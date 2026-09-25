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FUJIKINA Cologne 2026: Zwei Tage voller Fotografie, Ideen und Inspiration
Oft entstehen die spannendsten Bilder, wenn man den gewohnten Blick verlässt. Zum Beispiel bei einer Begegnung mit anderen Fotografen, beim Ausprobieren einer ungewohnten Brennweite oder bei einem Spaziergang durch eine vertraute Stadt, die plötzlich ganz neue Motive bereithält.
Am 10. und 11. Oktober 2026 verwandelt die FUJIKINA Cologne 2026 den historischen Gürzenich im Herzen Kölns erneut in einen Treffpunkt für genau solche Momente. Live-Talks und Shootings, Workshops, Foto-Spaziergänge und jede Menge Technik zum Anfassen machen die FUJIKINA dabei weniger zu einer klassischen Messe als vielmehr zu einem Festival für Fotobegeisterte.
Neue Perspektiven auf der FUJIKINA Bühne
Wie entsteht aus einer Reise ein fotografisches Langzeitprojekt? Wie entwickelt sich aus einer Begegnung eine Reportage? Und wie findet man eine eigene Bildsprache?
Auf den Bühnen geben renommierte Fotografinnen und Fotografen Einblicke in ihre Arbeit. Hannes Becker berichtet von seinen Reisen auf die Färöer, Tom Hegen zeigt außergewöhnliche Luftaufnahmen und Thomas B. Jones erzählt anhand seiner Reportage über die Heavy-Metal-Szene Kubas, wie aus Nähe und Vertrauen starke fotografische Geschichten entstehen.
Auch Nina Papiorek, Martin Krolop, Ines Thomsen, Elke Vogelsang und viele weitere Kreative sind dabei. Die Themen reichen von Street, Landschaft und Reportage bis zu Filmsimulationen, Tierfotografie und neuen kreativen Technologien. Dabei geht es weniger um fertige Rezepte als um Ideen, Sichtweisen und Impulse, die sich in die eigene Fotografie mitnehmen lassen.
Live Shootings: Erleben, wie Bilder entstehen
Noch näher an der Praxis sind die X Talks und Live-Shootings. Fotografen, Fotografinnen und Content Creator wie Stefan Finger, Johannes Hulsch, Lena Faye, Lennart Pagel, Thomas B. Jones, Philipp Rathmer und Ines Thomsen geben Einblicke in ihre Arbeitsweisen und zeigen direkt vor Publikum, wie aus einer Idee ein Bild entsteht. Dabei geht es um Licht, Perspektive, Bildaufbau und die kleinen Entscheidungen, die am Ende den Unterschied machen. Einblicke, die inspirieren und Lust machen, neue Ideen gleich selbst mit der Kamera auszuprobieren.
Auch im Lens Corner steht das Ausprobieren im Mittelpunkt. Unterschiedliche Objektive zeigen, wie stark Brennweite und Bildwinkel unseren Blick auf ein Motiv prägen und wecken die Lust, vertraute Sehgewohnheiten bewusst zu durchbrechen.
Photo Walks: Köln neu entdecken
Dann heißt es: Kamera schnappen und raus in die Stadt. Bei den Photo Walks wird Köln selbst zur fotografischen Spielwiese. Gemeinsam mit erfahrenen Fotografinnen und Fotografen geht es auf die Suche nach Architektur, Menschen, Bewegung, Licht und überraschenden Perspektiven.
Ob Street-Photography, urbane Architektur oder das Spiel mit unterschiedlichen Brennweiten – die Walks zeigen, wie vielfältig sich ein vertrauter Ort interpretieren lässt. Und vielleicht erinnern sie an etwas, das im fotografischen Alltag leicht verloren geht: Gute Motive liegen oft näher, als man denkt.
Workshops für neue Ideen und Techniken
Wer tiefer einsteigen möchte, hat bei den Workshops Gelegenheit dazu. Zu den angebotenen Themen gehören Porträt- und Peoplefotografie, FUJIFILMs GFX-Mittelformatsystem, Blitzlicht, Makro oder Cinematic Filmmaking.
Die FUJIKINA bietet somit die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, für die häufig der Anlass fehlt: Mit künstlichem Licht experimentieren, das Mittelformat kennenlernen oder den Schritt vom Foto zum Bewegtbild wagen. Für die Workshops ist eine separate Anmeldung erforderlich.
Touch-&-Try: FUJIFILM X und GFX selbst ausprobieren
Selbstverständlich ist auch aktuelle Technik Teil der FUJIKINA – allerdings nicht nur hinter Glas. Im Touch-&-Try-Bereich haben Besucher die Möglichkeit, Kameras und Objektive kennenzulernen und sich direkt mit Produktspezialisten auszutauschen.
Ausgewählte Kameras und Objektive können zudem kostenlos ausgeliehen werden. So wird aus dem kurzen Ausprobieren ein echter Praxistest: Man kann beispielsweise mit einer ungewohnten Festbrennweite auf Entdeckungstour gehen, eine GFX-Kamera an eigenen Motiven testen oder endlich jenes Objektiv ausprobieren, mit dem man schon länger liebäugelt.
Wer bereits mit FUJIFILM fotografiert, kann außerdem den kostenlosen Check-&-Clean-Service nutzen und seine Kamera sowie seine Objektive überprüfen und reinigen lassen.
FUJIKINA Cologne 2026: Inspiration zum Mitnehmen
Die FUJIKINA Cologne 2026 bringt Menschen, Bilder, Ideen und Technik zusammen und bietet reichlich Gelegenheit, Neues zu entdecken und selbst kreativ zu werden. Im besten Fall fährt man am Abend nicht nur mit neuen Bildern, sondern auch mit einem frischen Blick und neuer Lust aufs Fotografieren nach Hause.
Die FUJIKINA Cologne 2026 findet am 10. und 11. Oktober 2026 jeweils von 10 bis 18 Uhr im Gürzenich in Köln statt. Weitere Informationen zu Programm, Workshops, Photo Walks und Tickets gibt es auf der offiziellen FUJIKINA Website.
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