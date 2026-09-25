FUJIKINA Cologne 2026: Zwei Tage voller Fotografie, Ideen und Inspiration

Wie entsteht aus einer Reise ein fotografisches Langzeitprojekt? Wie entwickelt sich aus einer Begegnung eine Reportage? Und wie findet man eine eigene Bildsprache?

Auf den Bühnen geben renommierte Fotografinnen und Fotografen Einblicke in ihre Arbeit. Hannes Becker berichtet von seinen Reisen auf die Färöer, Tom Hegen zeigt außergewöhnliche Luftaufnahmen und Thomas B. Jones erzählt anhand seiner Reportage über die Heavy-Metal-Szene Kubas, wie aus Nähe und Vertrauen starke fotografische Geschichten entstehen.

Auch Nina Papiorek, Martin Krolop, Ines Thomsen, Elke Vogelsang und viele weitere Kreative sind dabei. Die Themen reichen von Street, Landschaft und Reportage bis zu Filmsimulationen, Tierfotografie und neuen kreativen Technologien. Dabei geht es weniger um fertige Rezepte als um Ideen, Sichtweisen und Impulse, die sich in die eigene Fotografie mitnehmen lassen.