrüstung.
Ob Rucksack, Tasche oder Slingbag: Bei Rollei findest du für jedes Setup die passende Transportlösung. Verlasse dich auf sicheren Schutz und höchste Qualität bei all deinen Touren.
Der neue Standard für unterwegs.
Kompakt im Gepäck, sofort einsatzbereit: Das Compact Traveler Swift Carbon entriegelt mit dem Swift-Quick-Release alle Beinsegmente in einem Zug. Nur 1,22 kg, 50 cm Packmaß und bis zu 4 kg Traglast machen es zum idealen Begleiter für Reisen und Shootings unterwegs. Bereits für 149 €.
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