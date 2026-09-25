Die Imaging World 2026 bringt im Oktober mehr als 120 Marken nach Nürnberg. Besucher können Kameras und Zubehör ausprobieren, an Workshops teilnehmen – und sich einen 100-Euro-Gutschein für den Fotofachhandel sichern.

Wer im Oktober auf der Suche nach neuer Fotoausrüstung ist, bekommt bei der Imaging World in Nürnberg einen zusätzlichen Anreiz. Besucher der vom 2. bis 4. Oktober stattfindenden Messe erhalten erstmals einen Einkaufsgutschein über 100 Euro für teilnehmende stationäre Fotohändler. Der Haken: Der Einkauf muss mindestens 500 Euro kosten und Produkte einer teilnehmenden Marke enthalten. EIne Übersicht der teilnehmenden Händler gibt es hier: https://www.alfo.com. Einlösen lässt sich der Gutschein vom 2. bis 18. Oktober.

Die Messe selbst bringt mehr als 120 Marken aus der Foto- und Videobranche zusammen. Canon, Sony, Nikon, Leica, Fujifilm, OM SYSTEM, Panasonic, Sigma, Tamron, SanDisk und Profoto gehören zu den angekündigten Ausstellern. Besucher können Kameras, Objektive und Zubehör ausprobieren und sich direkt bei den Herstellern informieren. Auch ein kostenloser Check-&-Clean-Service für mitgebrachte Kameraausrüstung gehört zum Angebot.

Von Fotowalks bis KI-Bildbearbeitung

Wer mehr als die Ausstellung sucht, kann zusätzlich Workshops, Seminare und Fotowalks buchen. Auf dem Programm stehen unter anderem Porträt-, Studio-, Street-, Reise- und Naturfotografie. Hinzu kommen Veranstaltungen zu Lichtsetzung, Hochzeitsfotografie und Content Creation.

Auch aktuelle Technikthemen spielen eine Rolle. Im Influencer Dome geht es unter anderem um den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der Bildbearbeitung. Die Porträtfotografin Stefanie Blochwitz will dort anhand von Kundenbildern zeigen, wie sie KI-Werkzeuge in ihren Arbeitsablauf integriert.

Auf der Mainstage und im Influencer Dome sind außerdem Vorträge verschiedener Fotografen geplant. Esther Horvath berichtet über ihre Arbeit in der Arktis und Antarktis, während Martin Krolop die Verbindung von Foto und Video thematisiert.

TIPA Awards zum Messeauftakt

Ein weiterer Programmpunkt steht direkt am ersten Messetag an: Am 2. Oktober werden ab 17 Uhr die TIPA World Awards 2026 verliehen. Die Auszeichnungen umfassen unter anderem Kameras, Objektive und Fotozubehör. Der Besuch der Preisverleihung ist im normalen Messeticket enthalten.

Am Abend folgt eine Multivisionsshow von Aneta und Dirk Bleyer. Die beiden National-Geographic-Fotografen zeigen ab 18:30 Uhr unter dem Titel „Australien – Ein Jahr grenzenlose Freiheit“ Bilder ihrer Reise durch das Land. Für die Show ist ein separates Ticket nötig.

Die Imaging World findet in Halle 12 des Nürnberger Messezentrums statt. Geöffnet ist die Messe am Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Tickets und weitere Informationen stellt der Veranstalter online unter https://www.imagingworld.de bereit.