Rollei Fotoliner Ocean Air – die neue Generation Kamerarucksack

Kompakt im Gepäck, sofort einsatzbereit: Das Compact Traveler Swift Carbon entriegelt mit dem Swift-Quick-Release alle Beinsegmente in einem Zug. Nur 1,22 kg, 50 cm Packmaß und bis zu 4 kg Traglast machen es zum idealen Begleiter für Reisen und Shootings unterwegs. Bereits für 149 €.